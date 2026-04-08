Update am Abend: Sprit weiter teuer und Post-Beschwerden

Guten Abend,

die zweiwöchige Waffenruhe in Iran sorgt weltweit für Erleichterung - dennoch sind viele Fragen offen. Auch die Börsen reagierten positiv auf die Entwicklung und der Ölpreis sank kräftig - das führte heute allerdings nicht zu niedrigeren Preisen an den Tankstellen. Derweil gibt es Zahlen zu Beschwerden bei Post- und Paketzustellungen und in Rheinland-Pfalz geht es nach der Landtagswahl politisch voran - die Themen des Tages.

Iran-Feuerpause: Ölpreis sinkt, Spritpreise nicht

Das ist passiert: Nach der Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg haben die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise deutlich nachgegeben. An den Tankstellen war das am Mittwoch aber noch nicht zu sehen. Die Spritpreise stiegen laut ADAC zur Mittagszeit abermals um mehrere Cent.

Nach der Verkündung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg haben die zuletzt stark gestiegenen Ölpreise deutlich nachgegeben. An den Tankstellen war das am Mittwoch aber noch nicht zu sehen. Die Spritpreise stiegen laut ADAC zur Mittagszeit abermals um mehrere Cent. Das ist der Hintergrund: Die Tankstellen dürfen seit dem vergangenen Mittwoch die Spritpreise nur noch einmal am Tag anheben. Dieses sogenannte Österreich-Modell war zentraler Bestandteil eines ersten Maßnahmenpakets der Bundesregierung. Das Preisniveau stieg seitdem jedoch weiter.

Übersicht zur Entwicklung der Sprit- und Ölpreise in Grafiken:

heute in Deutschland, 08.04.2026, 14:00 Uhr 08.04.2026 | 2:02 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Post: Viele Beschwerden, aber kein Problem?

Das ist passiert: Die Zahl der Beschwerden über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber ist 2025 sprunghaft gestiegen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen bei ihr 55.395 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein - ein Viertel mehr als 2024.

Die Zahl der Beschwerden über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber ist 2025 sprunghaft gestiegen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen bei ihr 55.395 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein - ein Viertel mehr als 2024. Das ist der Hintergrund: Es geht dabei vor allem um Briefe und Pakete, die beschädigt ankamen, beim falschen Adressaten landeten oder zu lange auf sich warten ließen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 9,4 Milliarden Briefe und 4,5 Milliarden Pakete verschickt - der Anteil der Beschwerden ist gemessen an dieser Gesamtmenge klein.

Es geht dabei vor allem um Briefe und Pakete, die beschädigt ankamen, beim falschen Adressaten landeten oder zu lange auf sich warten ließen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 9,4 Milliarden Briefe und 4,5 Milliarden Pakete verschickt - der Anteil der Beschwerden ist gemessen an dieser Gesamtmenge klein. So reagiert die Post: "Das zeigt sehr deutlich, dass es kein strukturelles Qualitätsproblem gibt", teilte die Deutsche Post mit. Die Postversorgung in Deutschland funktioniere sehr gut.

ZDFheute Xpress, 08.04.2026, 11:34 Uhr 08.04.2026 | 0:29 min

CDU und SPD verhandeln in Rheinland-Pfalz

Das ist passiert: Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich die Wahlsiegerin CDU und die SPD, die den amtierenden Ministerpräsidenten stellt, auf Koalitionsgespräche geeinigt.

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich die Wahlsiegerin CDU und die SPD, die den amtierenden Ministerpräsidenten stellt, auf Koalitionsgespräche geeinigt. Das ist der Hintergrund: Die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder war aus der Landtagswahl erstmals seit 35 Jahren als stärkste Kraft hervorgegangen. Neben CDU und SPD hatten es nur AfD und Grüne noch ins Parlament geschafft. Da CDU und SPD ein Bündnis mit der AfD ausschließen, ist Schwarz-Rot die einzige realistische Option für eine Koalition mit Mehrheit.

Die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder war aus der Landtagswahl erstmals seit 35 Jahren als stärkste Kraft hervorgegangen. Neben CDU und SPD hatten es nur AfD und Grüne noch ins Parlament geschafft. Da CDU und SPD ein Bündnis mit der AfD ausschließen, ist Schwarz-Rot die einzige realistische Option für eine Koalition mit Mehrheit. Das sagen die Parteien: Schnieder betonte, bei den Sondierungsgesprächen habe es ein gutes Miteinander gegeben. SPD-Wahlverlierer Alexander Schweizer sprach davon, dass die Parteien schnell einen gemeinsamen Weg gefunden hätten. Der neue Landtag wird sich voraussichtlich am 18. Mai konstituieren.

Grafik des Tages

Job-Chancen in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Menschen in Deutschland sind mit ihren Lebensverhältnissen und den beruflichen Aussichten an ihrem Arbeitsplatz wieder etwas glücklicher - wenngleich noch immer weniger als die Hälfte zufrieden auf das eigene Leben blickt. Das zeigt eine neue Studie.

Ratgeber: Sicher auf der Autobahn unterwegs

Volle Kanne, 08.04.2026, ab 09:05 Uhr 12.03.2026 | 1:39 min

Lichthupe, schnittige Fahrbahnwechsel, der Abstand wird nicht eingehalten: Wer mit dem Auto unterwegs ist, erlebt öfter unangenehme Situationen. Wann ist es Nötigung?

Sport

In der Champions League steht am Abend der zweite Teil der Viertelfinal-Hinspiele an. Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick empfangen Atletico Madrid, Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat den FC Liverpool mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz zu Gast. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr - mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

Um 23 Uhr läuft dann die Champions-League-Sendung mit Zusammenfassungen aller vier Spiele, darunter auch der 2:1-Sieg des FC Bayern bei Real Madrid. Die Highlights der Partien sind ab Mitternacht auch im ZDF-Streamingportal abrufbar.

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 : Viertelfinal-Hinspiele mit Real - Bayern Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League mit Real Madrid - Bayern München, Sporting Lissabon - FC Arsenal, Paris St.-Germain - FC Liverpool, FC Barcelona - Atletico Madrid. Livestream

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress, 08.04.2026, 09:51 Uhr 08.04.2026 | 0:30 min

Sieben Stunden lang hat die Nasa-Crew die Mondrückseite umrundet. Dabei entdeckten die Astronauten unbekannte Krater und dokumentierten Lavaströme und Risse. Die Nasa veröffentlichte neue Fotos ihrer "Artemis 2"-Mission.

Ein Lichtblick

ZDFheute Xpress, 08.04.2026, 13:13 Uhr 08.04.2026 | 0:22 min

Die EU verschenkt mehr als 40.000 Tickets an 18-jährige Europäerinnen und Europäer. Bewerben können sich Interessierte über das EU-Jugendportal.

Streaming-Tipps für den Abend

Tausende erleiden jedes Jahr Schiffbruch, manche gehen für immer verloren. Wie meistert man die psychologischen und physischen Herausforderungen in einer scheinbar aussichtslosen Situation? Terra X: "Verschollen - drei dramatische Schiffbrüche". (44 Minuten)

08.04.2026 | 43:37 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team