Fast zehn Jahre und annähernd 6.000 Kilometer war sie unterwegs: Die Flaschenpost, die das Ehepaar Jörg und Cornelia Wanke aus dem Seebad Heringsdorf in Mecklenburg-Vorpommern während einer Kreuzfahrt in den Atlantik geworfen hatte. Am Ende ihrer Reise landete die kobaltblaue Flasche auf einer unbewohnten Insel der Bahamas, wo sie der Amerikaner Clint Buffington fand.