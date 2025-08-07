Die US-Zölle in Höhe von 15 Prozent gelten nun auf viele EU-Produkte. Die Folgen für die deutsche Industrie sind groß - treffen die Bundesländer aber unterschiedlich schwer.

Als Angela Jungs Familienunternehmen vor drei Jahren entschied, auf den US-Markt zu expandieren, rechnete in der saarländischen Fahrzeugbau-Firma A6 Jung kaum einer mit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump

Das Unternehmen hat sich auf hochmoderne Anhänger für die Logistik-Lkw von Motor- und Fahrradsport-Teams spezialisiert. Speziell für den US-Markt ließ die Firma ein neues Anhänger-Modell entwickeln. Neben den technischen Ansprüchen muss Jung seit heute jedoch einen weiteren Faktor berücksichtigen: Bei jedem Export ist fortan ein Zoll von 15 Prozent fällig.

Diese Entwicklung hat niemand so richtig erwartet, keiner konnte darauf Einfluss nehmen. „ Angela Jung, Familienunternehmerin

"Für ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen wie uns ist das natürlich eine Herausforderung. Es wird teurer werden, für uns alle", sagt Jung.

Zoll-Auswirkungen "höchst unterschiedlich zwischen Bundesländern"

Mit dieser Einschätzung ist Jung im Saarland nicht allein: Die dortige IHK spricht von einem schweren Schlag für den Industriestandort. "Diese Entwicklung gefährdet tausende Arbeitsplätze und damit die wirtschaftliche Stabilität des Saarlands", erklärt Hauptgeschäftsführer Frank Thomé in einer Mitteilung. Neben Baden-Württemberg und Bayern zählt das Saarland zu den am stärksten von den Zöllen betroffenen Bundesländern.

Das liegt vor allem, wie Ökonom Robert Lehmann vom ifo-Institut erklärt, an unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in den Bundesländern. "In manchen Ländern ist die Autoindustrie stärker, manche Bundesländer sind eher dienstleistungsgeprägt", so Lehmann. "Und so dürften die industriellen Auswirkungen der Zölle höchst unterschiedlich zwischen den Bundesländern ausfallen."

Am stärksten werden die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die chemische und pharmazeutische Industrie getroffen. „ Robert Lehmann, Ökonom am ifo-Institut

Anteil verarbeitendes Gewerbe an Bruttowertschöpfung der Bundesländer (2024)

Gemeinsam mit Kollegen untersucht Lehmann die Folgen verschiedener transatlantischer Handelsszenarien. Die Berechnungen für die jüngst beschlossenen 15-Prozent-Zölle sind zwar noch nicht abgeschlossen. Schon jetzt sei aber klar: Bundesländer, deren Wirtschaft stark von der Industrie abhängt, dürften besonders stark betroffen sein.

US-Zölle hemmen deutsche Wirtschaft: "Nur noch ein Mini-Wachstum"

Doch nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auch dem Wirtschaftswachstum Deutschlands allgemein werden die Zölle schaden, fürchtet der Ökonom. "Wir haben ausgerechnet, dass die Zölle zu einem um 0,2 Prozent geringeren Jahresergebnis der deutschen Wirtschaft führen dürften."

"Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr ohnehin nur um 0,3 Prozent gestiegen wäre, dann blieben wir - rein hypothetisch - nur noch bei einem Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Ich würde das kaum noch Wachstum nennen."

Die deutsche Wirtschaft würde etwa auf dem Wert des Vorjahres verharren. „ Robert Lehmann, Ökonom am ifo-Institut

