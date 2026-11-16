Update am Morgen: Wenn die eigenen Leute zur Gefahr werden

Guten Morgen,

manchmal braucht eine Regierung gar keine Opposition mehr. Sie hat schließlich ihre eigenen Leute. Friedrich Merz und Lars Klingbeil können davon gerade ein Lied singen. Der Kanzler steht unter Druck, weil er sich angeblich zu wenig gegen die SPD durchsetzt. Der Vizekanzler, weil niemand so recht bemerkt, was er für die SPD durchsetzt. Eine bemerkenswerte Gemengelage bei Schwarz-Rot.

Für Merz könnte diese Woche ungemütlich werden. Wieder einmal geht es um ein Versprechen, das er nicht einlösen kann: die Senkung der Stromsteuer für alle. Fünf Milliarden Euro fehlen angeblich zur Gegenfinanzierung. Fehlt es vor allem am politischen Willen der SPD, oder am Verhandlungsgeschick der CDU? In der Unionsfraktion jedenfalls wächst der Unmut. Und der richtet sich inzwischen weniger gegen den Koalitionspartner als gegen die eigene Führung. Ausgerechnet die SPD, so hört man, habe bei den Haushaltsverhandlungen ihre Interessen geschickt durchgesetzt.

15.11.2026 | 2:53 min

Heute reist Merz nach München, zum CSU-Parteivorstand. Dort trifft er auf Markus Söder, der bei der Stromsteuer längst andere Prioritäten setzt: Ihm ist der Ausgleich der kalten Progression wichtiger, so sagte er es am Abend bei Berlin direkt. Morgen dann der Koalitionsausschuss. Die nächste Gelegenheit für einen Kompromiss auf den letzten Metern. Oder für die nächste Krise.

Und bei der SPD? Dort wird derweil um die Parteispitze gerungen. Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil fordert Klingbeil heraus. Sein Versprechen: Die SPD müsse wieder erkennbarer werden, Partei- und Regierungsamt gehörten getrennt. Nur hat Heil selbst sieben Jahre lang als Minister die Politik seiner Partei mitgestaltet. Ob ausgerechnet er für einen Neuanfang steht? Am Donnerstag beim erweiterten Präsidium könnte sich zeigen, ob die Sozialdemokraten auf einen offenen Machtkampf zusteuern oder doch noch eine einvernehmliche Lösung finden.

So arbeiten sich beide Regierungsparteien gerade vor allem an sich selbst ab. Dabei wäre genug anderes zu tun: die Wirtschaft ankurbeln, Reformen auf den Weg bringen, Europa stärken. Und das in einer Welt, in der Trump, Putin und Xi wenig Rücksicht auf deutsche Koalitionsbefindlichkeiten nehmen. Vielleicht sollten Union und SPD sich gelegentlich daran erinnern, dass sie nicht nur miteinander streiten, sondern auch miteinander regieren sollen.

Ich wünsche Ihnen trotz allem einen guten Start in die Woche!

Ines Trams, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin

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Was heute noch wichtig ist

14.11.2026 | 1:00 min

Schwesig will wieder Ministerpräsidentin werden: Rund acht Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommt heute das Landesparlament in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Manuela Schwesig (SPD) will sich dort zur Wiederwahl stellen und anschließend vereidigen lassen.

Nationaler Stahlgipfel 2026 in Salzgitter: Über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie beraten heute bei einem "Nationalen Stahlgipfel" Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter. Sie treffen sich im niedersächsischen Salzgitter. Sprechen wollen sie über den Aufbau einer klimaneutralen Stahlproduktion und den politischen Rahmen für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Beschäftigung.

Bekanntgabe der Grammy-Nominierungen: Heute wird in New York verkündet, wer für die 69. Grammy Awards, die am 7. Februar 2027 in Los Angeles vergeben werden, nominiert wird.

Ausführlich informiert

ZDFheute live, 15.11.2026, 14:30 Uhr 15.11.2026 | 26:59 min

Was passiert im Jemen? In dem Land stehen sich Huthi-Rebellen und Regierungstruppen weiterhin gegenüber. ZDF-Korrespondentin Atai hat einen Kindersoldaten getroffen und gibt einen seltenen Einblick in das Land - ZDFheute live.

Sportlich in den Tag

UEFA Nations League: Zum letzten Länderspiel des Jahres steht für die DFB-Männer heute ein echter Klassiker an: Zum Abschluss der Nations-League-Vorrunde empfängt das Team von Jürgen Klopp in Berlin die Niederlande. Anstoß im Olympiastadion ist um 20:45 Uhr. Mit dem ZDF-Liveticker sind Sie immer auf Ballhöhe - und nach der Partie sehen Sie ausführliche Highlights im ZDF-Streamingportal.

Spaniens Super-Serie ist gerissen: Nach 43 Spielen ohne Niederlage in Folge hat der Weltmeister mal wieder eine Begegnung auf internationalem Parkett verloren. Gegen England hätten die Iberer um ein Haar einen 0:3-Rückstand noch wettgemacht, doch die Three Lions setzten sich in Madrid mit 3:2 durch.

16.11.2026 | 2:59 min

Aus der Nations League verabschieden muss sich Italien nach einem 1:4 in Belgien. Damit die deutsche Nationalelf nicht dasselbe Schicksal ereilt, muss am Abend im besten Fall ein Sieg im Klassiker gegen die Niederlande her. Bundestrainer Jürgen Klopp strotzt vor Vorfreude - im vollbesetzten Berliner Olympiastadion wartet eine stimmungsvolle Kulisse auf sein Team.

Nachrichten | Sport : Nations League Die Nations League ist ein Turnier der UEFA für Männer- und Frauen-Nationalmannschaften. Spiele der Nations League sind Teil der Qualifikation für große Turniere. Aktuelle News.

Gesagt

Unsere Reaktion auf den Overshoot muss schnell, entschlossen und gerecht sein und uns einer saubereren, gesünderen und sichereren Zukunft näherbringen. „ Erklärung der "High Ambition Coalition" anlässlich der COP31

Ab heute nimmt auch der deutsche Umweltminister Carsten Schneider (SPD) an der Weltklimakonferenz in der Türkei teil. Bereits zum Auftakt der COP31 in der vergangenen Woche hatte Deutschland gemeinsam mit rund 20 anderen Staaten, darunter besonders stark bedrohten Ländern wie Tuvalu oder die Marshallinseln, dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben.

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Für die Fischer auf den Barren Isles vor Madagaskar ist das Meer Leben und Arbeitsplatz. Doch Korallenriffe bleichen aus, Fischbestände schwinden. Aber es gibt auch Hoffnung:

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.11.2026 | 1:53 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag ist es wechselnd oder stark bewölkt und wiederholt kann es kräftig regnen. Bei einem starken bis stürmischen Südwestwind steigen die Temperaturen auf 7 bis 13 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine und der ZDFheute-Redaktion