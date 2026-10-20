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Politik
Deutschland

Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD: Daten online aufgetaucht

Cyberangriff im September:E-Mail-Konten der AfD gehackt und Daten ins Netz gestellt

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Hacker haben im September E-Mail-Konten der AfD angegriffen, wie die Partei bestätigt. Sie lässt offen, welche AfD-Politiker von dem Cyberangriff betroffen sind.

17. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland in Erfurt

Die AfD meldet einen Hackerangriff im September. Dabei seien mutmaßlich E-Mail-Daten erbeutet worden. Aktuelle Postfächer seien nicht betroffen. Eine Veröffentlichung wird laut Partei geprüft.

20.10.2026 | 0:21 min

Bei einem Hackerangriff sind nach Angaben der AfD mutmaßlich Daten aus E-Mail-Konten der Partei erbeutet worden. "Im September 2026 kam es zu einem Hackerangriff auf einen Hosting-Dienstleister unserer Partei, bei dem offenbar Teile einiger weniger Mail-Postfächer - von denen die meisten seit Jahren nicht mehr genutzt waren - widerrechtlich kopiert wurden", teilte die AfD auf Anfrage mit.

Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Aktuelle E-Mail-Postfächer des AfD-Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen.

E-Mail-Postfach von Gauland betroffen?

Unbekannte veröffentlichten im Internet nach eigenen Angaben Daten, bei denen es sich um rund 421.000 AfD-E-Mails handeln soll. Ob diese authentisch sind oder nicht, ist unklar. Die mutmaßlichen Angreifer behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.

Im Internet kursiert der Link zu einer Webseite, auf der eine Übersicht der angeblichen AfD-Mails dargestellt ist. Die anonyme Seite wurde nach dpa-Recherchen erst Mitte Oktober registriert. Sie gibt keine Auskunft über die Herkunft der Daten und veröffentlicht keine Mailinhalte. Diese liegen angeblich auf einem weiteren Download-Server. Die Echtheit der Mail-Informationen ließ sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

AfD: Angriff rasch erkannt und beendet

Die AfD erklärte weiter, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. "Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft", hieß es. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, spricht bei der Einweihung des Gemeinsamen Zentrums zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) am 16.06.2026 in Berlin.

Cyberangriffe, Desinformation, Spionage: Solche verdeckten Attacken nehmen zu. Ein neues gemeinsames Zentrum von Polizei und Nachrichtendiensten soll sie schneller erkennen und abwehren.

16.06.2026 | 2:35 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 20.10.2026 in dem Beitrag "Hackerangriff auf AfD-Konten" um 11:50 Uhr.
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AfDHacker

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