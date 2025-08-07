Bei AfD-Kreistags-Abgeordnetem: Waffen und Sprengstoff gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung in Mecklenburg-Vorpommern wurden Waffen und Sprengstoff gefunden. Nach ZDFheute-Informationen ist der Hausbesitzer ein AfD-Kreistagsabgeordneter.

Die Polizei fand bei einer Durchsuchung in Mecklenburg-Vorpommern Waffen und Sprengstoff. Quelle: dpa

Einsatzkräfte haben bei einem 60-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern Waffen und Sprengstoff gefunden. Bei der Durchsuchung seines Hauses und weiterer Gebäude in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden mehrere scharfe Schusswaffen beschlagnahmt, ihr Besitz soll gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Das teilte das Polizeipräsidium Rostock mit.

Bei dem Besitzer soll es sich nach Informationen von ZDFheute um einen AfD-Kreistagsabgeordneten handeln. Die AfD Mecklenburg-Vorpommern hat bisher nicht auf eine Anfrage von ZDFheute reagiert.

Derartige Funde sind alarmierend. Die durchgeführten Ermittlungen und das gezielte Handeln der Einsatzkräfte waren entscheidend und zeigen, dass der Rechtsstaat handlungsfähig und entschlossen ist. „ Christian Pegel, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern

Waffen und Sprengmittel bei AfD-Mitglied gefunden

Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte, wurden bei der Durchsuchung Waffen in umfangreichem Ausmaß, ein großer Bestand an Munition sowie Hieb- und Stichwaffen gefunden. Die Kriminaltechnik werde nun überprüfen, ob es sich um scharfe Waffen handelt.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz weiterlaufen. Sollte sich vor allem der letzte Verstoß bestätigen, gehe man von einer erhöhten Strafnorm aus.

Polizeieinsatz bei Hausbesitzer

Die Durchsuchung kam zustande, weil der Hausbesitzer im April die Polizei rief, weil er sich bedroht fühlte. Laut Staatsanwaltschaft sagte der Mann damals, Personen befänden sich unbefugterweise auf seinem Grundstück. Die Polizei sei zu einem Einsatz ausgerückt und der Verdacht kam auf, dass der Mann Waffen in seinem Haus habe, für die er keine Erlaubnis habe. Daraufhin wurden die jetzt vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse beantragt.