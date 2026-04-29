Update am Abend: Kassenbeiträge, Rekordschulden und Kinderschutz

Guten Abend,

die Folgen dieser Sitzung werden wir alle zu spüren bekommen: Das Kabinett hat die Gesundheitsreform beschlossen und sich auf erste Eckpunkte im Haushalt 2027 verständigt. Außerdem gab es einen Rüffel aus Brüssel in Richtung Meta.

Entwurf zur Krankenkassen-Reform beschlossen

Das ist passiert: Die gesetzlichen Krankenkassen sollen reformiert werden. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Die Reform soll vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden.

Das ist der Hintergrund: Gesundheitsministerin Nina Warken will die Kassen im kommenden Jahr um 16,3 Milliarden Euro entlasten. Das Zauberwort heißt "Beitragssatzstabilisierungsgesetz". Dadurch soll es bis auf Weiteres keine weitere Anhebung der Zusatzbeiträge mehr geben.

Das sagen unsere Korrespondenten: ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann bezeichnet die Reform der Krankenkassen als "extrem wichtigen Schritt". Sollte so der Anstieg der Kassenbeiträge begrenzt werden, dann sei das eine "sehr gute Nachricht". Hauptstadtstudio-Korrespondent Dominik Rzepka schränkt ein: "Das Versprechen ist da, eine Garantie gibt es nicht."

ZDFheute live, 29.04.2026, 12:15 Uhr 29.04.2026 | 45:59 min

2027: Bund will 196,5 Milliarden Euro Schulden machen

Das ist passiert: Das Kabinett hat die Eckwerte für den Haushalt 2027 und den Finanzplan bis 2023 beschlossen. Für 2027 plant Schwarz-Rot neue Schulden in Höhe von 196,5 Milliarden Euro. Das ist einer der höchsten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik.

Das ist mit dem Geld geplant: Möglich wird die hohe Neuverschuldung durch die volle Ausschöpfung der Schuldenbremse und eine Ausnahmeregelung für Verteidigungsausgaben. Größter Ausgabenposten ist der Etat von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), der 2027 erstmals die Marke von 200 Milliarden Euro überschreitet. Der Verteidigungsetat soll bis 2030 auf rund 180 Milliarden Euro anwachsen.

Das sagt unser Hauptstadtkorrespondent: Dominik Rzepka weist darauf hin, dass heute nur erste Eckpunkte vorgestellt worden seien. Finanzminister Klingbeil habe in seiner Pressekonferenz bereits anklingen lassen, dass es noch "ganz schön viel Konfliktpotenzial" gebe. In vielen Bereichen gebe es eben noch keine Einigung - und "Stress und Streit zwischen SPD und Union".

ZDF heute in Deutschland, 29.04.2026, 14:00 Uhr 29.04.2026 | 1:55 min

EU macht Meta Vorwürfe: Zu wenig Schutz von Kindern

Das ist passiert: Die EU-Kommission wirft Meta vor, sich nicht ausreichend darum zu kümmern, dass Kinder unter 13 Jahren keinen Zugriff auf Instagram oder Facebook haben. Sollte der Tech-Konzern das selbst festgelegte Mindestalter nicht effektiv durchsetzen, droht Meta eine empfindliche Strafe.

Das ist der Hintergrund: In der EU nutzen etwa zehn bis zwölf Prozent der Kinder unter 13 Jahren Instagram oder Facebook. Brüssel sieht darin einen Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (kurz DSA). Das Verfahren gegen Meta läuft seit fast zwei Jahren. Die Kommission hat bereits ähnliche Vorwürfe gegen Tiktok und mehrere Pornoseiten erhoben. Außerdem laufen Verfahren gegen Snapchat und Youtube. Allerdings wurde bislang nur eine Strafe verhängt: gegen die Plattform X wegen mangelnder Transparenz.

Das sagt unser Brüssel-Korrespondent: Andreas Stamm erklärt, dass es der EU jetzt darum gehe, "ihr Verständnis von Datenschutz, Verbraucherschutz und freiem Markt ohne Monopole durchzuboxen - gegen das US-amerikanische Wild-West-Verständnis". An eine schnelle Lösung glaubt er nicht: "Meta wird reagieren, widersprechen, am Ende könnte das Ganze vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Das Verfahren könnte Jahre dauern."

ZDF heute in Europa, 29.04.2026, 16:00 Uhr 29.04.2026 | 1:41 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Mehr Grafiken finden Sie hier: Das könnte Sie die Krankenkassen-Reform kosten

Ratgeber: So können Sie sich vor Lärm schützen

ZDF Volle Kanne, 29.04.2026, 09:05 Uhr 29.04.2026 | 5:25 min

Lärm hat negative gesundheitliche Folgen - nicht nur für das Gehör. Auch auf den Körper können die Auswirkungen extrem sein, warnen Experten. Wie man sich vor Lärm schützen kann, lesen Sie hier.

Sport

Nach dem Champions-League-Kracher Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München steht heute Abend das Hinspiel des zweiten Halbfinals der Champions League an. Atlético Madrid empfängt den FC Arsenal. Anstoß ist um 21 Uhr. Ab 23 Uhr sind alle Highlights der Champions-League-Halbfinals auf sportstudio.de und in der ZDFheute App zu sehen.

Am 11. Juni beginnt die WM - doch Experten warnen vor extremer Hitze im Süden der USA und Mexiko. Die FIFA verspricht Schutzmaßnahmen. Experten fordern, diese müssten auch wirklich greifen.

ZDFheute Xpress, 29.04.2026, 16:19 Uhr 29.04.2026 | 1:19 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDF hallo deutschland, 29.04.2026, 09:42 Uhr 29.04.2026 | 12:23 min

Vor 15 Jahren haben Prinz William und Catherine Middleton geheiratet. Niemand konnte ahnen, dass diese Ehe und vor allem Prinzessin Kate so wichtig für die Royals sein würden. Retten sie die britische Monarchie?

Ein Lichtblick

Laut ifo-Institut werden mehr Arbeitsplätze ab- als aufgebaut. Anders in Offenbach: Die Stadt meldet im Jahr 2024 den größten Beschäftigungszuwachs bundesweit und gilt zunehmend als attraktiver Wirtschaftsstandort.

ZDF heute in Deutschland, 29.04.2026, 14:00 Uhr 29.04.2026 | 1:56 min

Streaming-Tipps für den Abend

KI schreibt Texte, analysiert Verträge und programmiert Code - sie verändert die Arbeitswelt rasant. Frisst die KI unsere Jobs? Florian Neuhann geht der Frage nach, auch mit einem Avatar (ZDF, Am Puls, Reportage, 54 Minuten)

ZDF, Am Puls, 29.04.2026, 10:56 Uhr (Sendung am 01. Mai 2026, 19:20 Uhr) 01.05.2026 | 53:44 min

Der Krieg zwischen den USA und Iran hat eine lange und komplexe Vorgeschichte. Das ZDF auslandsjournal hat in der Dokumentation "Schah, Scharia und Raketen" auf das Verhältnis der beiden Länder geschaut. Das ist seit der islamischen Revolution von Hass, Gewaltandrohung und Misstrauen geprägt (ZDF auslandsjournal Dokumentation, 43 Minuten).

ZDF auslandsjournal, 29.04.2026, 11:18 Uhr (Sendung am 30.04.2026, 01:00 Uhr) 30.04.2026 | 43:31 min

Rezept des Tages: Frühlings-Ratatouille

ZDF Volle Kanne, 29.04.2026, 09:05 Uhr. 29.04.2026 | 5:56 min

Verfeinern Sie Ihr Ratatouille doch mal mit getrockneten Lavendelblüten. Dazu eine schnelle Safran-Zitronen-Aioli und geröstete Baguettescheiben - so schmeckt der Frühling.

Das Rezept finden Sie hier im Download.

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