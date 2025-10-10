Update am Abend: Ein gemeinsamer Feind

Guten Abend,

nein, Donald Trump hat nicht den Friedensnobelpreis gewonnen. Auf die von ihm ersehnte Auszeichnung muss er vorerst noch verzichten - trotz seiner Verdienste rund um die Vereinbarungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas zur Waffenruhe in Gaza, die heute Mittag in Kraft getreten ist.

Unklar ist jetzt noch, wann genau die verbliebenen Geiseln freigelassen werden sollen und ob die Hamas bei einer möglichen palästinensischen Übergangsregierung wirklich keine Rolle spielen wird.

10.10.2025 | 1:36 min

Trump will am Sonntag wohl selbst in die Region reisen, um weiter über Eckpunkte einer zweiten Phase des Friedensplans zu verhandeln. Gelingt ihm auch das, darf er sich vielleicht im kommenden Jahr bei der Vergabe des Friedensnobelpreises realistischere Chancen ausrechnen.

Diesen hat in diesem Jahr allerdings die venezolanische Politikerin María Corina Machado gewonnen. Anders als es bei Trump der Fall gewesen wäre, reagierte sie mit ungläubigem Staunen auf ihre Auszeichnung. "Ich bin total geschockt", sagte sie in einem veröffentlichten Telefonat mit einem politischen Verbündeten.

Geschockt dürfte nach der Begründung des Komitees in Oslo aber niemand mehr sein, schließlich wurde Machado "für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie" ausgezeichnet.

Die venezolanische Oppositionsführerin gilt als entschiedene Widersacherin des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro - und hat damit dann doch zumindest eine Gemeinsamkeit mit "Friedensstifter" Trump.

10.10.2025 | 1:29 min

Weitere Schlagzeilen

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Drohnen auf Ukraine: Ein Toter, Brände, Stromausfälle: Russland hat die Ukraine massiv angegriffen - vor allem die Energieinfrastruktur wurde attackiert. In Saporischschja starb ein 7-jähriger Junge.

"Militär & Macht - Die Analyse" - "Wie Tomahawks den Krieg verändern könnten": Die Ukraine will weitreichende Marschflugkörper aus den USA, Russland droht mit Konsequenzen. Was würde die Lieferung von US-Tomahawk-Marschflugkörpern an Kiew ändern? Darüber spricht Christian Hoch bei "Militär & Macht - Die Analyse" mit dem Militärexperten Nico Lange.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Sport am Freitag

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Sinsheim Luxemburg empfängt, steht sie gehörig unter Druck. Gegen den Underdog ist ein Sieg in der WM-Qualifikation Pflicht, wenn das DFB-Team auf dem Weg zur Mammut-WM nächstes Jahr die Play-offs umgehen will. Wie es Bundestrainer Nagelsmann angehen will, hat er uns im Interview verraten:

10.10.2025 | 3:33 min

Das Spiel ab 20:45 Uhr, die Tore und strittigen Entscheidungen können Sie bei uns im Liveticker verfolgen und im Anschluss die Zusammenfassung im Video abrufen.

Ein Lichtblick

Quelle: Imago Images/ Rüdiger Wölk

"Wir wollen damit sicherstellen, dass Bahnfahren so günstig bleibt wie bisher", sagte Konzernsprecher Achim Stauß in einem Statement. Er verwies zum einen auf "verkehrsökonomische Gründe", weil Kundinnen und Kunden wegen höherer Preise auf andere Verkehrsmittel ausweichen könnten. Der Verzicht auf eine Preiserhöhung sei aber auch ein "Zugeständnis" an die Kundinnen und Kunden wegen der vielen Verspätungen und Störungen im Betrieb.

Zahl des Tages

2,27 Milligramm pro Kilogramm: So ist die vom ZDF ermittelte Gesamtkonzentration zweier PFAS-Werte in dem Decathlon-Zelt "Kuppelzelt Minimal Edition - MT900 2 Personen". Das entspricht dem Neunfachen der laut EU-Verordnung erlaubten Gesamtbelastung von 0,26 Milligramm pro Kilogramm. Decathlon hat das Zelt erst einmal aus dem Verkauf genommen, weist aber auf eigene Tests hin, in denen der Grenzwert nicht überschritten worden sei. Die Diskrepanz der Untersuchungsergebnisse ist Gegenstand weiterer Analysen.

Gesagt

Quelle: instagram.com/dollyparton, 08.10.2025

US-Sängerin Dolly Parton hat in einem Video auf Instagram ihre Fans beruhigt. "In letzter Zeit denken alle, ich sei kranker, als ich wirklich bin", sagte die 79-Jährige in dem kurzen Video. Dolly Partons Schwester hatte zuvor mit der Aufforderung, für die unter gesundheitlichen Problemen leidende Sängerin zu beten, Besorgnis und Verwirrung ausgelöst.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Zwischen Dönerladen und Moschee, Supermarkt und Musikstudio: Wie lebt die türkische Community in Deutschland? Eine ZDF-Doku zwischen Herkunft, Alltag und der Suche nach echter Heimat. (30 Minuten)

11.10.2025 | 29:46 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Tim-Julian Schneider und das gesamte ZDFheute-Team