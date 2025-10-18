Wehrdienst: Viele Anfragen bei Kriegsdienstverweigerer-Beratung

Debatte um Wehrdienstgesetz:Beratungsstellen zur Verweigerung: "Überflutet von Anfragen"
Angesichts der Debatte um die Wehrdienstreform wenden sich immer mehr Menschen an Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung. Ein Anstieg besorgter Eltern sei besonders spürbar.
Während die schwarz-rote Koalition um eine Einigung bei der Wehrdienstreform ringt, registrieren Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung nach eigenen Angaben immer mehr Zulauf - darunter auch viele besorgte Eltern.
"Wir werden gerade nahezu überflutet von Anfragen", sagte der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Michael Schulze von Glaßer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Die Aufrufzahlen der Website seien im September auf über 125.000 gestiegen - im Vergleich zu 55.000 im August und gut 24.000 im Mai. "Darunter sind mittlerweile ein Viertel besorgte Eltern. Ihr Anteil wächst", erklärte Schulze von Glaßer. Zudem gebe es "einen kleinen Mitgliederaufschwung".
Kriegsdienstverweigerung: Anteil besorgter Eltern wächst
Auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) verzeichnet mehr Zulauf, wie ihr Sprecher Dieter Junker dem RND sagte:
Noch keine Einigung bei Wehrdienst-Reform
Die Bundesregierung diskutiert derzeit über die Ausgestaltung eines neuen Wehrdienstgesetzes, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen.
Der Streit der vergangenen Tage drehte sich vor allem darum, welche Mechanismen greifen sollen, wenn sich nicht genügend Freiwillige für die Bundeswehr finden und ob künftig alle jungen Männer wieder gemustert werden sollen. Dafür hatte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingesetzt.
Fachpolitiker von Union und SPD hatten stattdessen vorgeschlagen, junge Männer per Losverfahren zur Musterung und, wenn nötig, später auch per Zufallsauswahl für einen Pflichtdienst heranzuziehen, wenn die Freiwilligenzahlen zu gering bleiben. Nun muss die Koalition einen neuen Kompromiss finden.
