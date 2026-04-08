Job-Zufriedenheit in Deutschland leicht gestiegen - Studie

Studie:Job-Zufriedenheit in Deutschland ist leicht gestiegen
Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland ist trotz wirtschaftlicher Krisen wieder zufriedener mit seiner Lebens- und Arbeitssituation als zuvor. Das belegt eine Studie.
Die Menschen in Deutschland sind mit ihren Lebensverhältnissen und den beruflichen Aussichten an ihrem Arbeitsplatz wieder etwas glücklicher - wenngleich noch immer weniger als die Hälfte zufrieden auf das eigene Leben blickt. Das zeigt die Gallup-Studie "State of the Global Workplace 2026", die die Situation im vergangenen Jahr abbildet. Der Iran-Krieg und seine Folgen auch für die Berufswelt in Deutschland sind in der Umfrage also nicht berücksichtigt.
Der Anteil zufriedener Arbeitnehmer in Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 von 45 auf 48 Prozent gestiegen, ergab die Befragung des weltweit agierenden Analyse- und Beratungsunternehmens Gallup. Gleichzeitig sank der Stresslevel - 38 statt im Vorjahr 41 Prozent gaben an, sich am Tag vor der Befragung gestresst gefühlt zu haben. 32 Prozent statt im Vorjahr 34 Prozent erklärten, sie fühlten sich ausgebrannt. 67 Prozent (Vorjahr: 72 Prozent) bewerteten die Chancen auf dem Arbeitsmarkt positiv.
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Stress als Teil des Lebens
"Stress ist ein Teil des Lebens", sagt der Director of Research & Analytics bei Gallup, Marco Nink. Zum Problem werde er dann, wenn die Erholung ausbleibe.
Insgesamt wurden 141.444 Arbeitnehmer in 149 Ländern der Welt befragt, davon 38 in Europa. Deutschland liegt in Europa auf Platz 20 nach Platz 21 im Vorjahr - und damit wie die deutschsprachigen Nachbarländer Österreich und Schweiz im Mittelfeld.
Nordische Länder zufriedener
Spitzenreiter sind Länder im Norden des Kontinents: Finnland mit 81 Prozent Zufriedenheit, vor Island (78 Prozent), Dänemark (78 Prozent) und Schweden (69 Prozent).
Das sei ein positives Signal, sagt Gallup-Forscher Nink. "Dennoch blickt weiterhin weniger als die Hälfte zufrieden auf das eigene Leben und zuversichtlich in die Zukunft", betont der Forscher.
2021 hatte die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem Arbeitsleben noch bei 57 Prozent gelegen.
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