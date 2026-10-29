Elke Sommer ist tot: Schauspielerin, Sexsymbol, Fräuleinwunder

Sie drehte mit Paul Newman und Peter Sellers, war Schauspielerin, Sexsymbol und verkörperte das deutsche Fräuleinwunder: Elke Sommer. Nun ist sie mit 85 Jahren gestorben.

Ein Hollywoodstar aus Erlangen: Elke Sommer schaffte den Sprung zur gefeierten Schauspielerin und setzte sich selbst in den USA durch. Nun ist sie im Alter von 85 Jahren verstorben. 29.10.2026 | 2:33 min

Die ab den 60er Jahren durch zahlreiche Hollywood-Filme auch international bekannte deutsche Schauspielerin Elke Sommer ist tot. Sommer starb mit 85 Jahren am Mittwoch in ihrem Haus in Bel Air in den USA. Das bestätigt ein Vertrauter Sommers dem ZDF.

Kulturstaatsminister würdigt "außergewöhnliche Schauspielerin"

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) würdigte Sommer als "eine außergewöhnliche Schauspielerin und eine Botschafterin des deutschen Films in Hollywood".

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Sommer hatte im Juli ihren zweiten Ehemann Wolf Walther verloren, der nach langer Krankheit gestorben war. Schon zu ihrem 85. Geburtstag vor knapp einem Jahr hatte sie der Illustrierten "Bunte" gesagt, ihren Lebensmut verloren zu haben.

Genug ist genug - ich sehne den Tod herbei. „ Elke Sommer im Jahr 2025

Vielseitige Schauspielerin und Künstlerin: Elke Sommer starb mit 85 Jahren in Bel Air. Quelle: action press / Clemens Niehaus

Mit Hollywood-Legenden gedreht

Die am 5. November 1940 in Berlin geborene Sommer hatte in ihrer Karriere Filme mit Filmlegenden wie Paul Newman, Peter Sellers, Alain Delon, Sharon Tate, Glenn Ford oder Dean Martin gedreht. Sie galt als Verkörperung des deutschen Fräuleinwunders und Sexsymbol.

Weimer erklärte in seiner Würdigung der Schauspielerin: "Mit ihrem herausragenden Talent, ihrem Charme und ihrer Eleganz hat sie Generationen von Menschen berührt und begeistert." Sie sei eine "leidenschaftliche Künstlerin" gewesen, die sich auch als Malerin und Sängerin einen Namen gemacht habe. "Ihr Lebensweg steht für künstlerischen Mut, Vielseitigkeit und die verbindende Kraft der Kultur."

In Hollywood war sie eine begehrte Film-Partnerin der Stars: Elke Sommer im Jahr 1968. Der kurioseste Spitzname für sie: Eine US-Zeitung beschrieb sie als "Sauerkraut-Bardot". Quelle: IMAGO / ZUMA Press Wire

Söder: Blieb Leben lang Hollywood-Star

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wiederum schwärmte von Sommer als "wahre Schauspiel-Ikone". "In jungen Jahren wurde sie zum Hollywood-Star - und sie blieb es ihr Leben lang", schrieb Söder im Portal X. Über Erlangen, Italien und Berlin habe der Weg von Sommer nach Los Angeles geführt - "doch ihre Kindheit und Jugend in Franken hat sie immer fest im Herzen behalten".

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Sommer war nach einem Schönheitswettbewerb von einem Regisseur entdeckt worden. Ihre erste große Hauptrolle spielte sie 1961 in "Das Mädchen und der Staatsanwalt". Der mehrfach ausgezeichnete Film wurde auch in die USA verkauft und brachte Sommer Filmrollen in Hollywood.

Für ihre Rolle in dem Hollywoodfilm "Der Preis", in dem Sommer an der Seite von Paul Newman spielte, erhielt sie kurz nach ihrem Umzug in die USA den Golden Globe als beste Newcomerin. 1964 spielte sie in dem zu den Rosarote-Panther-Filmen zählenden Film "Ein Schuss im Dunkeln" mit Peter Sellers eine Hauptrolle.

Elke Sommer und Paul Newman im Film "Der Preis" (1963). Quelle: IMAGO / Capital Pictures

Der ganz große Durchbruch blieb aus

Trotz mancher Erfolge unter ihren rund hundert Kinofilmen, einiger Anerkennung als Theaterdarstellerin und vieler Fernsehauftritte wie in der "Muppet Show" blieb der ganz große Durchbruch für Sommer allerdings aus. Aus der Öffentlichkeit hatte sie sich seit vielen Jahren weitgehend zurückgezogen.

Sie blieb zunächst auch wegen ihrer 1964 geschlossenen Ehe mit dem Journalisten Joe Hyams in den USA. 1981 wurde die Ehe geschieden. Als Leidenschaft neben der Schauspielerei trat für Sommer immer mehr die Malerei in den Mittelpunkt. Oft malte sie in ihrem Garten in Franken ihre Bilder, dazu setzte sie sich früher nackt an die Staffelei.

Über ihr Image als Sexsymbol musste Sommer aber regelmäßig schmunzeln. "Es hat mich auch amüsiert, denn ich bin ja ein Sexsymbol, das in seinem Leben gerade mal vier Männer hatte", sagte sie einmal der "Bunte". Ihr wohl kuriosester Spitzname war "Sauerkraut-Bardot" - eine US-Zeitung hatte der Blondine diesen gegeben.

Quelle: AFP, dpa