Afghanistan-Veteran: Wut über mögliche Taliban-Fahne in Berlin

Afghanische Botschaft :Taliban-Fahne in Berlin? "Macht mich wütend"
Weht vor der afghanischen Botschaft in Berlin bald die Taliban-Fahne? Für Robert Müller wäre das ein Skandal. Der Afghanistan-Veteran verlangt von der Regierung, das zu verhindern.
Es ist jetzt über 20 Jahre her, dass Robert Müller bei einer Raketenexplosion in Afghanistan schwer verletzt wird. Fünf seiner Kameraden sterben, er selbst wird ausgeflogen. Drei Mal war Müller insgesamt in Afghanistan - 2002, 2003 und 2005. Er habe an den Einsatz geglaubt, sagt er.
Heute ist Müller fassungslos. Allein der Gedanke, dass vor der afghanischen Botschaft in Berlin bald die weiße Fahne eben jener Taliban wehen könnte, die er einst bekämpft hat, sei unvorstellbar. "Das macht mich wütend", sagt er.
Weht in Berlin bald die Taliban-Fahne?
Grund für Müllers Zorn sind Berichte, nach denen die Regierung in Kabul die Taliban-Fahne bald in Berlin hissen will. Das ARD-Studio Südasien beruft sich auf eine entsprechende Aussage aus dem afghanischen Außenministerium.
Die afghanische Botschaft im Berliner Grunewald ist für Anfragen derzeit nicht erreichbar. Auf der Webseite kommuniziert die Botschaft entsprechende Pläne nicht. Stattdessen heißt es, die Fahne Afghanistans bestehe aus drei gleich großen Teilen aus den Farben schwarz, rot und grün.
Auswärtiges Amt: Keine Kenntnis von Plänen
Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, Pläne zum Hissen der Taliban-Fahne seien nicht bekannt. Die Bundesregierung spricht sich allerdings dafür aus, dass vor der Botschaft auch weiterhin die schwarz-rot-grüne Fahne verwendet wird:
Aber hätte Berlin überhaupt die Möglichkeit, das Hissen der Taliban-Fahne zu verbieten? Schwierig. Denn im sogenannten "Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen" heißt es sinngemäß, dass ein Land die Flagge zum Beispiel an der Residenz des Botschafters hissen darf. Und an dessen Auto.
Kritik von AfD und Linkspartei
Inzwischen hat die Diskussion den Bundestag erreicht. Der AfD-Abgeordnete Gerold Otten etwa kritisiert eine "fortschreitende Normalisierung des radikalen Islam in unserem Land". Er nimmt dem Auswärtigen Amt nicht ab, von den möglichen Plänen Kabuls keine Kenntnis zu haben und spricht von einem "diplomatischen und sicherheitspolitischen Armutszeugnis".
Es wäre eine "politische und moralische Schande", sollte tatsächlich die Fahne der Taliban über Berlin wehen, sagt auch die Linken-Abgeordnete Cansu Özdemir. Jahrelang habe sich Deutschland am Krieg gegen die Taliban in Afghanistan beteiligt.
Müller fordert Eingreifen der Regierung
Özdemir fordert die Bundesregierung auf, alles zu tun, um das Hissen der Taliban-Fahne in Berlin zu unterbinden. Eine Forderung, der sich auch Robert Müller anschließt. Er glaube nicht, dass der Bundesregierung die Hände gebunden seien.
Müller fühlt sich zu wenig wahrgenommen. Als im Jahr 2021 der letzte Flieger aus Afghanistan nach Hause gekommen sei, sei kein Abgeordneter dabei gewesen, sagt er. Und jetzt habe er schon wieder das Gefühl, die Politik interessiere sich nicht für die Afghanistan-Veteranen.
