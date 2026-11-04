Verstehen, wie Trump die USA verändert:Zwei Kammern, ein Denkzettel
von Elmar Theveßen, Washington D.C.
Was ist in der Wahlnacht passiert? Welche Bundesstaaten sind bereits entschieden? Die wichtigsten Ergebnisse und Überraschungen der US-Midterms im Überblick.
Guten Morgen aus Washington,
wird es ein Wellchen oder eine Welle? Das war die Frage gestern. Nun ist es ein blauer Tsunami für die Demokraten, deren Farbe blau die Landkarten dominiert. Wörtlich - der Ruck nach links ist in unzähligen Wahlbezirken zu sehen.
Um das historische Ausmaß mal deutlich zu machen: Adam Hamilton ist der erste demokratische Senator des Bundesstaates Kansas seit 1932, James Talarico der erste seit 33 Jahren aus Texas. Dort gibt es mit Gina Hinojosa erstmals eine Latina als Gouverneurin, in Georgia erstmals eine schwarze Frau, in New Mexiko die erste Ureinwohnerin im Gouverneursamt, in Kalifornien erstmals ein Latino-Gouverneur. Starke demokratische Frauen als Gouverneurinnen auch in Minnesota und Michigan. Der Muslim Abdul El-Sayed geht als Senator für Michigan nach Washington.
In Mississippi und Alaska könnte es noch zu Gunsten der Demokraten ausgehen. Senatssitze aus sieben Bundesstaaten sind vom republikanischen Rot auf das demokratische Blau gewechselt.
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Der erzkonservative CNN-Kommentator Scott Jennings bringt es auf den Punkt: Das Land hat den Republikanern und ihrem Präsidenten "den Hintern versohlt". Donald Trump gibt seiner Partei die Schuld, weil er nicht auf den Stimmzetteln gestanden habe, hat aber den Demokraten gratuliert und behauptet, er wolle mit ihnen zusammenarbeiten - mal sehen, ob seinen Worten wirklich Taten folgen.
News der Wahlnacht
Bild der Wahlnacht
Jubel in Michigan: Abdul El-Sayed feiert seinen Wahlsieg - und rechnet mit seinem republikanischen Gegenkandidaten Mike Rogers ab:
Der Demokrat wird als erster Muslim in den US-Senat einziehen. Sein Erfolg dürfte die Debatte über den künftigen Kurs der Demokraten mitentscheiden.
Wer liegt wo vorn? Wahlergebnisse im Überblick
Die Demokraten haben beide Kongresskammern zurückerobert. Im Senat brauchten sie dafür vier zusätzliche Sitze - nach aktuellen Medienprognosen haben sie bereits sieben gewonnen, unter anderem in Texas, Ohio, Kansas und North Carolina. Besonders überraschend sind die Erfolge in republikanischen Hochburgen wie Kansas und South Carolina.
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Zitate der Wahlnacht
... Sie werden also mit den Demokraten zusammenarbeiten, so Trump gegenüber der New York Times am Wahlabend. Ungewohnt versöhnliche Töne vom Präsidenten: Er sei bereit, die Wahlergebnisse anzuerkennen. "Wir werden uns wahrscheinlich schon irgendwie einigen", sagte Trump. Den Demokraten gratulierte er bei Fox News sogar zu ihrer "guten Arbeit". Klingt nach ausgestreckter Hand - kurz zuvor hatte Trump allerdings noch die Veto-Karte gezückt. Bei CBS News drohte er, Gesetzesvorhaben der Demokraten zu blockieren: "Ich habe die ultimative Macht - sie heißt Veto."
... "Ich stehe auf Schultern aus Stahl" - mit diesen Worten erinnerte Keisha Lance Bottoms in ihrer Siegesrede an Generationen, die vor ihr für gleiche Rechte gekämpft hatten. Nun schreibt die frühere Bürgermeisterin von Atlanta selbst Geschichte: Als erste schwarze Frau überhaupt wurde sie zur Gouverneurin eines US-Bundesstaates gewählt. Und das ausgerechnet in Georgia, einem Zentrum der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
... "Wir haben gerade jedem milliardenschweren Großspender eine Botschaft geschickt", erklärte der Demokrat James Talarico nach seinem Wahlsieg in Texas. Mit rund 573 Millionen Dollar für Wahlwerbung war es das teuerste Senatsrennen der US-Geschichte. Allein für die Hauptwahl gaben die Republikaner mehr als doppelt so viel für Werbung aus wie die Demokraten - 274 zu 133 Millionen Dollar. Auch Elon Musk unterstützte die Republikaner mit Millionensummen.
Was wir aus den Midterms schon lernen können
1. Viel Geld, keine Sieggarantie
Laut Politico stellten republikanische Gruppen allein für den Senatswahlkampf in Texas mehr als 170 Millionen Dollar bereit. Trump legte noch ein Versprechen drauf: 5.000 Dollar für jeden erwachsenen US-Bürger, sollten die Republikaner beide Kongresskammern halten. Doch weder die Millionen im Wahlkampf noch die Aussicht auf einen Scheck konnten die republikanischen Mehrheiten retten.
2. Trumps Latino-Bonus ist passé
Auf seine Wählerschaft von vor zwei Jahren konnte Trump diesmal nicht zählen. Besonders deutlich wird das bei den Latinos: Damals holte er noch 48 Prozent ihrer Stimmen, bei diesen Midterms kam seine Partei laut ersten Nachwahlbefragungen nur noch auf rund ein Drittel. Besonders bitter für die Republikaner ist das in Texas: Dort hatten sie die Wahlkreise extra neu zugeschnitten, um zusätzliche Sitze zu gewinnen - und dabei auf Trumps Zugewinne bei den Latinos gesetzt.
3. Trump redete länger, schimpfte häufiger
Donald Trump wurde immer derber: Laut einer Analyse der New York Times verwendete er zuletzt fast 15 Schimpfwörter pro 10.000 Wörter - vor zehn Jahren waren es gerade einmal sechs. Auch seine Wahlkampfreden wurden länger: Statt durchschnittlich 42 Minuten sprach er zuletzt 85 Minuten und schweifte zweieinhalbmal so häufig ab wie 2016. Und das, obwohl er selbst gar nicht zur Wahl stand.
Podcast des Tages: Wir gehen live!
Wir gehen heute für Sie live: In einer Sonderfolge unseres Podcasts "Der Trump-Effekt" besprechen wir die wichtigsten Ergebnisse der Midterms und ihre Folgen. Um 13:40 Uhr bei ZDFheute, im Streaming-Portal des ZDF oder auch YouTube - seien Sie dabei!
Eins ist sicher: Es bleibt spannend.
Viele Grüße aus den USA
Elmar Theveßen und die auslandsjournal-Redaktion
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