Update am Abend: Erfolg für Merz, Zolldämpfer für Trump, Berlinale

Friedrich Merz wurde als CDU-Chef wiedergewählt. Auf dem Parteitag hatte er zuvor die Leitlinien seiner Politik erklärt - energisch, aber wenig überraschend. Überraschend kam dagegen die Entscheidung des US-Supreme-Courts zu den Strafzöllen der Trump-Regierung. Und: Die Berlinale befindet sich auf der Zielgeraden.

Merz-Rede auf CDU-Parteitag

Das ist passiert: Mit 91,2 Prozent wurde Merz als CDU-Vorsitzender wiedergewählt. Auf dem Parteitag in Stuttgart sagte er in seiner Rede vor der Wahl: "Deutschland muss zur Höchstform auflaufen." Merz erneuerte dabei seine Feststellung, dass die Welt sich in einem epochalen Umbruch befinde, der von Deutschland eine Neuorientierung in zentralen Bereichen wie der Wirtschaft und der Verteidigung erfordere.

Das ist der Hintergrund: Es ist der erste Parteitag der CDU seit dem Amtsantritt von Merz als Kanzler. Das zweitägige Treffen in Stuttgart dient der Positionsbestimmung vor wichtigen Reformentscheidungen in diesem Jahr. Außerdem stehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen unmittelbar bevor.

Es ist der erste Parteitag der CDU seit dem Amtsantritt von Merz als Kanzler. Das zweitägige Treffen in Stuttgart dient der Positionsbestimmung vor wichtigen Reformentscheidungen in diesem Jahr. Außerdem stehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen unmittelbar bevor. Das sagt ZDF-Korrespondentin Ines Trams zur Rede von Merz: Der CDU-Chef habe in seiner Rede den Zusammenhalt in der Partei beschworen. "Das war notwendig nach den aufgeregten Diskussionen der vergangenen Tage und Wochen", berichtet Trams. Merz habe sich zudem erneut als Außenkanzler präsentiert. Die Delegierten hätten sich jedoch erhofft, dass der Kanzler sich früher zu Reformen im Inland geäußert hätte, was erst im dritten Teil der Rede geschehen sei. Da habe es zwar stellenweise lautstarken Applaus gegeben. "Konkrete, kreative und neue Ansätze" für Reformen habe Merz aber nicht geliefert, so Trams.

Oberstes Gericht kippt Trumps Zölle teilweise

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hat eine schwere Niederlage vor dem Obersten Gericht der USA erlitten. Der Supreme Court erklärte den Großteil der von ihm verhängten Zölle für ungültig.

Das ist der Hintergrund: Trump hatte sich bei der Verhängung der Strafzölle auf ein Notstandsgesetz berufen, das dem Präsidenten erlaubt, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren. Es wurde aber bislang für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Gegen Trumps Vorgehen hatten daher betroffene Unternehmen sowie zwölf US-Bundesstaaten geklagt.

Trump hatte sich bei der Verhängung der Strafzölle auf ein Notstandsgesetz berufen, das dem Präsidenten erlaubt, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren. Es wurde aber bislang für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Gegen Trumps Vorgehen hatten daher betroffene Unternehmen sowie zwölf US-Bundesstaaten geklagt. Das sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: Das Urteil sende das "unmissverständliche Signal": Ein Präsident könne und dürfe sich nicht über die Gewaltenteilung hinwegsetzen. Allein das Parlament habe das Recht, Strafzölle in diesem Ausmaß zu verhängen. Auch die beiden von Trump selbst ernannten konservativen Richter am Obersten Gericht unterstützten das Urteil. Theveßen meint: "Am kommenden Dienstagabend wird es spannend: Bei Trumps Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress sitzen die Obersten Richter in der ersten Reihe. Dann kann der Präsident ihnen ins Gesicht sagen, was er vom Urteil hält und ob er es respektiert."

Berlinale auf der Zielgeraden

Darum geht es: Das Filmfestival Berlinale geht in die spannendste Phase. Schon morgen gibt die Jury um Regisseur Win Wenders bekannt, welche Filme in diesem Jahr mit einem Goldenen Bären ausgezeichnet werden.

Das sind die Kandidaten: Im Rennen um die beliebten Preise sind unter anderem der Spielfilm "Rose" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle und das österreichische Werk "The Loneliest Man in Town". Auch das Politdrama "Gelbe Briefe", die Erzählung "Kurtulus" und weitere Filme können auf den Hauptpreis hoffen. Worum es in den Filmen geht und wie die Chancen im Einzelnen stehen, lesen Sie hier.

Im Rennen um die beliebten Preise sind unter anderem der Spielfilm "Rose" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle und das österreichische Werk "The Loneliest Man in Town". Auch das Politdrama "Gelbe Briefe", die Erzählung "Kurtulus" und weitere Filme können auf den Hauptpreis hoffen. Worum es in den Filmen geht und wie die Chancen im Einzelnen stehen, lesen Sie hier. Das ist auch wichtig: Die Auswahl bei den Auszeichnungen für besondere schauspielerische Leistungen ist riesig. Neben Hüller dürfen sich etwa Caro Braun, Juliette Binoche und Tom Courteney Hoffnungen machen.

Ratgeber: Unfallrisiko Handy am Steuer

"Tipp, tipp, tot" - mit diesem Slogan warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat vor der Handynutzung am Steuer. Welche Risiken die Ablenkung birgt und wie sie sich vermeiden lässt:

Olympische Winterspiele

Daniela Maier hat sich dank einer herausragenden Leistung zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Ski Cross gekrönt. Sie verwies Fanny Smith aus der Schweiz und die Schwedin Sandra Näslund auf die weiteren Medaillenplätze. Biathlet Philipp Horn hat im Massenstart Bronze um 9,9 Sekunden verpasst. Gold im letzten Männerrennen ging an den Norweger Johannes Dale-Skjevdal.

Was heute noch spannend wird: Die deutschen Bob-Pilotinnen starten in ihre Medaillenjagd im Zweier. Neben Topfavoritin Laura Nolte darf sich auch Lisa Buckwitz Hoffnungen auf Edelmetall machen. Der erste Durchgang beginnt um 18:00 Uhr, der zweite um 19:50 Uhr:

Olympische Spiele : Bob: Zweierbob Frauen, 1. und 2. Lauf Laura Nolte geht als haushohe Favoritin in das Olympiarennen im Zweierbob. Live Jetzt live

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Außerdem heute Abend: Der Auftakt zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Partie FSV Mainz gegen den HSV - hier geht es zum Liveticker.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Im Schweizer Kanton Wallis ist in dieser Woche ein Zug von einer gigantischen Lawine getroffen worden. Fahrgäste filmten den spektakulären Moment aus dem Inneren des Zuges - verletzt wurde niemand.

Ein Lichtblick

Schluss mit Schlottern? Schon das Wochenende zeigt sich vor allem im Westen und Südwesten teils frühlingshaft. Am Sonntag sind bereits bis zu 15 Grad drin. Tendenz steigend in der kommenden Woche.

Streaming-Tipp für den Abend

Thomas und Alice sind bestens integriert in einem kleinen französischen Küstenort. Doch eines Tages steht plötzlich die Polizei vor der Tür und verdächtigt Thomas des Mordes. "Stiller Verdacht" ist ein mitreißender Thriller, der die Frage nach der Wahrheit lange offen hält. (1 Std. 30 Min.)

Rezept des Tages: Geräucherte Hähnchenkeule

Grill-Profi Carsten Goms zeigt, welche Beilagen eine marinierte Hähnchenkeule aromatisch ergänzen: ein Dreiklang aus Rösti, gegrilltem Rosenkohl und Feldsalat mit Walnüssen.

Für das Rezept "Geräucherte Hähnchenkeule mit Pastinaken-Rösti" finden Sie hier den Download.

