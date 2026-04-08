Aggressives Fahrverhalten:Nötigung im Straßenverkehr: Wann Drängeln strafbar sein kann
von Valentina Kurscheid
Lichthupe, schnittige Fahrbahnwechsel, der Abstand wird nicht eingehalten: Wer mit dem Auto unterwegs ist, erlebt öfter unangenehme Situationen. Wann ist es Nötigung?
Der Straßenverkehr ist zunehmend von aggressivem Verhalten geprägt. 69 Prozent der Autofahrer beklagen, dass es auf den Straßen zu aggressiv zugeht. Das ist das Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage der ADAC Autoversicherung von Ende September 2025. Mehr als 1.000 Autofahrer wurden dabei zu Gefahren, Unfällen und Versicherungsschutz im Straßenverkehr befragt.
Ein altbekanntes Ärgernis: Durch dichtes Auffahren etwa, oft verbunden mit Lichthupe oder dauerhaftem Blinken, soll der Vorausfahrende gezwungen werden, schneller zu fahren oder die Spur zu wechseln. Wann es sich um Nötigung handelt und welche Strafen den Tätern drohen.
Wann Drängeln oder Ausbremsen als Nötigung gelten kann
Nicht jedes unhöfliche oder rücksichtslose Verhalten ist automatisch eine Straftat. Entscheidend ist, ob ein spürbarer Zwang ausgeübt wird. Rechtsanwalt für Verkehrsrecht Adam Schneider weiß: "Juristisch ist eine Nötigung in Paragraf 240 des Strafgesetzbuches geregelt."
Vereinfacht gesagt liege eine Nötigung immer dann vor, wenn jemand einen anderen Verkehrsteilnehmer durch Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel dazu zwinge, etwas zu tun oder zu unterlassen, so Schneider.
- Wer auf der Autobahn über längere Zeit extrem dicht auffährt, um den Vorausfahrenden von der linken Spur zu verdrängen, macht sich unter Umständen der Nötigung schuldig.
- Das absichtliche Ausbremsen eines anderen Fahrers - etwa nach einem Überholmanöver - wird häufig als Nötigung gewertet.
- Auch das gezielte Blockieren eines Fahrzeugs oder aggressives Schneiden nach einem Spurwechsel kann strafbar sein.
Quelle: Rechtsanwalt Adam Schneider
Nötigung ist eine Straftat
Nötigung im Straßenverkehr ist eine Straftat. Schneider betont:
In der Praxis drohe meist eine empfindliche Geldstrafe, die in Tagessätzen berechnet wird und sich nach dem Nettomonatsgehalt richtet. In der Regel werden Ersttäterinnen und Ersttäter mit Geldstrafen von 30 bis 60 Tagessätzen belegt. Hier ist man meist im vierstelligen Bereich. Zudem könne Nötigung im Straßenverkehr Punkte in Flensburg nach sich ziehen, oft verbunden mit einem Fahrverbot oder sogar der Entziehung der Fahrerlaubnis, so Schneider.
Wie sich Nötigung im Straßenverkehr beweisen lässt
Um tatsächlich eine Nötigung anzeigen zu können, sind Beweise entscheidend. Hier sollte man sich möglichst viele Details merken: Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Farbe des Autos, Aussehen des Fahrers beziehungsweise des Verursachers, Ort und Uhrzeit sowie den Ablauf der Situation. Am hilfreichsten sind Zeugen wie zum Beispiel Mitfahrer.
Nicht provozieren lassen
Roman Suthold, Mobilitätsexperte vom ADAC Rheinland e. V., rät:
Am sichersten sei, Abstand zu halten, die Situation zu entschärfen und später Anzeige zu erstatten, sagt Suthold.
Können Dashcams als Beweis eingesetzt werden?
Dashcams sind in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Allerdings dürfen sie aus Datenschutzgründen nicht dauerhaft und anlasslos alles aufzeichnen. Viele moderne Geräte arbeiten deshalb mit einer sogenannten Loop-Funktion. Dabei werden die Aufnahmen ständig überschrieben und nur dann gespeichert, wenn ein Ereignis ausgelöst wird - etwa durch eine starke Bremsung oder per Knopfdruck.
Schneider weiß: "Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass Dashcam-Aufnahmen im Einzelfall als Beweismittel vor Gericht verwertbar sein können." Das bedeute, sie könnten helfen, den Ablauf eines Vorfalls zu klären. Allerdings entscheide das Gericht letztlich immer im konkreten Einzelfall, ob eine Aufnahme als Beweis zugelassen werde, erläutert der Rechtsanwalt.
Valentina Kurscheid ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Ablenkung beim Autofahren vermeiden:Unfallrisiko Handy am Steuer: Was erlaubt ist und was nicht
Mehr zum Thema Auto und Verkehr
Frühjahrs-Check fürs Auto:Wie Sie Ihr Auto fit für den Frühling machenvon Thilo Holpertmit Video5:26
Online-Dienste im Auto als Abo-Falle:Konnektivität im Auto: Worauf achten bei digitalen Extras?von Thilo Hopertmit Video0:39
Fahrleistung und Haltbarkeit im Check:Welche Sommerreifen im ADAC-Test überzeugenvon Karsten Uwe Wittmit Video0:36
- FAQ
Wann Falschparken teuer werden kann:Abschleppen und Knöllchen vermeiden: Was beim Parken giltvon Fabio Leiendeckermit Video0:30
Weitere Ratgeber-Themen
Stromfresser im Haushalt:Strom sparen: Sieben Tipps, wie Sie Ihre Kosten senkenvon Marie Vandenhirtzmit Video4:05
Kredit ohne Schufa:Pfandleihe: Kosten, Ablauf und Risikenvon Thilo Hopertmit Video5:34
Datenmissbrauch verhindern:So schützen Sie Ihre Daten vor Web Scrapingvon Thilo Hopertmit Video0:42
Kreditkarte, Debitkarte, Bargeld:Bezahlen im Urlaub: Wie man zahlt, ist nicht egalvon Svetlana Leitzmit Video1:39