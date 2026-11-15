Im Jemen stehen sich Huthi und Regierungstruppen weiterhin gegenüber. ZDF-Korrespondentin Atai hat einen Kindersoldaten getroffen und gibt einen seltenen Blick in das Land - ZDFheute live.

Seit Jahren prägt ein Krieg den Jemen: Die Huthi-Miliz und Regierungstruppen bekämpfen sich gegenseitig. Die Huthi kontrollieren beispielsweise die Hauptstadt Sanaa. Unterstützt durch den Iran wollen sie die Kontrolle über das Land, dessen Armee wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird.

Für den Krieg rekrutieren die Huthi immer wieder Kindersoldaten. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai ist im Süd-Jemen und konnte mit einem ehemaligen Kindersoldaten sprechen, den die jemenitische Armee gefangen genommen hat. Zuvor sei er ohne Vorbereitung an die Front geschickt worden. Atai sagt, sie könne sich nicht vorstellen, wie "ein so zerbrechlicher Körper eine Kalaschnikow halten kann".