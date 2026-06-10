Auto explodiert bei Moskau, Militärangehöriger mutmaßlich tot

In der Region um Moskau ist bei der Explosion eines Autos ein Mann gestorben - mutmaßlich Mitglied des Militärs. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Was bislang bekannt ist.

Autobombe explodiert bei Moskau: Was ist dazu bekannt?

Nahe Moskau wurde ein Mann durch eine Autobombe getötet. Die Explosion ereignete sich in einem fahrenden BMW. Der Tote soll Oberst oder General der russischen Raketentruppen gewesen sein. 10.06.2026 | 0:17 min

Bei der Explosion eines Autos in der russischen Stadt Balaschicha östlich von Moskau soll am Dienstag ein ranghoher russischer Militärangehöriger gestorben sein. Was ist dazu bislang bekannt?

Was ist offiziell bekannt?

Laut Mitteilung des russischen Untersuchungskomitees SKR explodierte am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr (Ortszeit) in Balaschicha ein Auto, kurz nachdem der Fahrer damit losfuhr. Eine Autobombe sei dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug, ein BMW X3, zerstört wurde. Demzufolge erlitt der Fahrer des Fahrzeugs mehrere Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden und Untersuchungen würden andauern.

Videos in den sozialen Medien, in Lokalmedien und von der Nachrichtenagentur Tass zeigten den Tatort samt Autowrack. "Ich bin von der Explosion aufgewacht", erzählt ein Anwohner dem Sender Moskau 24, der zum russischen Staatsfernsehen gehört. "Mein Mann ist sofort hingelaufen und hat das brennende Auto gesehen", sagt eine weitere Anwohnerin. "Und er sah, dass ein Mann den Insassen aus dem Auto rausholte."

Balaschicha ist eine Stadt in der Region rund um Moskau, etwa 25 Kilometer östlich der Hauptstadt Russlands. Die Explosion ereignete sich in einem Wohngebiet.

Der Tatort in Balaschicha liegt östlich von Moskau. Quelle: ZDF

Worüber wird noch spekuliert?

Bislang wurde die Identität des Getöteten nicht offiziell bestätigt. Ukrainische und russische Militärblogger sowie unabhängige russische Nachrichtenseiten wie "Meduza" und "The Insider" berichten aber, dass es sich um den hohen russischen Militärangehörigen Damir Dawydow handeln soll.

Unklar ist bislang, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit sprechen dafür, dass ukrainische Geheimdienste möglicherweise dahinterstecken könnten. Eine offizielle Bestätigung von ukrainischer Seite gibt es dafür aber bislang nicht.

In Moskau ist ein hochrangiger russischer General angeschossen worden. Ein Unbekannter soll mehrere Schüsse auf Wladimir Alexejew abgegeben haben und dann geflohen sein. 06.02.2026 | 0:24 min

Wer ist Damir Dawydow?

Berichten zufolge soll Dawydow für die Hauptverwaltung für Raketen und Artillerie des russischen Verteidigungsministeriums gearbeitet haben. Dafür spricht unter anderem ein Artikel in der russischen Militärzeitung "Roter Stern" aus dem Jahr 2009. Darin heißt es, dass ein Oberst Damir Dawydow Leiter des dortigen Zentralen Technischen Testbüros war.

Andere Quellen sprechen davon, dass er inzwischen General bzw. Generalleutnant sei - beides ist bislang nicht überprüfbar.

Dafür, dass es sich beim Toten um Dawydow handeln soll, könnten zudem ukrainische Interneteinträge sprechen, in denen seine Adresse genannt wurde. Diese stimmt mit dem Tatort in Balaschicha überein. Andererseits sollen in dem Wohnkomplex auch weitere hochrangige Militärs wohnen.

Bei massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Landesteile gab es in der Nacht zum Dienstag zahlreiche Tote und Verletzte. 02.06.2026 | 2:19 min

Welche ähnlichen Vorfälle gab es?

Im April 2025 starb ein General des russischen Generalstabs namens Jaroslaw Moskalyk ebenfalls in Blaschicha durch eine Autobombe. Für die Tat wurde später ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, der nach russischer Schilderung im Auftrag der ukrainischen Geheimdienste Sprengstoff im Auto deponiert hatte.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Generalleutnant Fanil Sarwarow im Dezember in Moskau berichtete ZDF-Korrespondent Armin Coeper von acht weiteren solcher Anschläge auf russische Generäle:

Hinter dem Anschlag auf einen russischen General vermuten Behörden in Moskau ukrainische Spezialeinheiten. ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet. 22.12.2025 | 0:53 min

Im Februar dieses Jahres kam mit Schüssen auf den russischen General Wladimir Alexejew ein weiterer hinzu.

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen eine russische Invasion. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Anschläge auf russische Militärs und abtrünnige Ukrainer - oft mit Autosprengsätzen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: Mit dpa