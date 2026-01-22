Update am Morgen: Wird Merz Trump heute Kontra geben?

Guten Morgen,

wundern Sie sich auch darüber, wie unkritisch sich Kanzler Friedrich Merz zuletzt gegenüber Donald Trump gezeigt hat? Da droht der US-Präsident damit, Grönland haben zu wollen. Doch der deutsche Kanzler hält sich bisher mit Kritik zurück.

Trump hat in Davos eine bemerkenswerte Warnung ausgesprochen. Die Nato könne gerne Ja sagen zu seiner Forderung, den USA die Übernahme Grönlands von Dänemark zu ermöglichen.

Oder Sie können "Nein" sagen und wir werden uns daran erinnern. „ Donald Trump, US-Präsident

Was ist das anderes als eine Drohung? Dinge können kaputt gehen. Zwar sagt Trump, er werde "keine Gewalt anwenden" (das ist aber nett). Am Abend macht er einen Rückzieher und gibt eine vorläufige Einigung mit der Nato über die Arktis bekannt. Auch verzichtet Trump auf Strafzölle. Aber ist darauf Verlass?

Merz wird gegen 9:30 Uhr in Davos sprechen. Er wird mit Sicherheit auf Trumps Rede reagieren. Nur wie?

Bundeskanzler und US-Präsident in Davos: Der Wahnsinn hat Methode - und Widerstand lohnt

Wird Merz Verständnis für Trump zeigen, so wie zuletzt Unions-Fraktionschef Jens Spahn? Spahn hatte vergangene Woche der "Süddeutschen Zeitung" gesagt: "Wenn man die Lage Grönlands auf dem Globus anschaut, sind die von den USA gestellten Fragen übrigens nachvollziehbar." Dafür gab es Kritik unter anderem aus der SPD.

Die Trump-Rede in voller Länge:

In den sozialen Netzwerken geht indes ein Statement des US-Governeurs Gavin Newsom von den Demokraten viral. Er fordert die Welt auf, nicht länger vor Trump zu kuschen.

Wacht auf. Hört auf mit dieser beschissenen Diplomatie der Höflichkeiten und 'irgendwie werden wir schon eine Lösung finden'. Hört auf, privat das eine und öffentlich das andere zu sagen. Zeigt Rückgrat. „ Gavin Newsom, Gouverneur Kalifornien

Ob Merz sich das heute traut? Wäre es nicht an der Zeit, Trumps Grönland-Fantasien einmal vor der versammelten Weltöffentlichkeit Kontra zu geben?

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zu Donald Trump und jederzeit in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.

Was heute noch wichtig ist

Trumps Friedensrat: Der US-Präsident plant eine Unterzeichnungszeremonie für seinen Vorschlag eines Friedensrates. Weil dieser über die ursprüngliche Idee für einen Wiederaufbau des Gazastreifens weit hinausgeht, dürfte die Zahl der Unterzeichner nach Angaben aus diplomatischen Kreisen überschaubar bleiben. Europäische Staaten stoßen sich an dem Versuch, offenbar eine Alternative zur UN aufzubauen, Trump auf Lebzeiten als Chef dieser neuen Organisation anzuerkennen und eine Milliarde Dollar für einen nicht näher beschriebenen Zweck beizusteuern.

EU-Sondergipfel in Brüssel: Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs kommen zu einem Sondergipfel zusammen. Zwei Punkte werden dabei wichtig sein: Zum einen wollen die EU-27 klarmachen, dass die USA nicht nur Sanktionen gegen einzelne EU-Staaten verhängen können - die Antwort soll eine gemeinsame sein. Geplant ist zudem ein Auftrag an die EU-Kommission, weitere Gegenmaßnahmen für den Fall vorzubereiten, dass die USA wirklich am 1. Februar Strafzölle wegen der Unterstützung Grönlands und Dänemarks verhängen.

US-Vertreter in Moskau erwartet: Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Jared Kushner, wollen in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Witkoff kündigte die Reise am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos an. Ziel sei es, über einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu sprechen. Der Kreml bestätigte die Pläne. Witkoff zufolge ist im Anschluss auch ein Treffen mit ukrainischen Vertretern geplant.

Handball EM

Deutschlands Handballer bekommen es heute zum Auftakt der EM-Hauptrunde mit dem WM-Vierten Portugal zu tun. Mit einem Sieg in dem Spiel (15:30 Uhr/ARD) kann die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason nicht nur einen weiteren Schritt Richtung Halbfinale machen, sondern sich für die bittere Niederlage im WM-Viertelfinale vor einem Jahr revanchieren.

Champions League

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Der Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation wird heute wirksam. Nicht nur deshalb hat die WHO ein Finanzierungsproblem:

Auf der Erde waren die Polarlichter in den vergangenen Tagen schon spektakulär genug. Aber aus dem All umso mehr. Auf der ISS haben die Astronauten das Spektakel aus einer besonderen Perspektive beobachtet:

