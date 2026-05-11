Update am Abend: Treffen im Kanzleramt und eine Spur zu Epstein

Widerspruch bei Reformen unerwünscht - und die Spur zu Epstein

Guten Abend,

Bundeskanzler Merz empfängt heute gemeinsam mit den Koalitionsspitzen Gäste aus Wirtschaft und Gewerkschaften. Die dürfen sagen, was sie von den geplanten Reformen halten. Widerspruch ist eher nicht erwünscht. Amnesty macht Israel schwere Vorwürfe. Und eine Spur, die zu Epstein führt, gibt den Eltern einer jungen Deutschen neue Hoffnung.

Spitzentreffen im Kanzleramt

Das passiert: Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt loten Union und SPD heute Abend zunächst mit Arbeitgebern und Gewerkschaften aus, ob man bei der Einschätzung des Reformbedarfs auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Entscheidungen sollen nicht getroffen werden.

Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt loten Union und SPD heute Abend zunächst mit Arbeitgebern und Gewerkschaften aus, ob man bei der Einschätzung des Reformbedarfs auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Entscheidungen sollen nicht getroffen werden. Das ist der Hintergrund: Neben den Koalitionsspitzen sind heute vier Wirtschaftsverbände (BDA, BDI, DIHK und ZDH) vertreten. Auch die Gewerkschaftsvorsitzenden von DGB, IG Metall, IG BCE und Verdi nehmen teil. Ziel sei ein "intensiver Dialog", heißt es im Kanzleramt, man wolle "zuhören". Merz hat die Sozialpartner aufgefordert, bereits abgestimmte Positionen mitzubringen.

Neben den Koalitionsspitzen sind heute vier Wirtschaftsverbände (BDA, BDI, DIHK und ZDH) vertreten. Auch die Gewerkschaftsvorsitzenden von DGB, IG Metall, IG BCE und Verdi nehmen teil. Ziel sei ein "intensiver Dialog", heißt es im Kanzleramt, man wolle "zuhören". Merz hat die Sozialpartner aufgefordert, bereits abgestimmte Positionen mitzubringen. Das sagt unser Korrespondent: Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, beschreibt den Bundeskanzler als einen Gastgeber wider Willen. Für Merz sei die Mitsprache der Sozialpartner "ein Kann, kein Muss". Willkommen sei es, wenn die Sozialpartner mitmachten bei den angestrebten Reformen. Aufhalten sollten sie nichts können. Aus dem Kanzleramt heiße es: "Es ist allen Gesprächspartnern bewusst, dass die Koalition die Entscheidungen fällt."

Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, beschreibt den Bundeskanzler als einen Gastgeber wider Willen. Für Merz sei die Mitsprache der Sozialpartner "ein Kann, kein Muss". Willkommen sei es, wenn die Sozialpartner mitmachten bei den angestrebten Reformen. Aufhalten sollten sie nichts können. Aus dem Kanzleramt heiße es: "Es ist allen Gesprächspartnern bewusst, dass die Koalition die Entscheidungen fällt." Merz ist kein Fan dieses Treffens - eine Analyse

ZDF heute in Deutschland, 10.06.2026, 14 Uhr 10.06.2026 | 3:11 min

Amnesty wirft Israel "ethnische Säuberungen" vor

Das ist passiert: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Israel "ethnische Säuberungen" im besetzten Westjordanland vor. Mit einer brutalen Kampagne gegen palästinensische Beduinen- und Hirtengemeinschaften wolle Netanjahus Regierung "ihre Pläne zur formellen Annexion des Westjordanlands" beschleunigen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Israel "ethnische Säuberungen" im besetzten Westjordanland vor. Mit einer brutalen Kampagne gegen palästinensische Beduinen- und Hirtengemeinschaften wolle Netanjahus Regierung "ihre Pläne zur formellen Annexion des Westjordanlands" beschleunigen. Amnesty International: Israel begeht ethnische Säuberungen

Das ist der Hintergrund: Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben neben rund drei Millionen Palästinensern auch mehr als 500.000 Israelis in Siedlungen, die nach internationalem Recht illegal sind. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg hat die Gewalt auch hier deutlich zugenommen. Die Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) zählten in der Region allein im März 2026 durchschnittlich sechs von Siedlern verübte Gewalttaten pro Tag. Das israelische Militär (IDF) reagierte auf Amnestynachfragen und versicherte, alle Fälle von Siedlergewalt zu untersuchen und zu verfolgen.

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben neben rund drei Millionen Palästinensern auch mehr als 500.000 Israelis in Siedlungen, die nach internationalem Recht illegal sind. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg hat die Gewalt auch hier deutlich zugenommen. Die Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) zählten in der Region allein im März 2026 durchschnittlich sechs von Siedlern verübte Gewalttaten pro Tag. Das israelische Militär (IDF) reagierte auf Amnestynachfragen und versicherte, alle Fälle von Siedlergewalt zu untersuchen und zu verfolgen. Das sagt unser Korrespondent: Thomas Reichart berichtet für das ZDF aus Tel Aviv. Er weist daraufhin, dass sich der Amnesty-Bericht in weitere Befunde von Seiten des Internationalen Gerichtshofs, UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGO) einreihe, die Israel eine systematische Verletzung des humanitären Völkerrechts im Westjordanland attestierten. Amnesty werfe Israels Regierung vor, die Siedlergewalt nicht nur zu tolerieren, sondern zu ermöglichen - durch Finanzierung, Bewaffnung und institutionelle Straflosigkeit. "Israels Regierung selbst lässt keinen Zweifel daran, dass der drastische Ausbau der Siedlungsbauten am Ende dem Ziel dient, Palästinenser zu vertreiben und einen palästinensischen Staat zu verhindern."

ZDF Mittagsmagazin, 06.05.2026, 12 Uhr 06.05.2026 | 4:44 min

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Vermisste Deutsche taucht in Epstein-Files auf

Das ist passiert: Michele war 22, als sie 2015 verschwand. Jetzt, gute zehn Jahre später, sind ZDF und "Spiegel" bei gemeinsamen Recherchen in den Epstein-Files mehrfach auf ihren Namen gestoßen. Eine entscheidende Rolle könnte Modelscout Daniel Siad gespielt haben.

Michele war 22, als sie 2015 verschwand. Jetzt, gute zehn Jahre später, sind ZDF und "Spiegel" bei gemeinsamen Recherchen in den Epstein-Files mehrfach auf ihren Namen gestoßen. Eine entscheidende Rolle könnte Modelscout Daniel Siad gespielt haben. Vermisste junge Deutsche in Epstein-Files

Das ist der Hintergrund: 2014 hatte Siad mehrere Fotos von Michele an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt und sie ihm angepriesen. Auch die Eltern Micheles erinnern sich daran, dass ihre Tochter Kontakt mit Siad gehabt habe. Das Mädchen habe immer von einer Modelkarriere geträumt und sei von ihm in Dubai angesprochen worden. Der Name Siad wiederum taucht fast 2.000 Mal in den Unterlagen des US-Justizministeriums auf. Er steht im Verdacht, Epsteins Recruiter gewesen zu sein. Anzeigen gegen ihn weist Siad weit von sich, er habe nicht von Epsteins Missbrauch gewusst. Anfragen von ZDF und "Spiegel" haben weder der Modelscout noch seine Anwälte beantwortet.

2014 hatte Siad mehrere Fotos von Michele an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschickt und sie ihm angepriesen. Auch die Eltern Micheles erinnern sich daran, dass ihre Tochter Kontakt mit Siad gehabt habe. Das Mädchen habe immer von einer Modelkarriere geträumt und sei von ihm in Dubai angesprochen worden. Der Name Siad wiederum taucht fast 2.000 Mal in den Unterlagen des US-Justizministeriums auf. Er steht im Verdacht, Epsteins Recruiter gewesen zu sein. Anzeigen gegen ihn weist Siad weit von sich, er habe nicht von Epsteins Missbrauch gewusst. Anfragen von ZDF und "Spiegel" haben weder der Modelscout noch seine Anwälte beantwortet. Und jetzt? Eine öffentliche Fahndung nach Michele sei weiterhin nicht geplant, erklärte die zuständige Polizei gegenüber ZDF und "Spiegel" noch im Frühjahr. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft zumindest bald über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entscheiden.

ZDF Die Spur, 10.06.2026, 14 Uhr 10.06.2026 | 28:48 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Ratgeber: So entlarven Sie Fakeshops für Fußballtrikots

Pünktlich zur Fußball-WM warnt die Verbraucherzentrale Bremen vor dem Kauf von billigen Trikots im Netz - es drohen Probleme von Lieferausfällen bis zu finanziellen Verlusten. Warum die Fake-Shirts gleich mehrfach riskant sind und wie Sie sich schützen können:

ZDF Volle Kanne, 21.05.2026, 09:05 Uhr 21.05.2026 | 0:40 min

Fußball-WM 2026

Der Start in die Geldmeisterschaft: Die politisch aufgeladene WM in Mexiko, Kanada und den USA sprengt alle bisherigen Dimensionen. Das gilt nicht nur sportlich durch die Teilnehmerzahl, sondern auch finanziell.

Pressekonferenz mit Leipzig-Duo Ouedraogo und Raum: Assan Ouedraogo ist für Lennart Karl nachnominiert worden: Wie wurde er empfangen und rechnet er sich eine Chance auf Einsatzzeit aus? An seiner Seite David Raum. Die DFB-Pressekonferenz live im Stream ab 19:45 Uhr:

Livestream ab 19:45 Uhr 10.06.2026

Pressekonferenz mit FIFA-Präsident Gianni Infantino: Um 20:30 Uhr überträgt das ZDF die mit Spannung erwartete Infantino-Pressekonferenz im Livestream.

Livestream ab 20:30 Uhr (Originalton) 10.06.2026

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Schlagzeilen

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Alkoholfreies Bier wird in Deutschland immer beliebter. Es gibt verschiedene Varianten mit geschmacklichen Unterschieden. Es ist für viele eine Alternative zu Softdrinks. Aber ist der Durstlöscher echt so viel gesünder oder ist er eine reine Kalorienbombe?

ZDF Morgenmagazin, 10.06.2026, 05:30 Uhr 10.06.2026 | 2:44 min

Ein Lichtblick

"Hambi" soll Urwald werden: Der Hambacher Forst, Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle, darf verwildern. Das hat die schwarz-grüne Landesregierung in NRW entschieden. Spätestens 2035 geht er in öffentliches Eigentum über.

ZDFheute Xpress, 09.06.2026, 20:16 Uhr 09.06.2026 | 2:19 min

Streaming-Tipps für den Abend

Warum trifft Gewalt in engen sozialen Beziehungen besonders häufig Frauen? Und was macht die Ermittlungen so schwierig? Moderatorin Helene Reiner präsentiert in "Femizide" prägnante Fälle aus dem Archiv von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" und erklärt, warum Macht, Kontrolle und Besitzdenken die Motive sind, die bei Femiziden immer wieder eine zentrale Rolle spielen (ZDF, Dokumentation, 44 Minuten).

ZDF "XY - Spuren des Verbrechens", 10.06.2026, 10 Uhr 10.06.2026 | 43:03 min

Erst in diesem Jahr wurde dem fertiggestellten Hauptturm der Sagrada Família das Kreuz aufgesetzt. Begonnen haben die Bauarbeiten in Barcelona vor 150 Jahren. Das Meisterwerk Gaudís stellte die Nachfolger des Architekten vor immense Herausforderungen. Der Film gibt Einblicke in ihre Vorgehensweise und zeichnet das Porträt des Baugenies, das heute vor 100 Jahren verstorben ist (Arte, Dokumentation, 92 Minuten).

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Rezept des Tages: Tafelspitz mit "Grüner Soße"

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Die "Grüne Soße" besteht aus sieben Kräutern und wird kalt mit gekochten Eiern und Kartoffeln serviert. Dazu gibt es bei TV-Koch Mario Kotaska Tafelspitz. Schmeckt aber auch mit Röstkartoffeln zum Beispiel.

Für das Rezept "Tafelspitz mit Frankfurter "Grüne Soße" finden Sie hier den Download.

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