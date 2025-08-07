Update am Abend: Rückzug und Reichsbürger-Razzien

Guten Abend,

Frauke Brosius-Gersdorf steht nicht mehr für das Amt als Richterin am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung. Das teilte die Bonner Kanzlei der von der SPD nominierten Juristin mit.

Damit endet mit einem Paukenschlag vorerst der Zwist um die Personalie - auch wenn die geplatzte Richterwahl noch ein Nachspiel haben dürfte. In der Erklärung von Brosius-Gersdorf hieß es:

Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion - öffentlich und nicht-öffentlich - in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. „ Frauke Brosius-Gersdorf

Zudem drohe ein "Aufschnüren des 'Gesamtpakets' für die Richterwahl". Gemeint ist damit, dass auch die Personalien der anderen beiden Kandidaten, Ann-Katrin Kaufhold und Günter Spinner, ins Wackeln geraten waren. Sie wolle Brosius-Gersdorf "schützen", wie sie selbst sagte. In der Debatte um die Richterwahl hatte es zuletzt auch Überlegungen gegeben, drei komplett neue Personalien in den Ring zu werfen.

Brosius-Gersdorf sagte weiterhin, es müsse verhindert werden, dass sich "der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind".

Die SPD, die Brosius-Gersdorf als Kandidatin aufgestellt hatte, bedauerte die Entscheidung "zutiefst", so der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Matthias Miersch. Brosius-Gersdorf sei "eine herausragende Juristin mit exzellenter fachlicher Qualifikation, großer persönlicher Integrität und einer klaren demokratischen Haltung." Und weiter:

Haseloff tritt nicht mehr an

Und noch jemand hat heute verkündet, auf eine Kandidatur zu verzichten - wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff macht bei der kommenden Landtagswahl 2026 den Weg frei für einen anderen CDU-Spitzenkandidaten.

Wahl in Sachsen-Anhalt 2026: Haseloff tritt nicht mehr an

Statt des dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands will Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze (46) kandidieren. Kollege Hagen Mikulas mit Hintergründen:

Treffen zwischen Trump und Putin

Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich treffen - und zwar schon in der kommenden Woche, wie es aus dem Kreml heißt. Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen vereinbart worden, sagte Juri Uschakow, Präsidentenberater von Putin. Details würden bereits ausgearbeitet.

Wozu sich der Kreml zurückhaltend äußerte, war ein Vorschlag vonseiten der USA, auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit in die Gespräche zu holen. Dafür müssten "bestimmte Voraussetzungen" erfüllt sein, davon sei man aber noch "weit entfernt". Donald Trump hingegen sei dafür offen, wie eine Sprecherin des Weißen Hauses bekanntgab. Er wolle, dass er "brutale Krieg" in der Ukraine ende. Ob Putin dazu aktuell bereit ist - ZDF-Korrespondent Armin Coerper äußert sich skeptisch:

Um das geplante Treffen geht es heute auch bei ZDFheute live . Zu Gast sind ab 19.30 Uhr Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie unsere ZDF-Korrespondenten für Russland und die USA.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Geplanter Angriff auf den Bundestag?

Razzia am frühen Morgen: Spezialkräfte der Polizei haben in Sachsen, Bayern und Thüringen drei mutmaßliche "Reichsbürger" festgenommen. Sie sollen zur Gruppe um den bereits in Haft sitzenden Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören und werden verdächtigt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein.

Festnahmen nach Razzien: Angriff auf Bundestag geplant?

Wie das bayerische LKA mitteilt, würden sie verdächtigt, die staatliche Ordnung gewaltsam beseitigen zu wollen. Wie auch andere mutmaßliche Anhänger der Gruppe sollen die Männer im April 2022 auf einer ehemaligen Bundeswehr-Schießanlage an Trainings teilgenommen haben. Diese sollen zur Vorbereitung eines möglichen Angriffs auf den Bundestag gedient haben, so die Ermittler.

Grenzkontrollen dauern an

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat angekündigt, dass die Kontrollen an den Grenzen Deutschlands verlängert werden sollen - trotz immer lauter werdender Kritik, auch aus den Nachbarländern. Auch weitere Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien seien geplant.

Trotz Kritik aus Nachbarländern: Dobrindt will Grenzkontrollen verlängern

Und das Sportliche am Abend

Zwar rollt der Ball noch nicht, doch beim FC Bayern droht schon Zwist: Die Münchner haben einen Sponsorendeal mit der Fluglinie Emirates abgeschlossen. Dabei hatte der Verein vor zwei Jahren seine Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Qatar Airways nach Fan-Protesten aufgekündigt.

Fan und Kritiker Michael Ott: Bayern-Sponsoring "ein Tanz mit dem Teufel"

Welche Parallelen er sieht und warum er den neuen Sponsoren-Vertrag für problematisch hält, erläutert Michael Ott, Bayern-Mitglied und 2023 einer der Hauptkritiker des Qatar-Sponsoring, im Interview mit ZDFheute.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: Polizeidirektion Lübeck

Ein Herz für Bären hat offenbar die Autobahnpolizei in Scharbeutz: Dieser Plüschbär wurde von einer Streife von der A1 gerettet. Die Beamten holten bei Pansdorf im Kreis Ostholstein das Stofftier von der Autobahn, nachdem eine Verkehrsteilnehmerin einen Bären auf der Autobahn in Fahrtrichtung Fehmarn gemeldet hatte. "Winnie Pooh" wartet nun auf dem Revier auf seine Besitzerin oder seinen Besitzer, wie die Polizei mitteilt.

Tänzer des Tages

Quelle: Lubke et al. (2025): Dance behaviour in cockatoos: Implications for cognitive processes and welfare

Dass manche Vögel singen können, weiß jeder. Aber dass sie auch tanzen, nicht unbedingt. So haben Forschende nun herausgefunden, dass Kakadus Bewegungen wie Headbanging, Körperrollen oder auch Seitwärtsschritte ausführen können. Ihr Tanzverhalten bestehe aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher Bewegungen.

Einige der Vögel hätten sogar mehrere Bewegungen zu ihrem eigenen Tanzstil kombiniert. Was die Vögel dazu bringt, sich so zu bewegen, ist allerdings noch unklar. Nun soll erforscht werden, ob sie Freude am Tanzen haben und ob diese Erkenntnisse möglicherweise das Wohlbefinden von Kakadus in Gefangenschaft verbessern könnte.

