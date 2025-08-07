  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Bundesverfassungsgericht: Sind Staatstrojaner rechtswidrig?

FAQ
vor 25 Minuten
Bundesverfassungsgericht zu Späh-Software: Staatstrojaner "weitgehend" verfassungsgemäß
FAQ

Urteil zu Späh-Software:Staastrojaner weitgehend verfassungsgemäß

|

Seit 2017 dürfen Ermittler mit Hilfe sogenannter Staatstrojaner online überwachen und durchsuchen. Dagegen wurde geklagt. Heute hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt.

Ordner "Eigene Dateien" ist auf einem Computerbildschirm zu sehen.
Wie weit dürfen Ermittlungsbehörden bei der Überwachung und Durchsuchung digitaler Daten gehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell das Bundesverfassungsgericht.
Quelle: dpa
Kommunikation findet heute oft im digitalen Raum statt. Bei der Strafverfolgung stellen unter anderem verschlüsselte Chats oder Anrufe über Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp die Ermittler vor neue Herausforderungen. Eine Reform der Strafprozessordnung sollte 2017 Abhilfe verschaffen.
Doch vor allem die darin enthaltenen Befugnisse zum Einsatz von Späh-Software - auch Staatstrojaner genannt - sorgen für Kritik. Das Bundesverfassungsgericht hat nun seine Entscheidung zu einer Verfassungsbeschwerde gegen die umstrittenen Regelungen bekanntgeben.
Menschen halten Handys
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber, welche Daten durch Ermittlungsbehörden eingesehen werden dürfen. Es geht um Staatstrojaner und Späh-Software auf Handys oder PCs.07.08.2025 | 0:24 min
Demnach ist der Einsatz größtenteils verfassungsgemäß. So sind die polizeirechtlichen Regelungen für die Überwachung von (Quellen-)Telekommunikation vollständig rechtskonform.
Die sogenannte verdeckte Online-Durchsuchung zur Aufklärung von Straftaten mit maximal drei Jahren Freiheitsstrafe sei hingegen unverhältnismäßig und wurde für nichtig erklärt. Es handle sich hier um einen sehr schwerwiegenden Eingriff, weshalb dieser auf die Verfolgung besonders schwerer Straftaten beschränkt sein müsse. In weiteren Punkten müsse nachgeschärft werden.

Um welches Gesetz ging es?

Die Strafprozessordnung (StPO) regelt die Durchführung von Strafverfahren und die Befugnisse der Ermittlungsbehörden in Deutschland. Im Sommer 2017 wurde sie von der damaligen großen Koalition aus Union und SPD durch das "Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens" reformiert.
Muster-Personalausweis auf einem Bildschirm
Technischer Fortschritt kommt bei der Strafverfolgung bereits zum Einsatz. KI kann Arbeit erleichtern – auch die der Polizei, ob mit Gesichtserkennung oder Datenabgleich. In Mannheim soll sie bei der Überwachung von Kriminalitätsbrennpunkten helfen. 15.09.2024 | 2:40 min
Das Gesetz löste schon damals großen Protest aus - vor allem wegen der darin enthaltenen Möglichkeiten der Anordnung einer Quellen-Telekommunikationsüberwachung sowie Online-Durchsuchungen mit Hilfe sogenannter Staatstrojaner.

Was sind Staatstrojaner?

Als Staatstrojaner wird Späh-Software bezeichnet, die ohne Kenntnis des Verdächtigen auf seinem Computer oder Smartphone installiert wird. So können die Ermittler dann zum Beispiel Nachrichten über Messenger-Dienste wie WhatsApp mitlesen, die zwischen Geräten verschlüsselt übermittelt werden (Quellen-Telekommunikationsüberwachung) oder sogar sämtliche Daten auf dem Gerät durchforsten (Online-Durchsuchung).
china-digitaler-alltag
In China ist das thema Datensicherheit ein anderes: Bezahlen, ein Fahrrad leihen oder Bus fahren - ohne Handy geht nichts. Doch was so praktisch klingt, hat auch eine Kehrseite: Etwas zu kaufen, ohne seine Daten zu hinterlassen, ist in China fast unmöglich. 24.09.2024 | 4:45 min

Wer hatte in Karlsruhe geklagt?

Nach Angaben des Vereins Digitalcourage handelt es sich bei der Entscheidung aus Karlsruhe um seine 2018 initiierte Verfassungsbeschwerde. "Seit Einreichung der Beschwerden sind viele Jahre vergangen und der Einsatz von Staatstrojanern wurde immer weiter ausgeweitet", teilt der Verein auf seiner Internetseite mit. Laut Gericht waren die Beschwerdeführer Anwälte, Künstler und Journalisten.

Doku
:Der Preis der Sicherheit - Wie real ist Concordia?

Die ZDF-Serie „Concordia“ spielt in einer fiktiven Stadt, in der Überwachung allgegenwärtig ist. Die Doku zur Serie aber zeigt: Überwachung wie in „Concordia“ ist vielfach bereits Wirklichkeit.
Keyvisual Der Preis der Sicherheit - Concordia
Thema
Hacker

Mehr zum Thema Überwachung