Borussia Dortmund wehrt sich gegen AfD - wegen Wahlwerbung

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wehrt sich gegen eine Wahlwerbung des AfD -Kreisverbands Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, soll der Grund dafür ein Sticker der Partei mit der Aufschrift "Beim Fußball Schwarz-Gelb - Am Sonntag Blau" sein.

BVB geht juristisch gegen AfD-Aufkleber vor

Der Aufkleber soll eine Anspielung auf die Vereinsfarben des BVB sowie die Kommunalwahlen am 14. September in Nordrhein-Westfalen sein. In einem den "Ruhr Nachrichten" vorliegenden Statement des BVB heißt es dazu: "Nach eingehender Prüfung hat sich Borussia Dortmund dazu entschieden, juristisch gegen diese Form der Wahlwerbung vorzugehen und Unterlassungsansprüche gegenüber dem AfD-Kreisverband Dortmund geltend zu machen."