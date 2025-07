AfD-Spitze bekommt deutlich mehr Gehalt

Ein Grund für die Erhöhung sei die signifikant gestiegene Arbeitsbelastung, sagt ein AfD-Sprecher ZDFheute. Die AfD hat ihr Ergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl in etwa verdoppelt, nunmehr sitzen 151 Abgeordnete in der Fraktion. Eine erhöhte Zulage bekommen auch die Leiter der Arbeitskreise, also zum Beispiel Gottfried Curio oder Kay Gottschalk.