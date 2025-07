Brandanschlag auf Synagoge in Melbourne

In der Stadt Melbourne in Australien ist die Tür einer Synagoge in Brand gesetzt worden. Etwa 20 Menschen hätten sich am Freitagabend zu Beginn des jüdischen Ruhetags Schabbat in dem Gebäude versammelt, als ein Mann eine brennbare Flüssigkeit auf die Eingangstür des Gebäudes geschüttet und diese angezündet habe, teilte die Polizei mit.