Philadelphia: Ausstellung über Sklaverei wiederhergestellt

Auf Anweisung Trumps ist eine Ausstellung zu Sklaverei in den USA abgebaut worden. Nach einer gerichtlichen Rüge gegen die US-Regierung wurden die Exponate nun wieder aufgehängt.

In Philadelphia ist eine Ausstellung über Sklavenschicksale wieder zu sehen. Ein Bundesgericht hat der Klage der Stadt Recht gegeben. 20.02.2026 | 0:20 min

Eine Ausstellung in Philadelphia über die Sklaven des ersten US-Präsidenten George Washington ist aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wiederhergestellt worden. Richterin Cynthia Rufe hatte der US-Regierung eine Frist bis Freitag gesetzt, Tafeln wieder anzubringen, die zuvor entfernt worden waren. Die Restaurierungsarbeiten sollten voraussichtlich bis Freitag weitergehen.

Arbeiter in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania haben mit der Wiederherstellung einer Ausstellung zur Sklaverei begonnen. Quelle: dpa

Philadelphias Bürgermeisterin Cherelle Parker besuchte am Donnerstag (Ortszeit) den Ausstellungsort im Independence National Historical Park und sagte den Mitarbeitenden des National Park Service:

Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich sehr dankbar bin. „ Cherelle Parker, Philadelphias Bürgermeisterin

Einer der Arbeiter antwortete: "Es ist uns eine Ehre." Parker ist die erste schwarze Frau, die in Philadelphia zur Bürgermeisterin gewählt wurde.

US-Regierung geht gegen richterlichen Beschluss vor

Das Justizministerium möchte die Entscheidung von Richterin Rufe nicht akzeptieren und hat Berufung eingelegt. Die Regierung argumentiert, sie allein könne entscheiden, welche Geschichten auf den Stätten des National Park Service erzählt werden.

Die Stadt Philadelphia hatte geklagt, nachdem der National Park Service die Tafeln aus dem Independence National Historical Park entfernt hatte. Dieser Park war der Ort, an dem George und Martha Washington in den 1790er Jahren mit neun ihrer Sklaven lebten.

Eine US-Richterin hat die Trump-Regierung angewiesen, eine Ausstellung über Sklaverei wieder aufzubauen. Die US-Regierung dürfe Geschichte nicht verfälschen. 17.02.2026 | 0:41 min

250. Jahrestag: Millionen Touristen werden in Philadelphia erwartet

In diesem Jahr werden Millionen Menschen erwartet, die Philadelphia zum 250. Jahrestages der Gründung der Vereinigten Staaten besuchen werden. Philadelphia ist die Geburtsstadt der Nation. Die USA wurden im Jahr 1776 gegründet.

Der Independence National Historical Park ist einer von mehreren historischen Orten, an denen die Regierung Inhalte über die Sklaverei, die Vertreibung der indigenen Bevölkerung oder die Geschichte sexueller Minderheiten entfernt hat.

