AfD-Wahlwerbung gestoppt: BVB setzt Unterlassungserklärung durch

Die Dortmunder AfD wird im Kommunalwahlkampf einen Aufkleber mit dem Spruch "Beim Fußball schwarz-gelb - am Sonntag blau" nicht weiter verteilen. Der Kreisverband der Partei habe am Montag eine entsprechende Unterlassungsaufforderung von Borussia Dortmund unterschrieben. Das teilte der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit.

Mit der Erklärung verpflichte sich der AfD-Kreisverband Dortmund "bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Vertragsstrafe, es zu unterlassen, zu Zwecken der politischen Meinungsbildung Wahlwerbung unter Verwendung der Vereinsfarben des BVB zu betreiben", so der Verein in seiner Mitteilung.

Frist am heutigen Dienstag abgelaufen

Helferich und der OB-Kandidat der AfD in Dortmund, Heiner Garbe, hatten via X (früher Twitter) daraufhin angeboten, die 4.000 Euro sowie jeweils 1.000 Euro an ein Kinderhospiz zu spenden. Darauf ging der BVB nicht ein. Helferich will nach eigenen Angaben nach der Wahl dennoch eine Spende machen.