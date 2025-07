Von der Leyens EU-Kommission muss sich Misstrauensvotum stellen

Zuvor war geprüft worden, ob der von einem rechten rumänischen Abgeordneten initiierte Misstrauensantrag wie in den Regeln vorgesehen von mindestens einem Zehntel der 720 Abgeordneten unterstützt wird. In dem zweiseitigen Text werden der Kommission unter anderem mit Blick auf die Corona-Politik Intransparenz und Missmanagement vorgeworfen.

Misstrauensvotum: Von der Leyens Abwahl gilt als unwahrscheinlich

ZDF-Korrespondentin: Antrag vor allem aus Reihen der EKR

Antragsteller nehmen Von der Leyen-SMS ins Visier

Konkret werfen der Rumäne Gheorghe Piperea und die Antragsteller aus dem rechten Lager der EU-Kommission zudem vor, bis heute Informationen zu in der Corona-Krise ausgetauschten Textnachrichten zwischen von der Leyen und dem Chef des US-Pharma-Konzerns Pfizer zu verweigern. In diesem Fall urteilte jüngst auch das Gericht der EU , dass dies bislang ohne ausreichende rechtliche Begründung geschehe.

Darüber hinaus wird etwa kritisiert, dass Corona-Impfstoffe im Wert von rund vier Milliarden Euro an Impfdosen ungenutzt blieben und die Kommission angeblich über eine verzerrte Anwendung des Gesetzes über digitale Dienste auf Wahlen in Mitgliedstaaten wie Rumänien und Deutschland Einfluss nahm.

Misstrauensantrag in schwierigen Zeiten

Der Misstrauensantrag kommt nach Einschätzung von ZDF-Korrespondent Ulf Röller zu einem schlechten Zeitpunkt, "weil sie eigentlich jetzt gerade in der ganz, ganz heißen Phase ist, um ein Handelsabkommen mit Amerika zustande zu bringen". Der Zollstreit mit den USA sei noch nicht beigelegt, so Röller, und am 9. Juli laufe die Frist ab.

EVP-Chef Weber: Misstrauensantrag parteitaktisches Spielchen

Rechtsruck in Europa, die USA kein verlässlicher Partner mehr in Handels- und Sicherheitsfragen. Was nun, Frau von der Leyen? Fragen von Bettina Schausten an die EU-Kommissionspräsidentin.

02.06.2025 | 18:29 min