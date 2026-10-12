Frankreich: Hacker legen Kühlanlagen in Supermärkten lahm

Zahlreiche Supermärkte in Frankreich müssen Produkte entsorgen, nachdem Hacker die Kühl- und Gefrierschränke zum Auftauen gebracht haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt.

Mehrere französische Supermarktketten sind von dem Hackerangriff auf Kühltechnik betroffen. Quelle: imago images

Ein Cyberangriff hat die Kühlanlagen in Hunderten Supermärkten in Frankreich lahmgelegt, sodass sämtliche gekühlten und gefrorenen Waren vernichtet werden mussten. Vernetzte Kühlschränke in den Filialen seien über Nacht stundenlang auf 50 Grad Celsius erhitzt worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Hacker brachten Kühlschränke offenbar zum Auftauen

Den Hackern sei es gelungen, Kühl- und Gefrierschränke in der Nacht zu Montag in den Auftaumodus umzustellen, wie ein Sprecher der Handelsgruppe Les Mousquetaires, zu der die Supermärkte Intermarché und Netto gehören, sagte. Etwa 150 Geschäfte des Konzerns in ganz Frankreich seien betroffen. Der Händler Carrefour teilte mit, dass die Störung hauptsächlich 80 Supermärkte betreffe - von insgesamt 6.000 Läden.

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Auch der Leiter der Gruppe Coopérative U, Dominique Schelcher, bestätigte eine Attacke, die Kühlanlagen in mehreren Geschäften betreffe. Er nannte sie "beispiellos" und "inakzeptabel". Medienberichten zufolge sollen weitere Ketten betroffen sein.

Angriff richtete sich gegen dänischen Hersteller

Wie der Sprecher von Les Mousquetaires weiter sagte, richtete sich der Angriff gegen den dänischen Technik-Dienstleister Danfoss, mit dem verschiedene Lebensmittelhändler arbeiten.

Danfoss teilte mit, dass man über die Vorfälle in Frankreich informiert sei, bei denen "eine begrenzte Anzahl Kühlsysteme" betroffen sei. Bei "der überwiegenden Mehrheit" handele es sich um ältere Produkte. Man nehme die Situation ernst.

Viele Produkte müssten nun entsorgt werden, teilte der Sprecher von Les Mousquetaires darüber hinaus mit. Die Höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Laut dem Chef von Coopérative U arbeiteten die Teams des Unternehmens mit Kältetechnikern daran, den Zustand so schnell wie möglich wiederherzustellen.

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Die Cyberkriminalitäts-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Paris übernahm die Ermittlungen zu der Attacke. Nach ihren Angaben sollen auch Brandausbrüche gemeldet worden sein. Die Untersuchung soll es ermöglichen, "die Opfer zu erfassen und einen Zusammenhang mit den von ihnen gemeldeten Schäden" herzustellen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

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Quelle: dpa, Reuters, AFP