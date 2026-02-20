Trump will Akten zu Außerirdischen und Ufos freigeben

Gibt es Aliens und Ufos oder nicht? US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dazu nun geheimes Regierungsmaterial für die Öffentlichkeit verfügbar machen zu wollen.

US-Präsident Trump hat auf seiner Plattform "Truth Social" angekündigt, Akten über Außerirdische und Ufos zu veröffentlichen. Eine entsprechende Anweisung habe er bereits ans Pentagon gerichtet. 20.02.2026 | 0:27 min

Außerirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren "hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen" will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen.

Aufgrund des "enormen Interesses" habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Forscher haben auf einem entfernten Planeten offenbar Hinweise für außerirdisches Leben entdeckt. Sie entdeckten dort Schwefelverbindungen, die auf Leben hinweisen könnten. 17.04.2025 | 0:25 min

Trump wegen Epstein-Akten unter Druck

Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen.

Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten.

Weitere jüngst veröffentlichte Dokumente aus den Epstein-Akten sorgen weltweit für Empörung. Auch US-Präsident Trump wird in den Unterlagen mehrfach genannt. 02.02.2026 | 2:53 min

Trump verurteilt Obamas Alien-Aussage

Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Außerirdische "real" seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat.

Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen "preisgegeben" und damit einen "großen Fehler" begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht.

An Europas Himmel sehen Menschen seltsame Lichter, die sie sich nicht erklären können, und stellen Nachforschungen an. Auch staatliche Institutionen gehen UFO-Sichtungen nach. 12.06.2025 | 2:08 min

Obama stellt seine Äußerung auf Social Media klar

Obama stellte wenige Tage nach seiner allem Anschein nach scherzhaften Äußerung in einem Instagram-Post klar:

Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass es wahrscheinlich ist, dass es da draußen außerirdisches Leben gibt. „ Ex-US-Präsident Barack Obama

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Angesichts der Entfernungen zwischen verschiedenen Sonnensystemen sei es aber wenig wahrscheinlich, dass die Erde von Aliens besucht worden sei. Er selbst habe während seiner Präsidentschaft "keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!"