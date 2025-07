Deutsche in Australien vermisst: Polizei sucht Backpackerin

Die Polizei in Australien sucht nach einer seit mehr als einer Woche vermissten jungen Touristin aus Deutschland. Die Polizei weitete die Suche nun auch auf andere Landesteile aus. Denn niemand wisse genau, wohin die 26-jährige Carolina W., die als Backpackerin in Down Under unterwegs war, als Nächstes reisen wollte, sagte Kriminalhauptkommissarin Katahrine Venn.

Die Suche nach ihr dauert an, zusätzliche Kräfte werden in das Gebiet entsandt.

Die Behörden in allen Bundesstaaten und Territorien des Landes seien über das Verschwinden der jungen Frau informiert worden, betonte Venn. Jede Information und jeder Hinweis bezüglich ihres derzeitigen Aufenthaltsorts würden geprüft. Unter anderem seien Hinweise aus verschiedenen Ortschaften in Westaustralien eingegangen, darunter Albany und Margaret River.

Telefon von deutscher Backpackerin ausgeschaltet

Die junge Frau war zuletzt am 29. Juni in dem Ort Beacon, etwa 330 Kilometer nordöstlich von Perth, gesehen worden. Beacon liegt - wie auch Karroun Hill, wo ihr Van gefunden wurde - im sogenannten australischen Weizengürtel (Wheatbelt), einer dünn besiedelten, für ihren Getreideanbau bekannten Region.

Suche nach Deutscher: Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz

Die Polizei startete in sozialen Medien einen Suchaufruf. Einsatzkräfte suchten derweil laut Venn unter anderem mit Hubschraubern und Flugzeugen das "unwirtliche, felsige Gelände" rund um Beacon ab. Zudem wurden im Rahmen der Ermittlungen Aufnahmen von Sicherheitskameras veröffentlicht, die die Deutsche am 28. Juni in Toodyay an einer Tankstelle und am nächsten Tag in Beacon vor einem Geschäft zeigen.