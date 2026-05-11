Update am Abend: Zweifel am DFB-Team und Hitze vor Höhepunkt

Guten Abend,

vor dem Zenit der derzeitigen Hitzewelle - heute wurden in Saarbrücken schon 41,1 Grad gemessen, noch heißer könnte es am Wochenende in Deutschland werden. Die Niederlage der DFB-Elf gegen Ecuador schürt Befürchtungen vor einem frühen WM-Aus. Und: Lebenslange Haft für Magdeburg-Attentäter. Der Tag.

Stimmungsdämpfer gegen Ecuador

Das ist passiert: Nach einem schnellen deutschen Tor antwortet Ecuador und gewinnt am Ende mit 2:1 gegen eine enttäuschte und enttäuschende DFB-Elf. Erst der 7:1-Triumph gegen Curaçao zum Auftakt, dann ein 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste und nun die verdiente Niederlage. Nun stellen sich vor dem ersten Spiel in der K.-o-Runde viele Fragen - vor allem für Trainer Julian Nagelsmann.

Nach einem schnellen deutschen Tor antwortet Ecuador und gewinnt am Ende mit 2:1 gegen eine enttäuschte und enttäuschende DFB-Elf. Erst der 7:1-Triumph gegen Curaçao zum Auftakt, dann ein 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste und nun die verdiente Niederlage. Nun stellen sich vor dem ersten Spiel in der K.-o-Runde viele Fragen - vor allem für Trainer Julian Nagelsmann. Das sagen die Fans: "Ich glaube, dass wir es jetzt schaffen müssen, das Spiel schnell abzuhaken, damit's halt weitergeht", sagt Alisha bei 'heute in Deutschland'. Felix meint: "Wir hatten einige Chancen, gut verwertet auch eine, aber ich glaube am Ende: Wir sind weiter, und das ist das Wichtigste."

heute in Deutschland, 26.06.2026, 14:00 Uhr 26.06.2026 | 3:10 min



Das sagt ZDF-Reporter Florian Zschiedrich: "Statt mit diesem erhofften Rückenwind ist die deutsche Mannschaft mit viel Redebedarf und mit einer großen Mängelliste zurückgekommen ins WM-Quartier in Winston-Salem." Fehlende Kreativität in der Offensive und Luft nach oben in Sachen Zweikämpfe, moniert Zschiedrich.

Was erwartet uns im Sechzehntelfinale: Der Gegner steht wohl erst am Sonntag fest. Sicher ist hingegen: Das Spiel startet um 22:30 Uhr unserer Zeit in Boston, das ZDF überträgt das Spiel live.

Magdeburg-Attentäter muss lebenslang ins Gefängnis

Das ist passiert: Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte Taleb A. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht ordnete den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an - diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft.

Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist der Angeklagte Taleb A. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht ordnete den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung an - diese wird am Ende der regulären Haft gerichtlich geprüft. Das ist der Hintergrund: Taleb A. war am 20. Dezember 2024 mit einem gemieteten SUV über den Weihnachtsmarkt gefahren. Infolge der Tat, die nur etwa eine Minute dauerte, starben fünf Frauen und ein neunjähriger Junge, mehr als 300 Menschen wurden verletzt.

Taleb A. war am 20. Dezember 2024 mit einem gemieteten SUV über den Weihnachtsmarkt gefahren. Infolge der Tat, die nur etwa eine Minute dauerte, starben fünf Frauen und ein neunjähriger Junge, mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Das sagt Anne-Kathrin Hollburg, ein Opfer des Anschlags: "Mir geht es körperlich wieder gut, aber die Seele - mir ist die Lebensfreude abhanden gekommen."

heute in Deutschland, 26.06.2026, 14:00 Uhr 26.06.2026 | 1:44 min

Hitzewelle vor Höhepunkt

Das ist passiert: Die Hitzewelle in Deutschland steuert auf ihren Höhepunkt zu. Heute und am Wochenende weitet sie sich auf ganz Deutschland aus. Es könnten neue Temperaturrekorde erreicht werden.

Die Hitzewelle in Deutschland steuert auf ihren Höhepunkt zu. Heute und am Wochenende weitet sie sich auf ganz Deutschland aus. Es könnten neue Temperaturrekorde erreicht werden. Das sagt ZDF-Wettermoderator Benjamin Stöwe: Wir warnen "nicht, um Panik zu machen, sondern um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten, sich zu sensibilisieren für diese enorme, extreme und ungewöhnliche Hitze (...), die es in dieser Form in diesem Land noch nie gegeben hat."

Wir warnen "nicht, um Panik zu machen, sondern um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten, sich zu sensibilisieren für diese enorme, extreme und ungewöhnliche Hitze (...), die es in dieser Form in diesem Land noch nie gegeben hat." Das ist der Hintergrund: Eine Schnellstudie der wissenschaftlichen Initiative World Weather Attribution (WWA) zeigt, dass sowohl die Tageshöchstwerte als auch die Nacht-Temperaturen dieser Hitzewelle zu dieser Jahreszeit noch im Jahr 1976 - also vor gerade einmal 50 Jahren - praktisch unmöglich gewesen wären. "Wissenschaftlich ist zweifelsfrei belegt, dass der Klimawandel Hitzewellen verschärft", sagt der britische Extremwetterforscher Theodore Keeping.

heute in Deutschland, 26.06.2026, 14:00 Uhr 26.06.2026 | 1:51 min

Informationen, News und Tipps zum Umgang mit der Hitzewelle jederzeit in unserem Liveblog.

Grafik des Tages

Paare entscheiden sich immer seltener für eine kirchliche Trauung. Wie sich die Zahlen verändert haben - von 1965 bis heute:

ZDFheute, 26.06.2026, 09:05 Uhr 26.06.2026 | 0:33 min

Ratgeber: Was gegen die Reisekrankheit hilft

Endlich Urlaub! Doch bis zur Ankunft am schönen Strand erleiden viele Reisende schreckliche Stunden mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Wie sich Reisekranke selbst helfen können:

Volle Kanne, 08.06.2026, ab 09:05 Uhr 08.06.2026 | 3:14 min

Fußball-WM 2026

Die norwegische Bereicherung der WM: Norwegen ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM. Die jetzige Generation gilt als besonders gut. Kann sie eventuell sogar WM-Mitfavorit Frankreich ärgern?

Der Kracher am letzten Vorrundenspieltag gegen Topfavorit Frankreich mit Superstar Kylian Mbappé - ab 20:15 Uhr live im ZDF:

Sport | Fußball-WM : Vorrunde Gruppe I: Norwegen - Frankreich Norwegen um Erling Haaland trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf den Weltmeister von 2018 Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr. Livestream

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Mehr Sport

Ab 20 Uhr dann auch noch Volleyball der Spitzenklasse. Die Nations League der Männer mit Belgien gegen Deutschland im Livestream:

Sport | Volleyball : Nations League Männer: Belgien - Deutschland Die Volleyball-Nations-League der Männer: Belgien spielt in Gliwice gegen Deutschland - jetzt im Livestream. Livestream

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Streaming-Tipps

Sie kommen heute als Vorgeschmack von ZDF-Redakteur Patrick Lipke. Mit dabei aus dem ZDF-Streamingportal: die vierteilige Comedy-Serie "Das Manko" (ab 13. Juli) und die Drama-Serie "Kabul - Flucht aus der Hölle" (ab 20. Juli).

Volle Kanne, 26.06.2026, ab 09:05 Uhr 26.06.2026 | 7:48 min

Und für heute Abend Comedy: "Kindsköpfe" (unter anderem mit Adam Sandler und Kevin James) erzählt von Lenny und seinen Freunden, die eine Auszeit vom Alltag nutzen, um ihre Jugend wieder aufleben zu lassen. (99 Minuten)

23.06.2026 | 98:05 min

Rezept des Tages: Tomaten-Focaccia

Volle Kanne, 05.06.2026, ab 09:05 Uhr 05.06.2026 | 8:24 min

Backen muss nicht süß sein - das zeigt Cynthia Barcomi mit ihrer Tomaten-Focaccia. Die richtige Behandlung des Hefeteigs ist für das italienische Fladenbrot entscheidend. Das Rezept gibt's hier.

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