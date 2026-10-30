Update am Morgen: G20-Außenminister und ein ungeliebter Mit-Gast

Guten Morgen,

kennen Sie das auch von Familienfeiern? Irgendwann ruft einer: "So, und nun mal alle zusammenstellen fürs Familienfoto." Und dann wird geschoben und verrückt, nach Größe, Schönheit oder was auch immer sortiert und am Ende sagen alle "Cheese" oder "Spaghetti".

Solche Familienfotos gibt es auch, wenn sich Politiker in größerer Runde treffen. Zum Beispiel ab heute die G20-Außenminister. Gastgeber - oder vielleicht auch Familienoberhaupt? - sind derzeit turnusmäßig die USA. Und so trifft sich die "Familie" in Atlanta. Auf dem Programm stehen Themen wie internationale Zusammenarbeit, offene Märkte, wirtschaftliche Stabilität, Energiesicherheit und technologische Innovation. So weit, so gut.

ZDF heute Nachrichten, 23.10.2026, 19:00 Uhr 23.10.2026 | 1:40 min

Allerdings hat der Gastgeber nun einen Gast eingeladen, mit dem die anderen nicht so gerne einen auf "happy family" machen wollen: den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Nachdem es zunächst für einige in seiner Delegation Visa-Probleme gegeben haben soll, sei es nun gelungen, "die Mehrheit der Fragen zu klären", wie seine Sprecherin verlauten ließ.

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ließ bereits in einer Erklärung wissen, dass man "auf ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine drängen und auf die weltweiten Folgen von Russlands immer aggressiverem Vorgehen hinweisen" wolle. Lawrow müsse sich dieser Diskussion stellen.

ZDF heute journal, 26.09.2026, 18:37 Uhr 26.09.2026 | 3:28 min

Das mag der ganz anders sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Lawrow bei den G20 dabei ist. Russland ist ja auch immer noch Mitglied der G20. Nur der Umgang untereinander ist schwierig geworden. Einmal hält der russische Außenminister nur eine Rede, steht danach auf und geht, ein anderes Mal fällt das obligatorische Familienfoto aus. "Zeitprobleme", so die offizielle Begründung der Gastgeber damals in Südafrika.

Allerdings gab es - vermutlich nicht ganz unbegründete - Gerüchte, mancher Europäer hätte nicht mit Lawrow fotografiert werden wollen. Mal sehen, wie US-Außenminister Marco Rubio das nun lösen wird. Und dann in ein paar Wochen auch Donald Trump. Denn das Ministertreffen dient eigentlich zur Vorbereitung des G20-Gipfels in Miami im Dezember.

Zu diesem hat der amerikanische Präsident auch den Kremlchef eingeladen - weniger zur Freude einiger anderer Gäste. Aber Russland bleibe Mitglied der G20 und habe das Recht, teilzunehmen, hieß es von der EU. Ob man aber in einem Raum tagen oder an einem Tisch sitzen oder etwa auf einem gemeinsamen Foto sein wird, das wird sich zeigen. Familie kann man sich eben nicht aussuchen.

Ich hoffe, Sie sagen heute auch mal "cheese"!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des heute journals

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heute journal update, 30.10.2026, 00:30 Uhr 30.10.2026 | 0:51 min

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Ein mögliches Dreiergipfeltreffen, vielleicht ein Machtwechsel bei den Midterms und eine Waffenruhe, bei der Kiew und Moskau zusammenarbeiten: ZDFheute live zur Zukunft der Ukraine.

ZDFheute live, 29.10.2026, 19:30 Uhr 29.10.2026 | 39:56 min

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ZDFsportstudio, 20.10.2026, 17.12 Uhr 20.10.2026 | 2:15 min

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Eine Studie in Frankreich macht Hoffnung im Kampf gegen Hautkrebs. Personalisierte Impfstoffe gegen den sogenannten "schwarzen Hautkrebs" zeigen eine Erfolgsquote von 82 Prozent.

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Jedes Jahr, am letzten Freitag im Oktober (also heute), feiern Fans Frankenstein und die Geburt seines Monsters. "Frankenstein" ist ein Roman von Mary Shelley, der 1818 erstmals anonym veröffentlicht wurde.

ZDF Dokumentation, 01.11.2021, 21:45 Uhr 01.11.2021 | 43:28 min

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 29.10.2026 | 1:56 min

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ZDFheute Wetter am Freitag, 30.10.2026 Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein