  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Lettland meldet erneut Beschädigung an Unterseekabel

Ermittler untersuchen Schiff:Lettland meldet erneut Schaden an Ostsee-Kabel

|

Es ist der zweite Vorfall innerhalb einer Woche. Vor der Küste Lettlands ist erneut ein Unterseekabel beschädigt worden. Die Behörden ermitteln nun gegen ein verdächtiges Schiff.

Ein Boot der finnischen Küstenwache fährt in der Ostsee.

Die lettische Polizei hat wegen eines beschädigten Unterseekabels ein Schiff untersucht. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche in der Ostsee.

05.01.2026 | 0:27 min

Erneut ist ein Unterseekabel in der Ostsee beschädigt worden - diesmal vor Lettland. "In der Ostsee nahe Liepaja wurde ein Schaden an einem Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens entdeckt", teilte Ministerpräsidentin Evika Silina auf der Plattform X mit.

Nach Angaben der lettischen Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Verursacher des Schadens um ein Schiff. Die genauen Umstände des Vorfalls, der sich am 2. Januar in lettischen Hoheitsgewässern ereignet habe, seien noch unklar.

Vier Beamte sitzen vor einer Präsentation bei einer Pressekonferenz in Helsinki zu einem zerstörten Untersee-Kabel.

In der Ostsee ist wieder ein Untersee-Kommunikationskabel beschädigt worden. Es verbindet Helsinki mit Tallinn. Bei ähnlichen Fällen war in der Vergangenheit Russland unter Verdacht geraten.

31.12.2025 | 0:24 min

Polizei identifiziert verdächtiges Schiff

Nach Auswertung von Informationen der lettischen Marine soll das Schiff zunächst über ein inaktives Kabel gefahren sein und anschließend seinen Kurs auf das nun beschädigte Kabel geändert haben, teilte die Polizei mit.

Nach Identifizierung des verdächtigen Schiffs sei eine Untersuchung eingeleitet und die Besatzungsmitglieder seien befragt worden. Dazu seien Ermittler an Bord des Schiffs gegangen, das gegenwärtig im Hafen von Liepaja liege. Das Schiff und seine Besatzung, die mit der Polizei kooperiere, wurden bislang nicht festgesetzt, hieß es weiter.

Die Ermittlungen dauerten an.

ostflanke

Drohnenvorfälle, zerstörte Unterseekabel, Cyberangriffe – die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke spitzt sich zu. Wie Polen, Estland, Lettland und Litauen darauf reagieren und ihre Verteidigung stärken, zeigt unsere Mima-Reporterin Natalie Steger.

21.10.2025 | 4:39 min

Zweiter Vorfall binnen einer Woche

Liepaja ist die drittgrößte Stadt Lettlands und liegt direkt an der Ostseeküste, nördlich der Grenze zu Litauen. Aus dem Nachbarland sind den Angaben zufolge auch die ersten Informationen über die mögliche Beschädigung des Kabels eingegangen, die aber keine Auswirkungen auf lettische Verbraucher haben soll.

Die Beschädigung des Unterseekabels ist der zweite Vorfall innerhalb einer Woche in der Ostsee. An Silvester wurde ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt. Unter Verdacht steht ein Schiff, das von den finnischen Behörden mit heruntergelassener Ankerkette angetroffen und festgesetzt wurde.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 31.12.2025 um 17:07 Uhr und am 05.01.2026 in dem Beitrag "Erneut Unterwasser-Kabel in Ostsee beschädigt" um 12:06 Uhr.

Mehr zur Ostsee

  1. Eine Gruppe von Soldaten der Deutschen Bundeswehr in Tarnuniformen stehen in Formation

    Positionspapier :CSU will "gläserne Ostsee" und stärkste Armee Europas

    mit Video0:22
  2. Die Grenzschutzbehörde hat das Schiff lokalisiert, das im Verdacht steht, das Kabel beschädigt zu haben am 31.12.2025 in Finnland.

    Kommunikationsverbindung nach Estland:Beschädigtes Unterseekabel: Finnland setzt Schiff fest

    mit Video0:24
  3. In der Ostsee wird eine Weltkriegsbombe gesprengt

    Forscher warnen vor tickenden Zeitbomben:Wie Kriegsmüll Nord- und Ostsee bedroht

    mit Video13:05
  4. Das Installationsschiff "Ile de Brehat" verlegt das Sea-Lion-Unterseekabels (C-Lion) im Garnisonsgebiet Santahamina.

    Schutz von Datenkabeln:Kritische Infrastruktur: Wie verwundbar sind wir?

    von Kevin Schubert