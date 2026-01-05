Update am Morgen: Die Illusion von Stabilität

Guten Morgen,

"Wir werden das Land so lange regieren, bis wir einen sicheren, ordnungsgemäßen, vernünftigen Übergang gewährleisten können." Auch wenn es von diesem "Regierungsansatz" schon wieder Abweichungen gibt: Trumps militärischer Angriff auf Venezuela ist eine Machtdemonstration und eine Zäsur. Ist vielleicht sogar Kuba das nächste Ziel? Was passiert mit Grönland? Und vor allem - wie reagiert Putin, der mit Maduro einen wichtigen Verbündeten verliert?

Trump folgt einem Muster - politisch und kommunikativ. Der US-Präsident ersetzt einstige Berechenbarkeit amerikanischer Politik durch Dominanz. Inszeniert sein Tun als Show und lässt militärische Fortsetzungen bewusst offen. Für die westlichen Partner bedeutet das permanente Unsicherheit.

Ein Beispiel für diese Unsicherheit liefert der Bundeskanzler an diesem Wochenende. Friedrich Merz erklärt schriftlich, die "rechtliche Einordnung" des US-Einsatzes sei "komplex", dafür nehme man sich Zeit. Merz lenkt die Kritik auf Maduro als politischen Akteur, nicht auf das Handeln der USA und die damit verbundene völkerrechtliche Frage.

An diesem Wochenende gibt es weder von Bundeskanzler Merz noch von seinem Außenminister Wadephul Pressestatements vor Fernsehkameras. Ist es die Furcht davor, die naheliegende Frage beantworten zu müssen, ob Deutschland über den Angriff vorab informiert war? Oder ist es die Furcht, direkte Kritik an Trump zu üben? Oder schlicht der Versuch, sich vor klaren Worten zu drücken?

In instabilen Zeiten geht es auch um Geradlinigkeit. Vielleicht erlebt deshalb Konrad Adenauer derzeit eine bemerkenswerte Konjunktur.

Heute wäre der erste Kanzler der Bundesrepublik 150 Jahre alt geworden. Nach dem Krieg stand er für die enge Anbindung an westliche Demokratien auch durch den Beitritt zur Nato. Die über Jahrzehnte gewachsene Verlässlichkeit ist Geschichte. Dieses Wochenende lieferte dafür einen weiteren Beleg.

Kommen Sie gut durch diese Woche und natürlich durch das ganze Jahr

Britta Spiekermann, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote bei russischen Angriffen auf Kiew: Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind nach dortigen Angaben in der Nacht zum Montag mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben wurde zudem eine medizinische Einrichtung getroffen und Wohnhäuser sowie kritische Infrastruktur beschädigt.

Was heute noch wichtig ist

Maduro vor Gericht: Nach seiner Gefangennahme durch US-Spezialkräfte wird der venezolanische Präsident Nicolas Maduro erstmals einem Bundesgericht in Manhattan vorgeführt. Ihm wird unter anderem Verschwörung zum Drogen-Terrorismus vorgeworfen. Ebenfalls will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) mit dem US-Vorgehen befassen.

Städte- und Gemeindebund gibt Ausblick auf 2026: Zu Jahresbeginn will der Deutsche Städte- und Gemeindebund seine Bilanz für 2025 ziehen. Die dürfte ähnlich ausfallen wie zahlreiche Meldungen zu Jahresende: Kommunen stehen mit Blick auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit "mit dem Rücken zur Wand". Auch ein Ausblick auf 2026 wird erwartet.

Urteil zu Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Acht Männer und zwei Frauen mussten sich wegen zahlreicher böswilliger Äußerungen über das Geschlecht der französischen Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu Emmanuel Macron vor Gericht verantworten. Hintergrund ist eine Verschwörungserzählung, wonach Brigitte Macron eine Transfrau sei und als Mann geboren worden sein soll. Heute wird das Urteil erwartet.

Sportlich in den Tag

Ein Japaner durchbricht die Siegesserie von Domen Prevc bei der Vierschanzentournee - alles dazu und die Höhepunkte des Wintersport-Sonntags kompakt zusammengefasst.

Ausführlich informiert

Die USA haben Venezuelas Präsident Maduro festgenommen und wollen vorerst die Kontrolle über das Land übernehmen. Was bedeutet das für das Völkerrecht? ZDFheute live ordnet ein.

Zahl des Tages

100.000.000 Euro - so viel Geld könnte beim Gelsenkirchener Bankraub erbeutet worden sein.

Gesagt

Die Politik braucht unterschiedliche Typen: die Rampensau, den Nachdenklichen, den eher Bauchgesteuerten und hoffentlich auch den, der mit Augenmaß eine gerade Furche zieht. „ Frank-Walter Steinmeier

Das sagte der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Juli 2007 dem "Stern". Damals war der SPD-Politiker Außenminister der ersten Merkel-Regierung. Steinmeier feiert heute seinen 70. Geburtstag, den er im Kreise der Familie verbringen will, wie die Pressestelle des Bundespräsidialamts verriet.

In seiner jüngsten Weihnachtsansprache appellierte das Staatsoberhaupt an den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es ganz im Norden, später auch im Westen Schneeschauer. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Sonst bleibt es meist trocken mit teils längerem Sonnenschein. Bei mäßigem Südwestwind liegen die Höchsttemperaturen zwischen minus 6 Grad im Allgäu und plus 2 Grad am Niederrhein.

