Trittin bei "Lanz" zu Grönland: "Strategie des Scheiterns"

Trumps Grönland-Kurs:Jürgen Trittin bei "Lanz": "Strategie des Scheiterns"
von Bernd Bachran
ZDF-Korrespondent Ulf Röller sah bei "Markus Lanz" das transatlantische Vertrauen enden, Grünen-Politiker Jürgen Trittin forderte Worst-Case-Denken.
Mit Spannung erwartet: In Davos hat US-Präsident Donald Trump seine umstrittenen Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland bekräftigt und sofortige Verhandlungen über einen Erwerb durch die USA gefordert. Zugleich betonte er in seiner Rede, dass er Grönland nicht mit Gewalt einnehmen wolle.
Nur Stunden später folgte die nächste Wende des US-Präsidenten: Donald Trump will nun doch zum 1. Februar keine Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder erheben. Stattdessen teilte er am Mittwochabend auf der Plattform Truth Social mit, dass bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte der Rahmen für eine künftige Vereinbarung über Grönland beschlossen worden sei.
Ulf Röller: Trump "frisst seine Worte"
Vor Ort in Davos und ins "Markus Lanz"-Studio zugeschaltet war der Leiter des ZDF-Studios Brüssel, Ulf Röller. Welche konkreten Rahmenbedingungen gemeint seien, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. In Trumps erneutem Schwenk erkannte Röller jedoch einen weiteren Schritt hin zum Ende des transatlantischen Verhältnisses.
"Wir haben eine Rede von Donald Trump gehört, wo er wirklich vor der gesamten Weltelite gesagt hat: 'Wir brauchen Grönland. Kein anderes Land kann die Sicherheit von Grönland garantieren.' Aber nur wenige Stunden später könne man sehen, so Röller, "dass er seine Worte frisst und vielleicht einen Rahmenvertrag mit der Nato hat."
Das Glaubwürdigkeitsproblem des US-Präsidenten
ZDF-Auslandskorrespondent Röller sah ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem beim US-Präsidenten, insbesondere mit Blick auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine gegenüber Russland. Für Donnerstag ist ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump geplant.
Ulf Röller sprach Donald Trump jede Verlässlichkeit ab und wertete dies als weiteres Zeichen für das Ende der Nachkriegsordnung, wie sie bisher bestand. Diese Tatsache "sei jedem hier im Davos klar geworden."
Röller weiter: "Das hat natürlich große Konsequenzen für Europa, was die Selbstständigkeit angeht, was die Verteidigungsfähigkeit angeht, was jeder Bürger jetzt zusätzlich leisten muss."
Europa muss den USA konsequenter entgegentreten
Ein militärisches Eingreifen Amerikas in Grönland scheint vorerst nicht wahrscheinlich. So sah es bei "Markus Lanz" auch Grünen-Politiker und Bundesminister a.D. Jürgen Trittin. Dieser warnte allerdings gleichzeitig davor, Donald Trump nicht ernst zu nehmen.
Trittin sagte, dies sei der Unterschied zu der Haltung, die bislang die Politik der Bundesregierung und teilweise auch der EU-Kommission gegenüber den USA geprägt habe. Das bedeute nicht, dass es schon morgen zu einem militärischen Angriff komme. Dennoch müsse man diese Möglichkeit mitdenken.
Andererseits müssten die Europäer, so Trittin, den Amerikanern jetzt konsequenter entgegentreten.
Der Grünen-Politiker betonte, dass dieses Scheitern nun vorgeführt worden sei. Er nannte als einzig Gutes an diesem Konflikt, dass Europa gezwungen werde, eine rote Linie zu ziehen und dagegenzuhalten. Gleichzeitig zeige sich, dass dies durchaus Wirkung habe.
Mehr zu Grönland
Nach Rede in Davos:Trump: Erste Schritte zu Grönland-Deal erzielt - keine Zölle
Weltwirtschaftsforum in Davos:Trump fordert sofortige Verhandlungen über Grönlandmit Video1:40
- FAQ
Militär in der Arktis:Wer beschützt Grönland bisher?mit Video1:49
- Faktencheck
Wem gehört die Arktis-Insel?:Trumps Behauptungen und die lange Geschichte Grönlandsvon Jan Schneidermit Video18:52