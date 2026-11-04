Keisha Lance Bottoms: Wer ist die erste schwarze US-Gouverneurin?

Keisha Lance Bottoms hat bei den Midterms die Gouverneurswahl in Georgia gewonnen. Damit wird sie die erste Afroamerikanerin in diesem Amt in der US-Geschichte. Was sie ausmacht.

Keisha Lance Bottoms setzte sich gegen Rick Jackson von den Republikanern durch. Quelle: AP | Brynn Anderson

Die Demokraten haben sich Hochrechnungen zufolge den Gouverneursposten im Bundesstaat Georgia gesichert. Die Kandidatin Keisha Lance Bottoms setzte sich bei der Wahl gegen den Republikaner Rick Jackson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.

Bottoms wird damit die erste Frau und die erste Schwarze in dem Amt sein - und die erste schwarze Gouverneurin in der Geschichte der USA. Der republikanische Amtsinhaber Brian Kemp durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

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Bottoms war Bürgermeisterin der Metropole Atlanta

Bottoms ist Rechtsanwältin und war von 2018 bis 2022 Bürgermeisterin der Metropole Atlanta. Sie ist die erste Demokratin seit 1998, die eine Gouverneurswahl in Georgia für sich entscheiden konnte.

Bottoms rückte die historische Bedeutung ihrer Kandidatur als schwarze Frau nur selten in den Vordergrund. Stattdessen betonte sie ihre Pläne, die wirtschaftlichen Ungleichheiten zu verringern und der Regierung von Präsident Donald Trump in Washington entgegenzutreten.

"Entscheiden wir uns für Hoffnung statt für Angst, für Fortschritt statt für Spaltung, und lassen Sie uns gemeinsam ein besseres Georgia für alle aufbauen", sagte sie.

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Wachstum von Atlanta verändert Wahlergebnisse in Georgia

Der südöstliche Bundesstaat Georgia hat rund elf Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Atlanta. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Das Wahlergebnis von Bottoms ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Wachstum des größten Ballungsraums des Bundesstaates, Atlanta, die Politik in Georgia verändert. Neben einer schwarzen Frau als Gouverneurin wählten die Bürger des Bundesstaats auch den ersten jüdischen Senator, den Demokraten Jon Ossoff, wieder. Er amtiert gemeinsam mit Raphael Warnock, dem ersten schwarzen Senator des Bundesstaates.

Quelle: dpa, AP