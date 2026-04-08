Job-Zufriedenheit in Deutschland leicht gestiegen - Studie

Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland ist trotz wirtschaftlicher Krisen wieder zufriedener mit seiner Lebens- und Arbeitssituation als zuvor. Das belegt eine Studie.

Laut einer Umfrage sind 48 Prozent der Menschen in Deutschland mit ihrem Job zufrieden, knapp drei Prozent mehr als 2024. Stress und Burnout haben demnach etwas abgenommen. 08.04.2026 | 0:47 min

Die Menschen in Deutschland sind mit ihren Lebensverhältnissen und den beruflichen Aussichten an ihrem Arbeitsplatz wieder etwas glücklicher - wenngleich noch immer weniger als die Hälfte zufrieden auf das eigene Leben blickt. Das zeigt die Gallup-Studie "State of the Global Workplace 2026", die die Situation im vergangenen Jahr abbildet. Der Iran-Krieg und seine Folgen auch für die Berufswelt in Deutschland sind in der Umfrage also nicht berücksichtigt.

Der Anteil zufriedener Arbeitnehmer in Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 von 45 auf 48 Prozent gestiegen, ergab die Befragung des weltweit agierenden Analyse- und Beratungsunternehmens Gallup. Gleichzeitig sank der Stresslevel - 38 statt im Vorjahr 41 Prozent gaben an, sich am Tag vor der Befragung gestresst gefühlt zu haben. 32 Prozent statt im Vorjahr 34 Prozent erklärten, sie fühlten sich ausgebrannt. 67 Prozent (Vorjahr: 72 Prozent) bewerteten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt positiv.

Job-Chancen in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und globaler Krisen ist laut dem Glücksatlas die durchschnittliche Lebenszufriedenheit der Deutschen hoch. 27.10.2025 | 1:30 min

Stress als Teil des Lebens

"Stress ist ein Teil des Lebens", sagt der Director of Research & Analytics bei Gallup, Marco Nink. Zum Problem werde er dann, wenn die Erholung ausbleibe.

Abschalten nach der Arbeit ist extrem wichtig - nicht nur für das psychische Wohlbefinden, sondern auch, um langfristig gesund, leistungsfähig und produktiv zu bleiben. „ Marco Nink, Gallup

Insgesamt wurden 141.444 Arbeitnehmer in 149 Ländern der Welt befragt, davon 38 in Europa. Deutschland liegt in Europa auf Platz 20 nach Platz 21 im Vorjahr - und damit wie die deutschsprachigen Nachbarländer Österreich und Schweiz im Mittelfeld.

Forschende der Universität Oxford stellen ihren Weltglücksbericht vor. Finnland belegt zum neunten Mal in Folge Platz 1 im Ranking, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland ist auf Platz 17. 19.03.2026 | 0:27 min

Nordische Länder zufriedener

Spitzenreiter sind Länder im Norden des Kontinents: Finnland mit 81 Prozent Zufriedenheit, vor Island (78 Prozent), Dänemark (78 Prozent) und Schweden (69 Prozent).

Die Lebensbewertung der Beschäftigten in Deutschland hellt sich nach einem kontinuierlichen Abwärtstrend und dem Stimmungstief der vergangenen zwei Jahre leicht auf. „ Marco Nink, Gallup

Die Universität Mannheim hat herausgefunden, dass Mitgefühl das Glücks- und Zufriedenheitsempfinden steigert. Menschen, die anderen helfen, erleben mehr Freude und Sinn in ihrem Leben. 23.12.2025 | 2:00 min

Das sei ein positives Signal, sagt Gallup-Forscher Nink. "Dennoch blickt weiterhin weniger als die Hälfte zufrieden auf das eigene Leben und zuversichtlich in die Zukunft", betont der Forscher.

2021 hatte die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem Arbeitsleben noch bei 57 Prozent gelegen.

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