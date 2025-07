EU: Misstrauensvotum gegen von der Leyen - wie isoliert ist sie?

Erfolg des Misstrauensvotums gegen von der Leyen hätte EU-Kommission gestürzt

Für einen Erfolg des Misstrauensvotums gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wäre die Mehrheit von zwei Dritteln aller abgegebenen Stimmen notwendig gewesen - und gleichzeitig die Mehrheit der Mitglieder des EU-Parlaments. Also mindestens 360 Stimmen, wenn alle Abgeordneten anwesend sind und ihre Stimmen abgeben, sogar 480 Stimmen. In diesem Fall haben vor allem Abgeordnete Rechtsaußen für den Misstrauensantrag gestimmt, zum Beispiel die Fraktion ESN, zu der auch die deutsche AfD gehört, die "Patrioten für Europa" von Victor Orban und eben die EKR. Wobei die EKR nicht geschlossen für den Antrag stimmte. Quelle: ZDF

Grüne: EVP macht Rechtsextreme stark

"Echte Gefahr der Isolierung im Parlament"

Parallel zum Misstrauensvotum laufen die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen in der EU . Es wird darum gehen, welche Projekte unterstützt werden, zum Beispiel wie viel Geld in die Förderung der Landwirtschaft fließt, den Grenzschutz oder Verteidigung.

