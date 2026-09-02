Update am Morgen: Nepal zahlt den Preis für den Klimawandel

Guten Morgen,

genau eine Woche ist es her, dass eine Flutwelle im Himalaya ganze Orte in Nepal und Tibet einfach weggerissen, Häuser unter Schlamm begraben hat. Mehr als 1.000 Menschen konnten sich nicht schnell genug retten, wurden durch die Sturzflut getötet.

Doch die Zahl der Toten könnte viel höher werden, etwa 4.500 Menschen werden noch immer vermisst. Hunderte Arbeiter sollen in Tunneln von Wasserkraftwerken eingeschlossen sein. Der Versuch, sie lebend zu retten, ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

ZDF Morgenmagazin, 01.09.2026, 05:30 Uhr 01.09.2026 | 3:05 min

Die Welle aus Wasser, Eis und Steinen wurde nach Einschätzung von chinesischen und US-Experten durch einen Gletscherabbruch an der Südflanke des Bergs Langtang Lirung in Nepal ausgelöst.

In Nepal wächst der Zorn darüber, dass zu wenig gegen den menschengemachten Klimawandel getan wird, durch den die Gletscher schneller schmelzen. Unsere China-Korrespondentin Miriam Steimer ist gerade in Nepal und berichtet im auslandsjournal über die Folgen der Katastrophe. Sie hat Umweltaktivisten getroffen, für die der Klimawandel schon lange keine Theorie mehr ist - Fluten und Naturgewalten sind ihre harte Realität.

heute-Nachrichten, 30.08.2026, 19:00 Uhr 30.08.2026 | 1:33 min

Wer überlebt hat, wird noch lange mit den Folgen der riesigen Welle kämpfen. Die Menschen in Nepal sind der Meinung, hier zahlten sie den Preis für die großen Industrienationen. "Es ist Zeit für uns, gegenüber der internationalen Gemeinschaft die Katastrophen nachdrücklich anzusprechen, die wir in Folge des Klimawandels erleben", erklärte Nepals Regierungschef Balendra Shah.

Ich freue mich heute Abend um 22:15 Uhr auf Sie im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 02.09.2026, 00:00 Uhr 02.09.2026 | 1:06 min

Steuerreform im Kabinett: Das Bundeskabinett will heute die Reform der Einkommensteuer auf den Weg bringen. Die Pläne von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sollen vor allem Familien mit Kindern und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Außerdem Thema im Kabinett: der Entwurf eines neuen Kita-Gesetzes.

Spitzenduell vor Wahl in Sachsen-Anhalt: Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag treffen heute Abend Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze und AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund aufeinander. Eingeladen haben die "Volksstimme" Magdeburg und die "Mitteldeutsche Zeitung".

Wir von ZDFheute begleiten die Landtagswahlen im Liveblog. Hier finden Sie am Abend alles zu dem Duell sowie weitere News, Hintergründe und Reaktionen im Vorfeld der Wahl.

Filmfestspiele beginnen in Venedig: Heute werden die 83. Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Dabei konkurrieren 21 Filme um die begehrten Löwen. Eröffnet wird das Festival mit Danny Boyles "Ink" über den Aufstieg des britischen Boulevardblatts "Sun" nach der Übernahme durch Rupert Murdoch Ende der 1960er Jahre.

Sportlich in den Tag

DFB-Pokal: Weil sie sich um den Supercup duellierten, setzten Borussia Dortmund und der FC Bayern am vorletzten Wochenende im DFB-Pokal aus. Der BVB holte seine Erstrunden-Partie nun gegen den Fünftligisten HEBC Hamburg vor 45.000 Fans im Hamburger Volkspark nach - und siegte wie erwartet deutlich:

sportstudio.de, 01.09.2026, 23:07 Uhr 01.09.2026 | 7:47 min

Heute Abend tritt dann der FC Bayern gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück an. An der Bremer Brücke taten sich die Bayern das ein oder andere Mal schon schwer:

Fußball-Transfermarkt geschlossen: Gestern war der letzte Tag des Sommer-Transferfensters, der sogenannte Deadline Day. Nun sind alle Würfel gefallen. Wir haben die wichtigsten Transfers der Bundesligisten für Sie zusammengefasst:

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Getty Images

Zahl des Tages

60. Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek wird heute 60 Jahre alt.

Ein Lichtblick

Sie denken bei Kroatien an Strand und Sonne? Das Land hat auch noch etwas ganz anderes zu bieten: In den kroatischen Wäldern streifen rund 900 Braunbären umher. Beim sogenannten Bearwatching können die freilaufenden Tiere sicher beobachtet werden.

heute in Europa, 01.09.2026, 16:00 Uhr. 01.09.2026 | 2:15 min

Gesagt

Is mol wedder tied för'n Klönschnack. „ Plattdeutsche Redewendung

Heute startet die Kampagne "Freedag is Plattdag" mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Damit sind alle Bildungseinrichtungen herzlich eingeladen, mit Schülerinnen und Schülern plattdeutsche Aktionen durchzuführen. So sollen die Minderheitensprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch an den Freitagen im September in den Fokus rücken.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.09.2026 | 2:41 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es zahlreiche Wolken, aber auch freundliche Abschnitte. Ganz im Norden ist Regen dabei. Bei einem lebhaften Westwind werden 19 bis 27 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein