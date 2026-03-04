Update am Abend: Krieg in Iran und steigende Spritpreise

Guten Abend,

der Krieg in Iran geht unvermindert weiter. In Teheran stellt sich die Frage, wer dem getöteten Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei nachfolgt. Der Krieg in Nahost wirkt sich derweil weiter auf den Energiemarkt aus, in Deutschland steigen etwa die Preise für Sprit und Gas. Und nach der verbalen Attacke von US-Präsident Donald Trump auf Spanien zeigt sich die spanische Regierung auch von Kanzler Friedrich Merz irritiert.

Nach Chameneis Tod: Wer führt Iran jetzt?

Das ist passiert: Nach dem Tod Chameneis ringt Irans Machtapparat mitten im Krieg um seine Nachfolge. Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet.

Nach dem Tod Chameneis ringt Irans Machtapparat mitten im Krieg um seine Nachfolge. Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Das ist der Hintergrund: Als mögliche Kandidaten gelten vor allem Chameneis Sohn Modschtaba sowie der Hardliner Sadegh Laridschani, daneben werden der frühere Präsident Hassan Ruhani, Hassan Chomeini und weitere Außenseiter gehandelt.

Als mögliche Kandidaten gelten vor allem Chameneis Sohn Modschtaba sowie der Hardliner Sadegh Laridschani, daneben werden der frühere Präsident Hassan Ruhani, Hassan Chomeini und weitere Außenseiter gehandelt. Das sagt ZDF-Reporter Kamran Safiarian: Momentan sehe man in Iran hinter den Kulissen ein "Ränkespiel" um die Führung des Landes, bei dem viele Kräfte unter dem Schirm der Revolutionsgarden um die Nachfolge kämpften.

Ölpreise steigen: Diesel knackt die Zwei-Euro-Marke

Das ist passiert: Infolge der Spannungen im Iran-Krieg ist der Dieselpreis zeitweise auf über zwei Euro gestiegen. Auch Super E10 verteuerte sich deutlich, reagierte jedoch weniger stark auf die Krise.

Das ist der Hintergrund: Seit der Eskalation des Konflikts am Samstag ziehen die Ölpreise an und verteuern in der Folge auch Sprit und Heizöl. Eine zentrale Rolle spielt die Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öltransporte läuft und deren eingeschränkter Schiffsverkehr durch Iran die Energiepreise weiter unter Druck setzt.

Das sagen Experten: Während die Spritpreise gerade steigen, werde Gas für die Verbraucher voraussichtlich nicht kurzfristig teurer, betont Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Energieversorgerverbands BDEW, im ZDF. Denn hier kauften Stadtwerke und Versorger langfristig ein und sicherten Preise ab.

Trump wettert gegen Spanien - die Regierung in Madrid auch irritiert über Merz

Das ist passiert: Die spanische Regierung hat sich irritiert über Merz' Zurückhaltung gezeigt, nachdem US-Präsident Trump den Nato-Partner im Beisein des Kanzlers im Weißen Haus scharf kritisiert hatte. Regierungschef Sánchez bekräftigte zugleich sein "Nein zum Krieg" gegen Iran.

Das ist der Hintergrund: Merz betonte bei dem Treffen mit Trump demonstrativ Gemeinsamkeiten mit der US-Regierung im Iran-Krieg und verteidigte den EU-Partner Spanien vor laufenden Kameras nicht gegen die Kritik. Später sagte Merz, er habe hinter geschlossenen Türen gegenüber Trump die Haltung der Europäer "sehr deutlich" gemacht.

Darum ist das wichtig: Nachdem die Linksregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez den USA nicht erlaubt hatte, in Spanien gelegene Militärstützpunkte für den Krieg gegen Iran zu nutzen, drohte Trump Spanien mit einem vollständigen Handelsstopp. Das Land verhalte sich "furchtbar" und "sehr unkooperativ".

Ratgeber: Bezahlen im Urlaub

Kreditkarte, Debitkarte oder Bargeld - womit zahlt man im Urlaub am besten? Sina Mainitz zeigt, welche Zahlungsmittel üblich sind und gibt praktische Tipps, damit es unterwegs keine bösen Überraschungen gibt.

Sport

DFB-Frauen starten souverän in WM-Qualifikation

Fünf Tore zum Auftakt der WM-Qualifikation: Bei den deutschen Fußball-Frauen lief es im Spiel gegen Slowenien wie geschmiert.

Silber-Handballerinnen jagen EM-Ticket

Und auch die deutschen Handballerinnen treten gegen Slowenien an - bei der EM-Qualifikation und mit dem Rückenwind von Silber bei der Heim-WM. Das Spiel sehen Sie hier im Livestream ab 18 Uhr.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein Finnwal hat im Hafen von Wismar für Aufsehen gesorgt, nachdem er sich in einem Netz verfangen hatte. Taucher befreiten das zehn bis zwölf Meter lange Tier mit Hilfe der Feuerwehr. Dann schwamm der ungewöhnliche Gast zurück in die Ostsee.

Ein Lichtblick

Gisèle Pelicot wurde über Jahre von ihrem damaligen Mann betäubt und missbraucht, der dafür 2024 zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Trotz ihrer furchtbaren Erfahrungen bejaht sie das Leben und ihr Recht auf Glück:

Man darf nicht vergessen: Das Leben ist vergänglich. Deshalb darf man auch nicht vergessen, glücklich zu sein. „ Gisèle Pelicot

Streaming-Tipps für den Abend

Über dem Himmel von Chile fahnden Forscher nach Leben. Aber auch das Land selbst gleicht einem fernen Planeten mit glühenden Wüsten, eisigen Höhen und wilden Strömungen. Hannah Emde begibt sich für Terra X auf eine spannende Spurensuche in fremde Welten. (43 Minuten)

Rezept des Tages: Rote-Bete-Knödel mit Rahmspinat

Mario Kotaska serviert saftige Rote-Bete-Semmelknödel auf cremigem Rahmspinat und ergänzt das Gericht mit einer fein abgestimmten Schalotten-Haselnuss-Schmelze.

