Update am Abend: Unermüdlich im Einsatz gegen das Vergessen

sie werden immer weniger: Zeitzeugen, die von den Gräueltaten der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg berichten können. Von der Shoa, der Ermordung von Sinti und Roma, Homosexuellen und Andersdenkenden. Von den unvorstellbaren Verbrechen der Deutschen in den besetzten Ländern. Doch die wenigen, die noch bleiben, reisen unermüdlich an verschiedene Orte der Welt, erzählen ihre Geschichte an Schulen, Universitäten, in Medien. Mahnen, damit so etwas nie wieder passiert.

Heute, einen Tag nach dem Holocaust-Gedenktag, der an die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee erinnert, sprach die Shoa-Überlebende Tova Friedman im Deutschen Bundestag:

Möge die Erinnerung zu Verantwortung führen. Möge die Verantwortung zum Handeln führen. Und möge das Handeln dafür sorgen, dass 'Nie wieder' nicht nur eine Parole ist, sondern eine bleibende Verpflichtung. „ Tova Friedman, Holocaust-Überlebende

Denn in der Gegenwart zeigten sich wieder negative Tendenzen: "Der Antisemitismus ist nicht verschwunden, er hat sich angepasst."

Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, darunter Phoenix am 28. Januar 2026 ab 12.30 Uhr. 28.01.2026 | 76:20 min

Diese und weitere Entwicklungen treiben auch andere Überlebende der Shoa und der NS-Vernichtungslager um. Sie machen sich angesichts des Erstarken der Rechtsextremen in Europa und des Ukraine-Krieges Sorgen.

Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt, fragt Henriette Kretz, Jahrgang 1934, bei Gesprächen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Trotz 91 Jahren reist sie Dutzende Male im Jahr von Antwerpen nach Deutschland, um dafür zu sensibilisieren, dass es beim Krieg Verlierer auf beiden Seiten gibt und unschuldige Kinder sterben. "Ich war zum Tode verurteilt, nur weil ich Jüdin war", erinnerte sie am Holocaust-Gedenktag an der Mainzer Universität. Sie selbst verlor als Kind beide Eltern, überlebte selbst wie durch ein Wunder.

Die für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnete Kretz betont, dass sie stellvertretend für die Geschichte derjenigen steht, die weniger Glück als sie hatten.

Und so erinnern und mahnen Friedman, Kretz und andere Shoa-Überlebende unermüdlich gegen das Vergessen: Leon Weintraub, kürzlich 100 Jahre alt geworden, füllt ähnlich wie Kretz ganze Hörsäle in Deutschland. Andere kommen aus Polen und weiteren Ländern Europas für Zeitzeugengespräche mit Schülern. So lange, wie es geht.

Doku : Interviews mit Holocaust-Überlebenden Holocaust-Überlebende erzählen ihre Lebensgeschichten, um ihre Erinnerungen zu bewahren und weiterzugeben: Damit sich nie wiederholt, was sie erleiden mussten.

Was darüber hinaus wichtig ist

Thüringer Ministerpräsident soll Doktortitel verlieren: Die Technische Universität Chemnitz hat Mario Voigt (CDU) den Doktorgrad aberkannt. Voigt kündigte gegen die Entscheidung der Philosophischen Fakultät Klage vor dem Verwaltungsgericht an.

Neuer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt: Der CDU-Politiker Sven Schulze folgt auf Reiner Haseloff, der sein Amt nach knapp 15 Jahren vorzeitig abgab.

Über dieses Thema berichtete unter anderem heute in Deutschland am 28. Januar 2026 ab 14 Uhr. 28.01.2026 | 2:41 min

Handball-EM

Jetzt gilt's: Die deutschen Handball-Männer brauchen gegen Frankreich ein Unentschieden, um ins EM-Halbfinale einzuziehen. Autor Erik Eggers erklärt, wie das gelingen kann:

Das ZDF überträgt die Partie ab 17:40 Uhr live:

28.01.2026

Champions League

In der Champions League steht am Abend der letzte Spieltag der Ligaphase an. 18 Partien finden gleichzeitig statt. Für Bayer Leverkusen geht es gegen den FC Villarreal darum, sich einen Platz in der K.o.-Runde zu sichern. Trainer Kasper Hjulmand gibt sich zuversichtlich - auch wenn es derzeit längst nicht alles rund läuft bei der Werkself.

Zusammenfassungen aller 18 Spiele, darunter auch die Partien des FC Bayern und von Borussia Dortmund, finden Sie ab 23 Uhr im ZDF-Streamingportal - oder ab 23:15 Uhr in unserem Champions-League-Magazin.

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 : Der letzte Spieltag der Ligaphase Letzter Spieltag in der Ligaphase der UEFA Champions League, an dem alle 18 Begegnungen der 36 Teams gleichzeitig stattfinden. Das ZDF berichtet exklusiv und zeigt alle Tore. Livestream

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

1,0 - Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. 2026 wird mit einem Wachstum in dieser Höhe gerechnet - im Herbst wurde noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,3 Prozent erwartet. 2025 gab es nur ein minimales Wachstum von 0,2 Prozent. Davor schrumpfte die deutsche Wirtschaft sogar zwei Jahre in Folge.

Über dieses Thema berichtete unter anderem heute in Deutschland am 28. Januar 2026 ab 14 Uhr. 28.01.2026 | 1:43 min

Streaming-Tipp für den Feierabend

Blitze - Himmel unter Strom: Blitze zerstören Leben, aber waren vielleicht sogar der Grund, warum Leben auf der Erde entstehen konnte. Die TerraX-Doku zeigt beeindruckende Aufnahmen von der Erde aus und von der Weltraumstation ISS.

28.01.2026 | 43:36 min

