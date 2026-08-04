Guten Morgen,

wenn heute um 13 Uhr der Innenausschuss des Bundestags per Videokonferenz tagt, gibt es laut der Einladung nur ein Thema: Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin am 25. Juli, bei dem ein Islamist eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt hat.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) fordert den verstärkten Einsatz von Fußfesseln sowie Präventivhaft für Gefährder. Und der neue Fraktionschef der Union, Thorsten Frei, spricht sich für schnelle Gesetzesverschärfungen aus.

Vertreter der queeren Community wünschen sich derweil, dass auch über das Thema Homophobie geredet wird. Schließlich habe der Täter bewusst eine Demonstration für queere Rechte angegriffen, sagt André Lehmann vom Verband Queere Vielfalt:

Auch wenn das Ziel des islamistischen Terrorismus die westliche Gesellschaft und unsere Demokratie insgesamt ist, ist dieser Anschlag eindeutig queerfeindlich. „ André Lehmann, LSVD+ Verband Queere Vielfalt

Seit Jahren weise man auf die Gefahren für queere Menschen in Deutschland hin. Den Solidaritätsbekundungen müssten nun konkrete politische Konsequenzen folgen, zum Beispiel die Finanzierung von Beratungsstrukturen.

ZDF-Morgenmagazin, 03.08.2026, ab 05:30 Uhr 03.08.2026 | 2:38 min

Besonders enttäuscht ist Lehmann vom Kanzler. Friedrich Merz habe seit einer Woche ein Gesprächsangebot seines Verbands und des CSD Deutschland auf dem Tisch liegen - bisher ist es unbeantwortet geblieben.

"Wer den Anschlag als Angriff auf 'uns alle' versteht, sollte auch an den anderen 364 Tagen im Jahr queeres Leben als ein Herzstück unserer vielfältigen Gesellschaft verteidigen und feiern", sagt Lehmann. Sein Appell an Merz und die Abgeordneten, die heute im Innenausschuss über den Anschlag auf den CSD reden:

Hören Sie uns endlich zu! Sprechen Sie mit uns! „ André Lehmann, LSVD+ Verband Queere Vielfalt

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

Donald Trump stellt Ultimatum: Laut Donald Trump haben Verhandlungen der USA mit Iran begonnen. Diese seien Teherans "letzte Chance", droht der US-Präsident. Das Regime in Iran hatte zuvor Gespräche dementiert.

Frachtschiff in Straße von Hormus angegriffen: In der Straße von Hormus ist vor der Küste des Omans erneut ein Schiff angegriffen worden. Der Frachter sei von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldet die britische Behörde UKMTO.

Vermittler verurteilen Angriffe in Gaza: Die Vermittlerstaaten im Krieg zwischen Israel und der Hamas haben die jüngsten Angriffe Israels in Gaza scharf verurteilt. Katar, Ägypten und die Türkei erklärten, "diese Verstöße" gefährdeten den Weg zur Deeskalation und verschärften das Leid der Zivilbevölkerung.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 03.08.2026, 23:45 Uhr 03.08.2026 | 0:37 min

EU-Innenminister beraten wegen Ceuta-Krise: Nach dem Massenandrang von Migranten in der spanischen Exklave Ceuta in der vergangenen Woche kommen die EU-Innenminister heute per Videokonferenz zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Sondersitzung hatten die Staatenlenker von 22 EU-Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen Brief gefordert, darunter Bundeskanzler Merz.

SpaceX präsentiert Quartalszahlen: Die Zahlen des US-Konzerns werden mit Spannung erwartet, denn es ist das erste Mal, dass das Unternehmen seine Bücher öffnet, seit es vor knapp zwei Monaten den größten Börsengang der Geschichte feierte.

Ausführlich informiert

Genozid an Jesiden: Der IS tötete vor zwölf Jahren im Irak mehr als 5.000 Jesiden und verschleppte Tausende. Wie die Täter verfolgt werden und wie die Situation der Jesiden heute ist, zeigt ZDFheute live.

ZDFheute live, 03.08.2026, 19:30 Uhr 03.08.2026 | 29:03 min

Sportlich in den Tag

Bei der Schwimm-EM in Paris geht es heute im Freiwasserschwimmen um Edelmetall für den Deutschen Schwimmverband (DSV): Los geht's um 10 Uhr mit den Männern, ab 14:30 Uhr starten die Frauen (beide Wettbewerbe über zehn Kilometer sehen Sie im ZDF-Livestream).

Die Wasserspringer Lou Massenberg und Jonathan Schauer hatten am Montagabend für die zweite deutsche Goldmedaille gesorgt. Pauline Pfeif holte Silber vom Turm.

Zahl des Tages

7 Punkte dürfen Sie maximal "in Flensburg" haben, bevor Sie Ihre Fahrerlaubnis verlieren. Notiert werden die Verstöße beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), das heute seinen 75. Jahrestag feiert. Das KBA ist übrigens weit mehr als nur die Sammelstelle für gravierende Verkehrsverstöße. Es führt Statistiken über Neuzulassungen, wickelt Rückrufe mit ab, führt Emissionsmessungen durch und vieles mehr. Etwa 1.100 Menschen sind bei der Behörde beschäftigt.

Quelle: Imago

Ein Lichtblick

Bei der Sommerhitze werden vor allem Wohnungen in oberen Stockwerken zur Belastung. Hotels in Mainz reagieren mit Hitze-Rabatten und bieten kühle Zimmer als Ausweichmöglichkeit:

heute-Nachrichten, 03.08.2026, ab 17 Uhr 03.08.2026 | 1:32 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.08.2026 | 2:45 min

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So wird das Wetter heute

Heute verlagern sich erneut von Südwest nach Nordost in verschiedenen Landesteilen heftige Gewitter, teils im Unwetterbereich mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen steigen auf teils extrem hohe Werte von 27 bis 38 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine und der ZDFheute-Redaktion.