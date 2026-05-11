Update am Abend: Milliardenzusagen, AfD-Hack und EU-Arktispläne

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die Bundesregierung umwirbt bei der Konferenz "Invest in Germany" ausländische Investoren und preist die Vorzüge des Standorts Deutschland. Für Kanzler Friedrich Merz zeichnet sich dieser auch durch die gute Bonität und die nach wie vor starke industrielle Basis aus. Die AfD bestätigt unterdessen einen Hackerangriff auf einen Dienstleister, durch den Daten aus mehreren E-Mail-Postfächern abgegriffen wurden. Und die EU-Kommission will Europas Einfluss in der Arktis ausbauen.

Mittagsmagazin vom 20.10.2026 um 13:33 Uhr. 20.10.2026 | 2:32 min

Investitionen in Deutschland: Merz wirbt für Deutschland

Das ist passiert: Kanzler Merz (CDU) nannte auf der Konferenz "Invest in Germany" Investitionszusagen von Unternehmen über 800 Milliarden Euro bis 2028. Die Bundesregierung warb zudem auf dem Gipfel vor allem bei ausländischen CEOs für den Standort Deutschland.

Kanzler Merz (CDU) nannte auf der Konferenz "Invest in Germany" Investitionszusagen von Unternehmen über 800 Milliarden Euro bis 2028. Die Bundesregierung warb zudem auf dem Gipfel vor allem bei ausländischen CEOs für den Standort Deutschland. Das ist der Hintergrund: Ziel der Konferenz ist es, im globalen, aber auch innereuropäischen Wettbewerb Firmen zu Investitionen in den Standort Deutschland zu bewegen.

Ziel der Konferenz ist es, im globalen, aber auch innereuropäischen Wettbewerb Firmen zu Investitionen in den Standort Deutschland zu bewegen. Das sagen Experten: Der Präsident der Wirtschaftshochschule ESMT, Jörg Rocholl, zeigte sich im ZDF optimistisch, dass die Konferenz tatsächlich Investitionen nach sich ziehe. "Es gibt ein großes Interesse an Deutschland", sagte er. Gleichzeitig betonte er, dass Deutschland viel mehr Potenzial habe, als es momentan zeige, vor allem in stark wachsenden Bereichen wie Digitalisierung und KI.

Mittagsmagazin vom 20.10.2026 um 13:32 Uhr. 20.10.2026 | 4:00 min

AfD bestätigt Hackerangriff auf E-Mail-Konten

Das ist passiert: Die AfD hat einen Hackerangriff auf E-Mail-Konten der Partei im September bestätigt, bei dem offenbar Daten kopiert wurden. Unbekannte bieten inzwischen angeblich rund 421.000 E-Mails im Internet an, deren Echtheit bislang nicht unabhängig bestätigt ist.

Die AfD hat einen Hackerangriff auf E-Mail-Konten der Partei im September bestätigt, bei dem offenbar Daten kopiert wurden. Unbekannte bieten inzwischen angeblich rund 421.000 E-Mails im Internet an, deren Echtheit bislang nicht unabhängig bestätigt ist. Das ist der Hintergrund: Nach Parteiangaben traf der Angriff einen Hosting-Dienstleister und überwiegend seit Jahren ungenutzte Postfächer. Aktuelle E-Mail-Postfächer des Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen. Allerdings behaupten die unbekannten Veröffentlicher der Daten, dass ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland betroffen sei.

Nach Parteiangaben traf der Angriff einen Hosting-Dienstleister und überwiegend seit Jahren ungenutzte Postfächer. Aktuelle E-Mail-Postfächer des Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen. Allerdings behaupten die unbekannten Veröffentlicher der Daten, dass ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland betroffen sei. Darum ist das wichtig: Die veröffentlichten Daten könnten Einblicke in die interne Kommunikation der Partei geben. Noch ist jedoch ungeklärt, ob sie echt sind und welche Politiker tatsächlich betroffen sind.

ZDFheute Xpress vom 20.10.2026 um 11:50 Uhr. 20.10.2026 | 0:21 min

Neue Arktisstrategie der EU-Kommission

Das ist passiert: Die EU-Kommission hat eine Arktis-Strategie vorgelegt. Darin steht nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Sicherheit im Fokus. Demnach soll es unter anderem europäische Eisbrecher und mehr militärische Präsenz geben. Zudem soll die Satellitenüberwachung ausgebaut werden.

Die EU-Kommission hat eine Arktis-Strategie vorgelegt. Darin steht nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Sicherheit im Fokus. Demnach soll es unter anderem europäische Eisbrecher und mehr militärische Präsenz geben. Zudem soll die Satellitenüberwachung ausgebaut werden. Das ist der Hintergrund: Der Klimawandel macht die Region geopolitisch attraktiver, neue Passagen werden befahrbar, was wichtig für den Handel sein kann. Und Rohstoffe können künftig leichter abgebaut werden.

Der Klimawandel macht die Region geopolitisch attraktiver, neue Passagen werden befahrbar, was wichtig für den Handel sein kann. Und Rohstoffe können künftig leichter abgebaut werden. Das sagen unsere Korrespondenten: "Europa versucht, mit dieser Strategie sehr deutlich zu machen, dass es einen größeren Einfluss haben will in der Region", sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Dabei gehe es neben der militärischen Präsenz auch um Rohstoffe. "In der Arktis gibt es ein Wettrüsten der Weltmächte: Russland, China und vor allem auch Amerika sind dort präsent. Es geht um wichtige kritische Rohstoffe, die die Industrie braucht."

Mittagsmagazin vom 20.10.2026 um 13:36 Uhr. 20.10.2026 | 2:24 min

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Ratgeber: Osteoporose rechtzeitig erkennen und behandeln

Volle Kanne vom 20.10.2026 um 12:01 Uhr. 20.10.2026 | 5:07 min

Eine harmlose Bewegung, ein leichter Sturz und plötzlich ist der Knochen gebrochen: Osteoporose bleibt häufig lange unerkannt. Wir erklären, welche Risikofaktoren es gibt und wie man Knochen schützt.

Sport

Für die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und VfB Stuttgart stehen die nächsten Aufgaben in der Champions League an. Der BVB muss weit reisen und ist heute bei Sabah FK in Aserbaidschan gefordert. Die Stuttgarter erwartet mit Atlético Madrid eine vermutlich deutlich größere Herausforderung.

Alles dazu lesen Sie im Champions-League-Liveticker mit weiteren Ergebnissen und Statistiken.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute Xpress vom 19.10.2026 um 19:20 Uhr. 19.10.2026 | 0:17 min

Die Ausschreitungen in Frankreich erschüttern das Land - hinderten ein Paar am Samstag aber nicht daran, in Paris auszugehen. Nahe des Arc de Triomphe besuchte es ein Café, scheinbar ungerührt von den Krawallen im Hintergrund.

Gesagt

Quelle: AP

Gerade läuft die "Invest in Germany"-Konferenz in Berlin mit Nvidia-Chef Jensen Huang als Gast. Da er meistens eine Lederjacke trägt, scherzte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU):

Sie brauchen keine Lederjacke, um in Deutschland zu investieren. „ Dorothee Bär (CSU), Forschungsministerin

Streaming-Tipps für den Abend

37 Grad vom 19.10.2026 um 10:29 Uhr. 20.10.2026 | 28:33 min

Wie können Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam lernen? 37 Grad hat eine Grundschulklasse vom ersten Schultag an ein Jahr lang begleitet. Und viele Beobachtungen über das Lernen, die Vielfalt und den Zusammenhalt gesammelt. (29 Minuten)

ZDF:zeit vom 20.10.2026 um 10:44 Uhr. 20.10.2026 | 43:44 min

Mit versteckter Kamera testet Pia Osterhaus Möbelhäuser und prüft, wie günstige Einstiegspreise, Super-Schnäppchen und scheinbar hochwertige Möbel uns zum Konsumieren bringen. (44 Minuten)

Rezept des Tages: Dreierlei vom Lauch

Volle Kanne vom 20.10.2026 um 12:01 Uhr. 20.10.2026 | 11:27 min

Mario Kotaska serviert drei Gerichte mit Lauch: eine cremige Suppe, "verbrannten" Lauch mit Zitronendressing und Lauch-Schinken-Salat mit Walnüssen und Scamorza. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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