Prozess um vergiftete Familie in Türkei: Langjährige Haftstrafen

Gericht in Istanbul:Lange Haftstrafen im Prozess um vergiftete Hamburger Familie
Der Fall löste Entsetzen aus: Im November vergangenen Jahres starb eine Hamburger Familie in einem Hotel in Istanbul. Jetzt verhängte ein Gericht langjährige Haftstrafen.
Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, ist der Betreiber des Hotels zu 13 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt worden. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma, dessen Sohn und ein Mitarbeiter der Firma erhielten Haftstrafen zwischen 18 Jahren und 12 Jahren und 2 Monaten.
Der Anwalt der Familie, Yasar Balci, hatte eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Die Anwälte der Angeklagten plädierten auf Freispruch.
Der Bruder des verstorbenen Vaters sagte der Deutschen Presse-Agentur, er empfinde 18 Jahre als eine "gerechte Strafe". Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, die Verurteilten können noch in Berufung gehen.
Familie starb im November in Istanbuler Hotel
Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder aus Hamburg waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden und gestorben.
Zunächst hatten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Todesursache war jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung, wie ein Gutachten später feststellte.
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