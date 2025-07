Update am Abend: Denkzettel für Brüssel und mehr Gaza-Hilfen

Guten Abend,

Lage im Nahost-Konflikt

Kallas schrieb auf X: "Wir zählen darauf, dass Israel alle vereinbarten Maßnahmen umsetzt." Israels Außenminister Gideon Saar bestätigte die Vereinbarung bei einer Pressekonferenz in Wien: "Nach unserem Dialog mit der EU hat unser Sicherheitskabinett am Sonntag weitere Beschlüsse zur Verbesserung der humanitären Lage in Gaza gefasst."

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom: Der Wiederaufbau der Ukraine wird nach Schätzungen aus Kiew umgerechnet mehr als 850 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 14 Jahren kosten. Darüber sprechen Staatenvertreter in Rom. Derweil gehen die russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf das Land unvermindert weiter.

Was darüber hinaus wichtig ist

Innenminister Dobrindt zur Migrationspolitik : Nach dem Anschieben erster Gesetze nimmt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Migrationspolitik nun stärker europäische Ansätze in den Blick. "Die illegale Migration zurückdrängen, das ist eine Aufgabe, die wir in Europa gemeinsam bewältigen wollen", sagte er in der Haushaltsdebatte im Bundestag.