Venezuelas Präsident: USA erhöhen Kopfgeld für Maduro

Die USA bieten eine Belohnung von 50 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen.

Die USA haben das Kopfgeld für Venezuelas Präsidenten Maduro erhöht. Quelle: epa

Washington hat das auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ausgesetzte Kopfgeld auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt.

Das Justizministerium und das Außenministerium der USA setzten "eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Festnahme von Nicolás Maduro führen", erklärte US-Justizministerin Pam Bondi am Donnerstag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

X-Beitrag von Pam Bondi Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Januar war bereits ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar festgelegt worden.

Bei der umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela hat die Partei von Präsident Maduro deutlich gewonnen. Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. 26.05.2025 | 0:23 min

Venezuela hatte 2019 die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen

Während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatten die USA Maduro 2020 wegen "Drogenterrorismus" angeklagt und ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.

Venezuela hatte 2019 die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen, nachdem die US-Regierung Maduros Wahlsieg nicht anerkannt hatte. Washington belegte Caracas damals zudem mit Sanktionen und verhängte ein Öl-Embargo gegen das südamerikanische Land.