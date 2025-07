Es gibt Momente, da scheint Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen glücklich. Momente, in denen die Welt sie sieht, wie sie sich selbst sieht. Als große Europäerin. Am 29. Mai bekam sie den Karlspreis. "Europa ist mein Leben", sagte sie und lächelte. Nicht das typische von der Leyen-Lächeln, das sie nach Belieben an- und ausknipsen kann. Sondern ein Lächeln voller Glück. So wirkte es auf Außenstehende.

Wer Politik kennt, weiß wie vergänglich dieses Glück ist. Von der Leyen bekam den Preis, weil sie Europa zusammenhält. Oder halten soll. Und hier beginnt das große Grummeln in Brüssel. Die Unzufriedenheit wächst. Beim Zollstreit kommt die Kommission wohl nicht so richtig weiter. Ständig sind von der Leyens Leute in Washington. Papiere und Vorschläge werden gewälzt, aber es steigt kein weißer Rauch auf.

Von der Leyen sitzt zwischen den Stühlen

Stattdessen steigt die große Nervosität, dass es zum Handelskrieg kommt. Vom großen Wurf, einem Abkommen ganz ohne Zölle, spricht keiner mehr. Weniger sei mehr, hat Bundeskanzler Friedrich Merz gesagt und hat noch nachgeschoben, dass die Verhandlungsstrategie der Kommission zu kompliziert sei. Das ist so ein Grummel-Satz, der in Brüssel viele hellhörig werden lässt.

Der Bundeskanzler kritisiert seine Parteifreundin von der Leyen. Zur Wahrheit gehört auch, dass andere sie verteidigen. Nicht nur die deutsche Industrie müsse geschützt werden, hallt es aus manch europäischer Hauptstadt. Der französische Präsident Emmanuel Macron will wohl keine kleine Lösung, in der nur bestimmte Industriesektoren von Zöllen befreit sind. Liebesgrüße aus Paris nach Berlin.

Auch nicht so einfach scheint das Verhältnis zwischen von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. Während sich der Bundeskanzler im Moment in der Gunst des US-Präsidenten sonnt, scheint die Kommissionspräsidentin nicht so richtig Zugang zu bekommen. Am 9. Juli läuft die Frist im Zollstreit aus und keiner weiß, was Trump machen wird. Auch nicht von der Leyen. Das lässt sie schwach erscheinen.