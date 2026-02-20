"Enormes Interesse":Trump will Akten zu Außerirdischen und Ufos freigeben
Gibt es Aliens und Ufos oder nicht? US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dazu nun geheimes Regierungsmaterial für die Öffentlichkeit verfügbar machen zu wollen.
Außerirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren "hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen" will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen.
Aufgrund des "enormen Interesses" habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Trump wegen Epstein-Akten unter Druck
Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen.
Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten.
Trump verurteilt Obamas Alien-Aussage
Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Außerirdische "real" seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat.
Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen "preisgegeben" und damit einen "großen Fehler" begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht.
Obama stellt seine Äußerung auf Social Media klar
Obama stellte wenige Tage nach seiner allem Anschein nach scherzhaften Äußerung in einem Instagram-Post klar:
Angesichts der Entfernungen zwischen verschiedenen Sonnensystemen sei es aber wenig wahrscheinlich, dass die Erde von Aliens besucht worden sei. Er selbst habe während seiner Präsidentschaft "keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!"
