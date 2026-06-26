Prozess um vergiftete Familie in Türkei: Langjährige Haftstrafen

Der Fall löste Entsetzen aus: Im November vergangenen Jahres starb eine Hamburger Familie in einem Hotel in Istanbul. Jetzt verhängte ein Gericht langjährige Haftstrafen.

Im Prozess um die Vergiftung einer vierköpfigen Familie aus Hamburg sprach ein Istanbuler Gericht am Freitag mehrjährige Haftstrafen aus. Quelle: dpa

Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, ist der Betreiber des Hotels zu 13 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt worden. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma, dessen Sohn und ein Mitarbeiter der Firma erhielten Haftstrafen zwischen 18 Jahren und 12 Jahren und 2 Monaten.

Der Anwalt der Familie, Yasar Balci, hatte eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Die Anwälte der Angeklagten plädierten auf Freispruch.

Der Bruder des verstorbenen Vaters sagte der Deutschen Presse-Agentur, er empfinde 18 Jahre als eine "gerechte Strafe". Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, die Verurteilten können noch in Berufung gehen.

Eine vierköpfige Familie wird beim Urlaub in Istanbul durch ein illegales Pestizid vergiftet und stirbt. Im April begann der Prozess. 21.04.2026 | 1:41 min

Familie starb im November in Istanbuler Hotel

Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder aus Hamburg waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden und gestorben.

Istanbuls Polizei ermittelte, nachdem eine Mutter und zwei Kinder aus Deutschland im Urlaub verstorben waren. Weitere Gäste beklagten Vergiftungserscheinungen. Das Hotel wurde geräumt und versiegelt. 17.11.2025 | 2:35 min

Zunächst hatten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Todesursache war jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung, wie ein Gutachten später feststellte.

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Quelle: dpa, ZDF