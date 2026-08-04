Wehrpflicht: Viele Verbände hätten Interesse an neuem Zivildienst

Im Jahr 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt und damit wurde auch der Zivildienst abgeschafft. Nun plant die Bundesregierung eine Rückkehr des Engagements.

Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt bei der Bundeswehr weiter auf Freiwilligkeit statt Wehrpflicht. Angesichts zu weniger Kasernen und Ausbilder sehe er auch keine andere Möglichkeit. 20.07.2026 | 2:27 min

Die Bundesregierung trifft Vorkehrungen für die Einführung eines neuen Zivildienstes für den Fall, dass auch die Wehrpflicht zurückkehren sollte. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestätigte der "Bild", dass in den vergangenen Monaten 23 große Verbände und Organisationen befragt wurden, welche Kapazitäten sie im Falle einer Rückkehr zur Wehrpflicht für Wehrdienstverweigerer zur Verfügung stellen könnten.

"22 der 23 Verbände gaben an, dass ihre Infrastrukturen und Einsatzstellen grundsätzlich bereit wären, im Falle einer Reaktivierung einer Wehrpflicht Wehrersatzdienstleistenden ein vielfältiges Angebot zu machen", sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung.

Zwar gibt es keinen Zivildienst, solange wir keine Wehrpflicht haben. Aber falls die Wehrpflicht einmal nötig werden sollte, müssen wir die Basis für einen modernen Zivildienst schon vorbereitet haben. „ Ministeriumssprecher

Das Ministerium will laut "Bild" seine Pläne offiziell nach der Sommerpause vorstellen.

Tausende Schüler demonstrieren gegen eine befürchtete Rückkehr der Wehrpflicht. Hintergrund ist das Gesetz über den neuen Wehrdienst, bei dem junge Männer ab dem Jahrgang 2008 gemustert werden. 08.05.2026 | 0:18 min

Keine Zivis nach Aussetzung der Wehrpflicht

Die Wehrpflicht war in Deutschland im Juli 2011 ausgesetzt worden, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. Anstelle des Zivildienstes wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt.

Seit Anfang dieses Jahres gilt ein neuer Wehrdienst. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Deutschland reagierte damit auf die Bedrohung durch Russland und die in der Folge geänderten Nato-Ziele. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden.

Mehr als ein Viertel der angeschriebenen 18-jährigen Männer hat den Wehrdienst-Fragebogen ignoriert, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Von den Antwortenden zeigten 36 Prozent Interesse. 07.05.2026 | 0:21 min

Zahl der Kriegsdienstverweigerer wächst

Vor diesem Hintergrund steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gingen 5.862 Anträge beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unlängst unter Berufung auf eine Sprecherin der Behörde berichtete. Im gesamten Jahr 2025 hatten in Deutschland 3.867 Menschen einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt, 2024 waren es 2.998.

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Quelle: dpa