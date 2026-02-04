Abend-Update: Epstein, ICE-Jagd und ein getöteter Zugbegleiter

Epstein, ICE-Jagd und ein getöteter Zugbegleiter - der Tag

Geld, Macht, Gewalt: Heute im Fokus stehen neue Enthüllungen im Fall Epstein, die militärische Aufrüstung des US-Grenzschutzes ICE und die tödliche Attacke auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz. Was diese Entwicklungen für die Gesellschaft und Politik bedeuten, lesen Sie in unserem Überblick. Der Tag.

Epstein finanzierte deutschen KI-Forscher Bach

Das ist passiert: Der deutsche Forscher Joscha Bach hat eingeräumt, über Jahre hinweg Fördergelder vom verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erhalten zu haben. Die Mittel flossen während seiner Zeit am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) zweckgebunden in seine KI-Forschung.

Das ist der Hintergrund: Epstein kaufte sich Nähe zu Spitzenforschung - und so gesellschaftliches Prestige. Mit Spenden an Universitäten baute er ein Netzwerk auf, das ihm Zugang zu Eliten verschaffte. Seit seinem Tod 2019 stehen Forschungseinrichtungen unter Druck, ihre Verbindungen aufzuarbeiten.

Darum ist das wichtig: Der Fall legt die blinden Flecken im Umgang mit Drittmitteln offen und zeigt, wie Wissenschaftler - bewusst oder unbewusst - Teil von Epsteins Imagekampagne wurden. Die Aufarbeitung seines Einflussnetzwerks ist noch nicht beendet.

Über dieses Thema berichtete die Sendung "frontal" am 04.02.2026 um 11:00 Uhr.

Tödliche Attacke im Zug: Zugbegleiter stirbt nach Angriff

Das ist passiert: In Rheinland-Pfalz ist ein 36‑jähriger Zugbegleiter an schweren Kopfverletzungen gestorben. Er war während einer Fahrkartenkontrolle von einem 26‑jährigen mutmaßlichen Schwarzfahrer brutal angegriffen worden.

Der Hintergrund: Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Bundesweit hat der Tod des Bahnmitarbeiters Bestürzung ausgelöst und zu einer Schweigeminute geführt. Politiker fordern nun besseren Schutz für Beschäftigte im Bahnverkehr.

Das sollte man wissen: Die Gewalt gegen Bahnmitarbeitende nimmt seit Jahren zu. Allein im Januar und Oktober 2025 wurden im Durchschnitt täglich fünf Beschäftigte attackiert. Angesichts dieser Zahlen fordert die Gewerkschaft EVG ein Umsteuern der Politik.

04.02.2026 | 31:51 min

US-Behörde ICE: So gehen ihre Beamten auf Migrantenjagd

Das ist passiert: ICE fährt unter Trump seine Einsätze in US-Großstädten massiv hoch. Besonders betroffen ist Minneapolis. Die Beamten nutzen militärische Ausrüstung und KI-Software wie automatische Gesichtserkennung, um ihre Ziele zu finden.

Der Hintergrund: Die Behörden greifen dabei auf riesige biometrische Datenbanken und Analysewerkzeuge von Firmen wie Palantir zurück, während die Ausbildung neuer Einsatzkräfte stark verkürzt wurde.

Das ergibt unsere Analyse: Unter Trump wachsen ICE und Grenzschutz zu einer Mega-Behörde, die in Teilen außerhalb des Rechts agiert. Sie geht nicht nur gegen Migranten vor - auch unbeteiligte Bürger werden Ziel des Überwachungssystems. Oft schlecht ausgebildet und politisch auf Trump-Linie suchen die Beamten häufig die Konfrontation, statt zu deeskalieren.

US-Einwanderungsbehörde in Minnesota. Über dieses Thema berichtete unter anderem ZDFheute Xpress in dem Beitrag "ICE-Beamte tragen künftig Bodycams" am 03.02.2026 um 6:00 Uhr. Quelle: AP

AfD-Spitzenkandidat Siegmund: Vetternwirtschaft vor Landtagswahl?

Das ist passiert: Recherchen von ZDF Frontal decken Überkreuz-Anstellungen bei der AfD Sachsen-Anhalt auf. Abgeordnete beschäftigen gegenseitig ihre Familienangehörigen und bezahlen diese mit Steuergeldern.

Das sind die Hintergründe: Da die Einstellung eigener Verwandter verboten ist, nutzt die Partei eine rechtliche Grauzone. Betroffen ist auch Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, dessen Vater über 7.700 Euro monatlich aus Bundesmitteln erhält.

Das sagen unsere Recherchen: Insider berichten von einer gezielten "Selbstbedienungsmentalität" und sprechen von "Vetternwirtschaft". Während Siegmund die Praxis grundsätzlich verteidigt, hat die Landtagsverwaltung eine offizielle Überprüfung der Arbeitsverhältnisse eingeleitet.

Ulrich Siegmund. Über das Thema berichtet in Kürze ZDF Frontal inside. Quelle: dpa

Ratgeber: Sekunden entscheiden über Ihr Leben beim Autounfall

Bei einem Autounfall entscheidet der exakte Standort über Leben und Tod. Das neue Next Generation eCall soll Hilfe noch schneller zum Unfallort bringen. Erfahren Sie hier, wie das System funktioniert und was sich ändert:

29.01.2026 | 0:40 min

Olympischer Auftakt mit Curling

Offiziell beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo erst mit der Eröffnungsfeier am Freitag (6. Februar live im ZDF streamen). Doch der olympische Auftakt beginnt bereits heute: Im Curling fallen am Mittwoch die ersten Entscheidungen - mit vier Partien zum Start der Spiele.

Die Curlng-Mixed-Vorkämpfe sind die ersten Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026. Quelle: AP | David J. Phillip

04.02.2026 | 1:22 min

Reich werden per Mausklick? Zwischen hilfreichen Tipps und fiesen Betrugsmaschen liegt auf Social Media oft nur ein Post. Lernen Sie hier, wie man die Abzocker sofort entlarvt:

Ein Lichtblick: Riesen-Phantomqualle in Aktion

Zehn Meter lange Tentakel und so groß wie ein Schulbus: Forscher in Argentinien haben die seltene Riesen-Phantomqualle vor die Linse bekommen. Sehen Sie hier das Video der Begegnung an:

04.02.2026 | 0:32 min

Muskeln und Myokine - so senkt Sport dein Krebsrisiko: So einfach kann Prävention im Alltag sein: 150 Minuten Sport pro Woche, kombiniert aus Krafttraining und Ausdauer, senken das Krebsrisiko, reduzieren Bauchfett und optimieren nachweislich die Blutwerte. Jasmina Neudecker hat’s getestet.

29.01.2026 | 13:06 min

Rezept des Tages: Gebratener Rosenkohl auf Süßkartoffel-Creme

04.02.2026 | 5:41 min

Bei Mario Kotaska gibt es goldbraun gebratenen Rosenkohl, getoppt mit knusprigen Mandelblättchen, Sesam und Granatapfelkernen. Er serviert das Ganze auf einem leckeren Süßkartoffel-Dattel-Püree. Der Download zum Rezept.

