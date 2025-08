João Palhinha war auch in München stets ein freundlicher Gesprächspartner, jedenfalls für all jene, die ihm außerhalb des Fußballplatzes begegneten. Dort allerdings pflegte der Portugiese einen ziemlich raubeinigen und körperbetonten Stil, mit dem er es in den 1980er-Jahren vermutlich auch beim FC Bayern zu einem Stammplatz gebracht hätte.

Eberl: "Beste Lösung für alle Seiten"

"Mit Tottenham Hotspur haben wir die beste Lösung für alle Seiten gefunden. João kann dort eine ganze Saison auf internationalem Top-Niveau absolvieren", wurde Sportvorstand Max Eberl in der Bayern-Pressemitteilung zitiert. In München hätte das aller Voraussicht nach wieder nicht geklappt, wie schon in der vergangenen Spielzeit, in der Palhinha meist nur Ergänzungskraft war.