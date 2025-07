Update am Morgen: Von den Italienern lernen

Guten Morgen,

wie verbringen Sie heute den Tag? Es soll schließlich der bisher heißeste in diesem Sommer werden mit Höchstwerten bis zu 40 Grad ! Da lohnt es sich schon, ein bisschen vorzuplanen und - wenn möglich - schon früh die Fenster zu schließen und Wohnung oder Büroräume abzudunkeln.

Rollos runterlassen - das war schon früh die erste Regel, die ich in meiner Zeit als Korrespondentin in Rom gegen die Hitze gelernt habe. Und ja nicht in der größten Mittagshitze raus oder es zumindest so gut wie möglich vermeiden! Das hat leider nicht immer geklappt, weil die ZDF-Senderedaktionen in Mainz zwar immer das Weltgeschehen, aber nicht immer auch die gefühlten Temperaturen vor Ort im Blick haben.

Heute ist das anders, da fasst um 19:25 Uhr Gert Anhalt in einem ZDFspezial zusammen, wie Deutschland und andere Länder Europas gerade unter den hohen Temperaturen ächzen. Ich hoffe, wir sehen uns dann "in alter Frische" um 22:15 Uhr im auslandsjournal.

Da zeigen wir dann, dass man sich von Italienern nicht nur Tipps gegen Hitze abschauen kann, sondern auch, wie man länger lebt. Barbara Lueg war auf Sardinien dem Geheimnis der fröhlichen Alten auf der Spur. In den Bergen dort gibt es besonders viele Hundertjährige.

"Bewegen und arbeiten", ist das Motto von Francesca Deserra, stolze 101 Jahre alt. "Wehe, wenn das Gehirn stillsteht", ermahnt Sebastiano Maccioni mit 106 Jahren. "Es rostet ein, wenn wir nicht denken!"

Gutes Klima und heimische, gesunde Ernährung, aber auch die Überzeugung, dass wenig gut genug ist - das eint die alten Sarden. Und die Erkenntnis, wie wichtig Gemeinschaft ist: "Der Sinn des Lebens sind erstmal Beziehungen", davon ist Sebastiano überzeugt. "Und Freundschaft ist fundamental. Ohne sie gibt es kein Leben." In diesem Sinne: heute Rollos runter, aber immer Herzen auf!

Kommen Sie sonnig, aber nicht zu hitzig durch den Tag!

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende Leiterin der ZDF-Politikredaktion

Lage im Nahost-Konflikt

Trump: Israel stimmt Gaza-Deal zu: Israel hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einem aktualisierten Vorschlag für eine zunächst auf 60 Tage begrenzte Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Eine Zustimmung der Hamas steht noch aus.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

USA stoppen einige Militärhilfslieferungen an Kiew: Das Weiße Haus stoppt eigenen Angaben zufolge einige wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine, welche dem Land unter der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden versprochen worden waren.

Was heute noch wichtig ist

Regierungskoalition berät über Stromsteuer: Die Spitzen von Die Spitzen von Union und SPD wollen in einer Sitzung des Koalitionsausschusses über eine mögliche Ausweitung der geplanten Stromsteuersenkung auf private Haushalte beraten. Im Kern geht es darum, wie eine milliardenschwere Senkung der Steuer für alle Betriebe und Verbraucher finanziert werden kann.

Lachgas-Verbot geplant: Weil sich Lachgas als gefährliche Partydroge etabliert hat, soll der Verkauf stark eingeschränkt werden. Das Bundeskabinett will einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der Kindern und Jugendlichen Erwerb und Besitz verbieten soll. Zudem will das Kabinett die Rückgabe alter Elektrogeräte und ausgedienter E-Zigaretten vereinfachen.

EU-Klimaziel für 2040: Die EU-Kommission stellt einen Vorschlag für ein verbindliches Klimaziel bis 2040 vor. Es wird erwartet, dass eine Reduzierung um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 vorgegeben werden soll. Den Mitgliedstaaten bleibt aber voraussichtlich viel Freiraum bei der Umsetzung. Bis 2050 will die : Die EU-Kommission stellt einen Vorschlag für ein verbindliches Klimaziel bis 2040 vor. Es wird erwartet, dass eine Reduzierung um 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 vorgegeben werden soll. Den Mitgliedstaaten bleibt aber voraussichtlich viel Freiraum bei der Umsetzung. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gebunden werden können.

Fußball-EM der Frauen

Heute beginnt in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Um 18 Uhr spielt Island gegen Finnland, um 21 Uhr die Schweiz gegen Norwegen. Das deutsche Team startet am Freitag um 21 Uhr gegen Polen ins Turnier.

Wie gut ist das DFB-Team? Wie stark sind die Gruppengegnerinnen aus Polen, Dänemark und Schweden? Unsere Analyse gibt Antworten:

Wimbledon

Zahl des Tages

56.000 - etwa so viele Taxis fahren nach Angaben des Branchenverbands in Deutschland. Heute wollen viele Fahrer mit Autokorsos und Kundgebungen in mehreren großen Städten für Mindestpreise protestieren. "Wir fordern Waffengleichheit: Mindestpreise für alle, statt nur für uns", erklärte der Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen. Die Branche sieht in den Mietwagenplattformen wie Uber und Bolt einen unfairen Wettbewerb, weil deren Preise nicht behördlich reguliert werden.

Gesagt

Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen. „ Ferdinand Graf von Zeppelin

Vor 125 Jahren hob am 2. Juli 1900 in Friedrichshafen der erste Zeppelin ab. Graf Ferdinand von Zeppelin (1838-1917) gilt als Pionier der deutschen Luftschifffahrt. Mit dem ersten Start der "LZ 1" bei Manzell am Bodensee begann eine Ära, der Mythos der Luftschiffe ist bis heute ungebrochen.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Der Mittwoch startet mit viel Sonne. Am Nachmittag ziehen im Westen und Nordwesten Wolken auf. Gegen Abend kommen Schauer und Gewitter dazu. Auch an den Alpen können sich Gewitter bilden. Die Temperatur steigt auf Werte von 31 bis 40 Grad, an der Nordsee bis 25 Grad.

